Tôi bỏ mức lương 7 chữ số để khởi nghiệp, đổi lại là những đêm mất ngủ triền miên

Câu chuyện là chia sẻ của một nhân vật giấu tên làm việc trong một công ty lớn nhưng quyết định nghỉ việc để khởi nghiệp vì muốn thử sức với con đường mới chia sẻ trên nền tảng Baidu.com, theo TT&VH.

Từ bỏ công việc ổn định để khởi nghiệp

Tôi từng là nhân viên trong một tập đoàn lớn, có công việc ổn định và một lộ trình phát triển khá rõ ràng. Với nhiều người, đó là một vị trí đáng mơ ước.

Thế nhưng càng làm việc lâu, tôi càng cảm thấy mình không muốn mãi là một nhân viên văn phòng. Tôi muốn thay đổi bản thân, thử sức trên một con đường hoàn toàn mới và tự quyết định tương lai của mình.

Kể từ lúc bắt đầu thay đổi, cuộc sống của tôi giống như đang ngồi trên một chiếc "tàu lượn siêu tốc". Có lúc tôi tràn đầy hy vọng, nhưng cũng có những thời điểm sợ hãi đến mức tự hỏi liệu mình có đang phạm phải sai lầm lớn hay không.

Bạn bè và người thân từng ngưỡng mộ tôi vì cho rằng tôi may mắn khi được "làm thuê cho chính mình". Nhưng họ không biết đằng sau sự tự do ấy là những rủi ro mà một người làm công ăn lương hiếm khi phải đối mặt.

Việc kinh doanh ảm đạm khiến tôi có cảm giác mình đang mắc kẹt giữa một lựa chọn đã quá muộn để rút lui và một con đường phía trước chưa biết sẽ dẫn tới đâu. Ảnh minh họa

Khởi nghiệp không phải con đường trải đầy hoa hồng

Trước khi khởi nghiệp, tôi cho rằng mỗi người cần nhìn thẳng vào hai vấn đề, triển vọng của công việc hiện tại và khả năng thành công nếu tự kinh doanh.

Tôi bắt đầu tìm hiểu tỷ lệ thành công, thất bại của các công ty khởi nghiệp cũng như mức lợi nhuận thực tế mà những người sáng lập có thể đạt được.

Điều khiến tôi bất ngờ là nhiều người khởi nghiệp mà tôi quen biết lại có thu nhập thấp hơn đáng kể so với khi còn làm thuê. Đó là một sự thật không dễ chấp nhận.

Thậm chí, hơn một nửa số công ty khởi nghiệp có thể thất bại. Điều đó đồng nghĩa với việc khi lựa chọn con đường này, bạn không chỉ đánh đổi sự ổn định mà còn phải chấp nhận nguy cơ mất tiền, mất thời gian và thậm chí phải bắt đầu lại từ đầu.

Tôi vẫn tin một người khởi nghiệp thực sự phải có khả năng đối mặt với rủi ro, dốc sức cho công việc mình lựa chọn và cố gắng tạo ra một giá trị nào đó. Thành tựu có thể lớn hoặc nhỏ, nhưng đó phải là thứ khiến bản thân cảm thấy những năm tháng đã bỏ ra là xứng đáng.

Đó cũng chính là động lực khiến tôi bước ra khỏi vùng an toàn.

Từ tấm bằng thạc sĩ đến công việc lương cao

Từ nhỏ, tôi đã chịu ảnh hưởng bởi quan niệm khá truyền thống của bố mẹ là muốn thành công phải học hành tử tế, có bằng cấp tốt, tìm được công việc ổn định và kiếm nhiều tiền. Tôi lớn lên cùng suy nghĩ ấy, yêu thích toán học và những phương pháp giải quyết vấn đề sáng tạo.

Sau khi tốt nghiệp đại học, tôi tiếp tục học thạc sĩ. Không lâu sau khi nhận bằng, tôi được GE tuyển dụng. Đó là một tập đoàn lớn nên tôi nhanh chóng đồng ý.

Thời gian làm việc tại đây giúp tôi nhận ra mình vẫn còn nhiều cơ hội phát triển. Tuy nhiên, tôi cũng bắt đầu sốt ruột khi nhìn vào con đường thăng tiến phía trước.

Mức lương của CEO trong bộ phận tôi khi đó ở khoảng 6 chữ số. Với tốc độ hiện tại, có thể tôi phải mất 10 năm hoặc lâu hơn mới chạm tới mức thu nhập ấy.

Tôi không muốn chờ quá lâu và bắt đầu nghĩ mình cần tìm một con đường khác để rút ngắn khoảng cách giữa hiện tại và mục tiêu.

Một ngày nọ, tôi tình cờ đọc bài viết trên US News về những chương trình sau đại học có triển vọng thu nhập cao. Thông tin này khiến tôi chú ý đến MBA.

Tôi tìm hiểu điều kiện tuyển sinh của các chương trình MBA hàng đầu và quyết định thử sức. Cuối cùng, tôi nhận được thư mời và bắt đầu một chặng đường học tập mới.

