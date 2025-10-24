Mới nhất
Hơn 34.000 người khuyết tật được hưởng lợi từ dự án hỗ trợ nạn nhân chất độc da cam tại Việt Nam

Thứ sáu, 17:01 24/10/2025 | Đời sống
GĐXH – Sau 3 năm triển khai, Dự án “Hỗ trợ cải thiện chất lượng sống của người khuyết tật tại các tỉnh bị phun rải nặng chất da cam” đã mang lại hỗ trợ thiết thực cho hơn 34.000 người khuyết tật, góp phần nâng cao chất lượng cuộc sống và thúc đẩy hòa nhập xã hội.

Ngày 24/10, Trung tâm Hành động quốc gia khắc phục hậu quả chất độc hóa học và môi trường (NACCET) đã phối hợp với các cơ quan, đơn vị tổ chức Hội nghị sơ kết 03 năm thực hiện Dự án "Hỗ trợ cải thiện chất lượng sống của người khuyết tật tại các tỉnh bị phun rải nặng chất da cam (Dự án Hòa nhập). Dự án do Chính phủ Hoa Kỳ tài trợ bằng vốn ODA không hoàn lại cùng với vốn đối ứng của Chính phủ Việt Nam.

Chủ trì hội nghị là Thiếu tướng Nguyễn Đình Hiền, Tư lệnh Binh chủng Hóa học, Tổng Giám đốc NACCET. Tham dự có đại diện các bộ, ngành, địa phương thụ hưởng dự án và Hội nạn nhân chất độc da cam/dioxin Việt Nam (Vava); Liên hiệp hội về người khuyết tật Việt Nam (VFD).

Hơn 34 . 000 Người khuyết tật được hỗ trợ từ Dự án chất độc da cam tại Việt Nam - Ảnh 1.

Thiếu tướng Nguyễn Đình Hiền, Tư lệnh Binh chủng Hóa học, Tổng giám đốc Trung tâm hành động Quốc gia khắc phục hậu quả chất độc hóa học và môi trường (NACCET)

Được thực hiện từ năm 2021 – 2026 với tổng giá trị 65 triệu USD, Dự án Hòa nhập hướng tới hỗ trợ 60.000 người khuyết tật và nạn nhân chất độc da cam tại các địa phương bị ảnh hưởng nặng nề bởi chất độc hóa học trong chiến tranh án gồm Quảng Trị, TP Huế, TP Đà Nẵng, Gia Lai, Quảng Ngãi và Đồng Nai.

Tính đến hết tháng 6 - 2025, Dự án đã hỗ trợ được hơn 34.000/60.000 người khuyết tật (NKT), nạn nhân chất độc da cam/dioxin; hỗ trợ được hơn 17.500 NKT, nạn nhân chất độc da cam/dioxin nhận can thiệp phục hồi chức năng; 16.700 NKT, nạn nhân chất độc da cam/dioxin nhận dịch vụ chăm sóc; hơn 2.400 cán bộ phục hồi chức năng được Dự án đưa đi đào tạo nâng cao năng lực; hơn 18.500 người nhà và người chăm sóc được đào tạo kỹ năng chăm sóc và hỗ trợ trong việc chăm sóc; gần 40 cơ sở phục hồi chức năng tại các tỉnh được hỗ trợ định hướng đa chuyên ngành; gần 3.500 nạn nhân chất độc da cam/dioxin tham gia vào các hoạt động của mạng lưới hỗ trợ NKT, nạn nhân chất độc da cam/dioxin; hơn 1.000 NKT, nạn nhân chất độc da cam/dioxin và gia đình họ được hỗ trợ hòa nhập xã hội, sinh kế…

Hơn 34 . 000 Người khuyết tật được hỗ trợ từ Dự án chất độc da cam tại Việt Nam - Ảnh 2.

Đại biểu tham dự Hội nghị

Ông Trần Đức Hùng, Phó Tổng giám đốc Trung tâm Hành động quốc gia khắc phục hậu quả chất độc hóa học và môi trường (NACCET) cho biết, tiến độ thực hiện và giải ngân của dự án hiện đạt khoảng 50%. Dự án đã ghi nhận những kết quả vượt trội trong việc nâng cao năng lực chuyên môn cho đội ngũ y tế địa phương, cải thiện hệ thống chăm sóc phục hồi chức năng cộng đồng và hỗ trợ sinh kế bền vững cho người khuyết tật.

Theo ông Hùng, trong quá trình triển khai, dự án chịu ảnh hưởng nhất định bởi biến động hành chính tại một số địa phương, làm gián đoạn tiến độ trong một giai đoạn nhất định. Để bảo đảm đạt đầy đủ các chỉ tiêu, dự án dự kiến được điều chỉnh thời gian thực hiện thêm một năm, kéo dài đến đầu năm 2027. Đồng thời điều chỉnh phù hợp với nhu cầu thực tế của từng địa phương về chỉ tiêu, các chỉ số…

Hơn 34 . 000 Người khuyết tật được hỗ trợ từ Dự án chất độc da cam tại Việt Nam - Ảnh 3.

Đại biểu đóng góp ý kiến, chia sẻ bài học kinh nghiệm để triển khai dự án hiệu quả trong thời gian tới

Tại hội nghị, các đại biểu cùng nhau chia sẻ nhiều vấn đề liên quan đến việc triển khai dự án. Nhiều bài học kinh nghiệm được chia sẻ trong các lĩnh vực như phục hồi chức năng đa chuyên ngành, hỗ trợ sinh kế, chăm sóc tâm lý và kết nối dịch vụ y tế cộng đồng. Trên cơ sở những kết quả đạt được bước đầu, các đại biểu đã cùng thảo luận về những giải pháp kỹ thuật, công tác quản lý và đề xuất kế hoạch cho giai đoạn tiếp theo của dự án.

Với những kết quả đạt được sau 3 năm, dự án được đánh giá là một trong những chương trình nhân đạo có quy mô và hiệu quả cao nhất dành cho nạn nhân chất độc da cam tại Việt Nam, góp phần khẳng định cam kết của Chính phủ Việt Nam và Hoa Kỳ trong việc khắc phục hậu quả chiến tranh, hướng tới tương lai hòa nhập và phát triển bền vững.

Hơn 34 . 000 Người khuyết tật được hỗ trợ từ Dự án chất độc da cam tại Việt Nam - Ảnh 4.Nhiều cơ hội việc làm cho người khuyết tật

GĐXH - Tại hội thảo 'Thực trạng và giải pháp hỗ trợ thanh niên khuyết tật khởi nghiệp với chuyển đổi số', các chuyên gia đã cho rằng cơ hội khởi nghiệp cho người khuyết tật rất nhiều nhờ có công nghệ hiện đại.

Phương Thuận
