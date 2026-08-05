Buổi họp lớp 20 năm khiến tôi thay đổi hoàn toàn cách nhìn về thành công

Tiến sĩ tâm lý Larry F. Waldman (Mỹ) cho rằng những buổi họp lớp không đơn thuần là dịp gặp lại bạn cũ, mà còn là thời điểm mỗi người đối diện với những chuyển biến sâu kín trong tâm lý cá nhân, thông tin trên Phụ nữ mới.

Câu chuyện họp lớp của tác giả Chu Ly trên nền tảng Toutiao (Trung Quốc) là một minh chứng rõ ràng cho điều này, theo TT&VH.

Họp lớp sau 20 năm: Mỗi người đều có một hành trình rất khác

Cuối tuần vừa rồi, tôi tham dự buổi họp lớp đông đủ nhất kể từ ngày tốt nghiệp cấp ba. Trong số 51 thành viên, có tới 32 người có mặt.

Hai mươi năm là khoảng thời gian đủ dài để những gương mặt quen thuộc ngày nào thay đổi gần như hoàn toàn, không chỉ về ngoại hình mà còn ở cuộc sống, suy nghĩ và cách họ lựa chọn tương lai.

Buổi họp lớp không khiến tôi tò mò về việc ai kiếm được nhiều tiền hơn hay ai sở hữu căn nhà lớn hơn. Điều khiến tôi suy ngẫm nhất là hành trình của từng người. Có người từng là học sinh xuất sắc nhưng cuộc sống lại nhiều trắc trở. Có người khi còn đi học khá mờ nhạt nhưng nay lại xây dựng được sự nghiệp khiến nhiều người nể phục.

Tôi nhận ra rằng sau 20 năm, khoảng cách giữa các bạn học không còn được quyết định bởi điểm số ngày trước.

Buổi họp lớp khiến tôi hiểu rằng cuộc đời chưa bao giờ chỉ có một lộ trình cố định. Đại học, công việc văn phòng hay chức vụ cao chưa chắc là đích đến cuối cùng. Ảnh minh họa

Họp lớp giúp tôi hiểu cuộc đời không chỉ có một con đường

Trong ký ức của cả lớp, Quang Hào là người từng khiến nhiều người bất ngờ khi không chọn học đại học mà quyết định đến Thâm Quyến làm việc tại một cửa hàng bán thiết bị điện.

Khi ấy, không ít người cho rằng cậu đã lựa chọn sai. Thế nhưng chỉ vài năm sau, Quang Hào tích lũy kinh nghiệm rồi tự mở một cửa hàng nhỏ. Công việc thuận lợi giúp cậu mở rộng kinh doanh, phát triển thành chuỗi cửa hàng tiện ích với quy mô ngày càng lớn.

Một người bạn khác là Linh Nga từng được gia đình định hướng vào làm việc trong doanh nghiệp nhà nước với công việc ổn định. Thế nhưng cô âm thầm chuẩn bị hồ sơ du học ngành kiến trúc tại Pháp.

Sau nhiều năm làm việc đúng chuyên môn, Linh Nga lại quyết định trở về nước, lập gia đình và dành nhiều thời gian cho con.

Điều bất ngờ là chính những món đồ thủ công cô làm cho con gái lại giúp cô trở thành một nhà sáng tạo nội dung được nhiều người biết đến trên mạng xã hội.

Buổi họp lớp khiến tôi hiểu rằng cuộc đời chưa bao giờ chỉ có một lộ trình cố định. Đại học, công việc văn phòng hay chức vụ cao chưa chắc là đích đến cuối cùng. Mỗi người đều có quyền lựa chọn hướng đi phù hợp với chính mình.

Điều quyết định thành công không nằm trong những bài kiểm tra

Lý Gia từng là niềm tự hào của cả lớp. Suốt những năm phổ thông rồi đại học, cô luôn đứng đầu thành tích học tập và giành nhiều học bổng.

Thế nhưng sau khi tốt nghiệp, cô lại mất nhiều năm loay hoay tìm việc. Ngành học vốn là lựa chọn của gia đình chứ không phải đam mê của bản thân.

Khi bước vào thị trường lao động, Lý Gia nhận ra những thành tích học tập trước đây không đủ giúp mình có được công việc như mong muốn.

Không chỉ thiếu kinh nghiệm thực tế, cô còn gần như không có kỹ năng giao tiếp, thuyết trình hay xây dựng các mối quan hệ.

Sau thời gian dài thất vọng, Lý Gia quyết định bắt đầu lại từ vị trí thư ký tại một công ty nhỏ. Cô chăm chỉ học hỏi từng kỹ năng mới, từ cách làm việc với đồng nghiệp đến giao tiếp với khách hàng, đồng thời không ngừng hoàn thiện bản thân.

Nhờ sự kiên trì ấy, sự nghiệp của Lý Gia từng bước khởi sắc. Hiện nay, cô đã có vị trí và mức thu nhập khiến bản thân hài lòng.