Sau khi tốt nghiệp MBA, tôi đứng trước ba lựa chọn là tư vấn quản lý, tài chính và công nghệ thông tin. Tôi nhận thấy tư vấn quản lý phù hợp với mình nhất nên chọn công việc này. Công việc chủ yếu của tôi là tư vấn chiến lược cho các doanh nghiệp.

Chỉ trong khoảng 10 năm, tôi đã đạt mức lương 7 chữ số, vượt xa những gì từng kỳ vọng. Nhưng cùng với thu nhập cao hơn, áp lực cũng ngày càng lớn.

Càng thăng tiến, công việc càng đòi hỏi sự chuyên nghiệp và trách nhiệm. Tôi phải đối mặt với vô số khó khăn, áp lực mà trước đây chưa từng trải qua. Đến năm 2006, tôi quyết định thay đổi một lần nữa.

Nghỉ việc lương 7 chữ số để tự làm ông chủ

Quyết định nghỉ việc chính là điểm khởi đầu cho hành trình khởi nghiệp của tôi. Tôi không muốn tiếp tục làm việc trong môi trường văn phòng. Tôi muốn trở thành ông chủ của chính mình, tự quyết định công việc và chịu trách nhiệm cho những lựa chọn của bản thân.

Tôi nghĩ: "Hoặc là bây giờ, hoặc có lẽ sẽ không bao giờ". Vậy là tôi nghỉ việc và mở một công ty tư vấn cấp cao.

Tôi từng nghĩ mình đã trải qua nhiều khó khăn khi làm việc tại các tập đoàn lớn. Nhưng chỉ khi tự kinh doanh, tôi mới hiểu những áp lực trước đây chẳng là gì so với những gì mình phải đối mặt.

Những ngày sống trong nỗi lo phá sản

Tiền tiết kiệm nhanh chóng cạn dần. Chi phí vận hành công ty mỗi ngày cao hơn nhiều so với dự tính ban đầu. Chi phí thuê chuyên gia tư vấn liên tục tăng trong khi doanh thu không phải lúc nào cũng ổn định.

Có những thời điểm tôi ngồi một mình và tự hỏi: "Rốt cuộc mình đang làm gì vậy?".

May mắn là khi đó tôi có hạn mức tín dụng tương đối tốt. Tôi có thể sử dụng thẻ tín dụng để trả lương nhân viên và thanh toán các khoản chi phí cần thiết. Mỗi khi ký được một dự án mới, tôi lại có tiền trả nợ và tạm thời thở phào, nhưng cảm giác an toàn ấy không kéo dài.

Với một tập đoàn lớn, việc tuyển dụng hay cho thôi việc một chuyên gia tư vấn có thể chỉ là một quyết định trong quy trình quản lý. Nhưng với một công ty nhỏ chưa tới 20 nhân viên như công ty tôi, mỗi dự án đều có ý nghĩa sống còn.

Nếu việc tư vấn không thuận lợi, doanh nghiệp có thể nhanh chóng thiếu tiền và đứng trước nguy cơ phá sản. Đó là thứ áp lực mà khi còn làm nhân viên, tôi chưa từng trải qua.

Càng đi xa, tôi càng khó quay lại

Những ngày đầu khởi nghiệp, tôi từng nghĩ nếu thất bại thì mình vẫn có thể quay lại công việc cũ. Nhưng càng đi xa, tôi càng nhận ra cánh cửa quay lại ngày một hẹp.

Thời gian trôi qua, thị trường thay đổi, các mối quan hệ nghề nghiệp cũng thay đổi. Việc kinh doanh ảm đạm khiến tôi có cảm giác mình đang mắc kẹt giữa một lựa chọn đã quá muộn để rút lui và một con đường phía trước chưa biết sẽ dẫn tới đâu. Đó là cảm giác rất đáng sợ.

Bất kể loại hình khởi nghiệp là gì, những khó khăn cụ thể có thể khác nhau nhưng cảm giác bất an thì gần như giống nhau. Bạn luôn sợ thất bại, không biết tháng sau sẽ kiếm được bao nhiêu tiền và không chắc công ty có đủ khả năng duy trì hoạt động hay không.

Nếu phía sau còn có gia đình, con cái cùng hàng loạt trách nhiệm tài chính, áp lực ấy càng lớn hơn.

Muốn khởi nghiệp, hãy cân nhắc trách nhiệm của mình

Sau những gì đã trải qua, nếu có người hỏi tôi có nên khởi nghiệp hay không, câu trả lời của tôi là có thể, nhưng đừng bước vào con đường này chỉ vì nghĩ rằng nó giúp bạn giàu nhanh hoặc được tự do hơn.

Nếu thực sự muốn khởi nghiệp, tôi cho rằng nên bắt đầu càng sớm càng tốt, đặc biệt khi bạn chưa phải gánh quá nhiều trách nhiệm. Khi ấy, bạn có thể chấp nhận thất bại và làm lại từ đầu dễ dàng hơn.

Quan trọng hơn, trước khi nghỉ việc và bắt đầu kinh doanh, hãy tìm hiểu thật kỹ những rủi ro có thể phải đối mặt.

Chúng ta thường quá lạc quan khi nói về ước mơ của chính mình. Điều đó không hoàn toàn xấu.

Nếu không có sự lạc quan, sẽ chẳng có những phát minh mới, những doanh nhân dám bước ra khỏi vùng an toàn hay những ý tưởng có thể thay đổi cuộc sống. Nhưng sự lạc quan nhất định phải đi cùng khả năng nhìn nhận thực tế.

Khởi nghiệp không đáng sợ, thiếu chuẩn bị mới đáng sợ

Tôi không hối hận vì đã nghỉ việc với mức lương 7 chữ số để khởi nghiệp, nhưng nếu được quay lại thời điểm ấy, tôi sẽ chuẩn bị kỹ hơn về tài chính, thị trường, nhân sự và cả phương án nếu mọi thứ không diễn ra như kỳ vọng.

Khởi nghiệp không chỉ là câu chuyện của đam mê. Đó còn là câu chuyện của tiền bạc, trách nhiệm, sự kiên trì và khả năng chịu đựng thất bại.

Trước bất kỳ quyết định nghề nghiệp quan trọng nào, hãy tìm hiểu thật kỹ những rủi ro đi kèm. Hãy tự hỏi mình có đủ khả năng chịu đựng một khoảng thời gian dài không có thu nhập ổn định hay không, gia đình có thể cùng mình vượt qua giai đoạn khó khăn hay không và nếu thất bại, mình còn con đường nào để quay lại.

Nếu có thể kiên trì, liên tục học hỏi từ thất bại và điều chỉnh hướng đi, cơ hội thành công sẽ lớn hơn.Những doanh nhân thành đạt nhất không nhất thiết là những người chưa từng thất bại. Đôi khi, họ là những người đã thất bại nhiều lần nhưng vẫn đủ can đảm để đứng dậy.

Còn bạn, nếu một ngày đứng trước lựa chọn giữa một công việc lương cao, ổn định và con đường khởi nghiệp đầy bất định, bạn sẽ chọn điều gì?

Những điểm quan trọng mà bất cứ ai muốn khởi nghiệp cũng cần lưu ý

Khi khởi nghiệp, việc phân chia công việc giữa các thành viên rất quan trọng. Mỗi người cần có vai trò rõ ràng để tối ưu hóa hiệu quả. Ảnh minh họa

Nghiên cứu thị trường kỹ lưỡng

Tìm hiểu về nhu cầu và xu hướng: Trước khi khởi nghiệp, việc nghiên cứu thị trường là vô cùng cần thiết. Bạn cần hiểu rõ đối tượng khách hàng mà mình hướng tới, nhu cầu của họ và các xu hướng hiện tại trong ngành, theo Đời sống và Pháp luật.

Lập kế hoạch chi phí cẩn thận

Dự toán chi phí thực tế: Khi bắt đầu kinh doanh, nhiều người chỉ tập trung vào doanh thu mà quên đi chi phí. Cần lập một bảng dự toán chi phí chi tiết cho từng hạng mục như nguyên liệu, điện nước, nhân công, và các chi phí phát sinh khác.

Dự trữ tài chính cho những tháng khó khăn: Nên có một quỹ dự phòng để đối phó với những tháng doanh thu thấp. Điều này giúp bạn duy trì hoạt động kinh doanh ổn định trong những giai đoạn khó khăn.

Quản lý thời gian và nguồn lực

Phân chia công việc hợp lý: Khi khởi nghiệp, việc phân chia công việc giữa các thành viên rất quan trọng. Mỗi người cần có vai trò rõ ràng để tối ưu hóa hiệu quả.

Tối ưu hóa quy trình làm việc: Cần thiết lập quy trình làm việc hiệu quả, từ khâu chuẩn bị nguyên liệu đến phục vụ khách hàng. Việc này không chỉ giúp tiết kiệm thời gian mà còn đảm bảo chất lượng món ăn, từ đó tạo ra sự hài lòng cho khách hàng.

Chấp nhận thất bại và học hỏi

Thái độ tích cực với thất bại: Thất bại là một phần không thể tránh khỏi trong quá trình khởi nghiệp. Quan trọng là bạn phải có thái độ tích cực với những thất bại đó.

Phân tích nguyên nhân thất bại: Sau mỗi thất bại, cần dành thời gian để phân tích nguyên nhân. Điều này giúp bạn không lặp lại những sai lầm tương tự trong tương lai.

Xây dựng mạng lưới hỗ trợ

Kết nối với những người có kinh nghiệm: Việc xây dựng mạng lưới kết nối với những người có kinh nghiệm trong ngành có thể cung cấp những lời khuyên quý báu và hỗ trợ trong những lúc khó khăn.

Tham gia các khóa học, tiếp cận kiến thức: Đầu tư vào việc học hỏi thông qua các khóa học và hội thảo về kinh doanh, quản lý, và marketing cũng là một cách tốt để nâng cao kiến thức và kỹ năng của bạn. Những kiến thức này sẽ giúp bạn phát triển chiến lược kinh doanh hiệu quả hơn.

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