Buổi họp lớp giúp tôi nhận ra rằng thành công lâu dài không phụ thuộc vào điểm số hay những tấm bằng đẹp. Điều tạo nên khác biệt chính là khả năng học hỏi liên tục, thích nghi với thay đổi và sẵn sàng làm lại khi cần thiết.

Sau buổi họp lớp, tôi hiểu người đáng ngưỡng mộ nhất là người sống tự do

Khi buổi gặp mặt kết thúc, tôi tình cờ gặp Trần Quân dắt chiếc xe đạp ra về.

Điều này khiến tôi khá bất ngờ, bởi ai cũng biết anh từng làm việc tại một doanh nghiệp lớn với mức thu nhập đáng mơ ước. Tôi nghĩ anh sẽ xuất hiện cùng một chiếc ô tô sang trọng như nhiều người thành đạt khác.

Thế nhưng Trần Quân chỉ cười và nói rằng nhà ở rất gần nên đi xe đạp vừa tránh tắc đường vừa có thêm thời gian rèn luyện sức khỏe.

Câu chuyện ấy khiến tôi nhớ đến một trường hợp từng được chia sẻ trên mạng. Có người vì muốn tạo ấn tượng trong buổi họp lớp nên thuê xe sang để đến dự. Cuối cùng chiếc xe bị ngập nước trong cơn mưa lớn, chủ xe phải bồi thường số tiền rất lớn chỉ vì cố chứng minh mình thành công.

Sau buổi họp lớp, tôi càng tin rằng người đáng ngưỡng mộ nhất không phải là người giàu nhất hay nổi tiếng nhất. Đó là người không còn bị áp lực bởi ánh mắt của người khác, có thể bình thản sống theo cách mình lựa chọn và cảm thấy hài lòng với cuộc sống hiện tại.

Họp lớp không phải để so sánh, mà để trưởng thành hơn

Rời buổi họp lớp, tôi mang theo nhiều suy nghĩ hơn là sự ganh đua

Hai mươi năm đủ để chứng minh rằng cuộc sống không có một thước đo thành công chung cho tất cả mọi người.

Có người đạt đỉnh cao từ rất sớm, có người mất nhiều năm mới tìm được hướng đi phù hợp. Có người giàu có, có người bình dị, nhưng ai cũng đang cố gắng sống cuộc đời mà mình mong muốn.

Có lẽ giá trị lớn nhất của những buổi họp lớp không nằm ở việc khoe thành tích hay nhìn lại quá khứ, mà là giúp mỗi người hiểu rằng chỉ cần không ngừng học hỏi, dũng cảm thay đổi và sống đúng với lựa chọn của mình thì đó đã là một thành công đáng tự hào.

6 cách giúp bạn sống tử tế hơn với chính mình

Theo Phụ nữ Việt Nam, yêu bản thân, chăm sóc bản thân, tự suy ngẫm, tất cả những điều dưới đây đều giúp cho bạn có thể duy trì hạnh phúc của mình.

1. Dành thời gian đi dạo

Đừng để công việc cuốn bạn đi. Một cuộc đi bộ giữa thiên nhiên, công viên hoặc đến nơi yêu thích sẽ giúp giảm căng thẳng, thư giãn đầu óc và nạp lại năng lượng.

2. Lắng nghe cơ thể

Hãy tự hỏi bản thân đang thực sự cần gì: nghỉ ngơi, uống nước, vận động hay ngủ một chút. Quan tâm đến những nhu cầu nhỏ mỗi ngày sẽ giúp bạn tránh kiệt sức và làm việc hiệu quả hơn.

3. Ăn uống và nghỉ ngơi đầy đủ

Đừng vì bận rộn mà quên ăn, quên uống hay thiếu ngủ. Hãy chăm sóc bản thân như cách bạn chăm sóc người mình yêu quý, vì sức khỏe là nền tảng của mọi điều.

4. Cho bản thân thời gian nghỉ sau áp lực

Sau mỗi giai đoạn làm việc hoặc học tập căng thẳng, hãy nghỉ ngơi vài phút trước khi bắt đầu việc mới. Những khoảng nghỉ ngắn giúp tinh thần minh mẫn và nâng cao hiệu quả.

5. Tự thưởng khi đạt mục tiêu

Đừng chỉ nhìn vào những điều chưa làm được. Mỗi khi hoàn thành một công việc hay duy trì một thói quen tốt, hãy tự ghi nhận và dành cho mình một phần thưởng nhỏ để tạo thêm động lực.

6. Tha thứ cho bản thân

Ai cũng từng mắc sai lầm. Thay vì mãi dằn vặt, hãy rút kinh nghiệm, chấp nhận thiếu sót và cho mình cơ hội bước tiếp. Tha thứ cho bản thân là cách giúp bạn trưởng thành và sống tích cực hơn.