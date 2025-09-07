Tăng cường tiếp cận dịch vụ hỗ trợ cho nạn nhân và gia đình nhiễm chất độc da cam/dioxin
GĐXH - Nhiều giải pháp mới đưa ra giúp các nạn nhân và các gia đình nhiễm chat độc da cam/dioxin hơn. Điển hình là dịch vụ chăm sóc y tế cho nạn nhân theo hình thức online mới được Trung tâm hành động quốc gia khắc phục hậu quả chất độc và môi trường đề nghị.
Hội thảo nhằm tăng cường tiếp cận dịch vụ cho nạn nhân và gia đình nhiễm chất độc da cam/dioxin đã được tổ chức bởi Trung tâm hành động quốc gia khắc phục hậu quả chất độc và môi trường (NACCET) và Trung ương Hội nạn nhân chất độc da cam Việt Nam (VAVA). Sự kiện này tìm kiếm các chính sách hỗ trợ thiết thực để cải thiện cuộc sống cho những người bị ảnh hưởng. Chất độc da cam/dioxin vẫn để lại nhiều di chứng, và việc hỗ trợ kịp thời là rất cần thiết. Hãy cùng tìm hiểu và chung tay giúp đỡ.
Các chuyên gia đã thảo luận về các chương trình cần thiết để khắc phục hậu quả của chất độc da cam/dioxin tại Việt Nam, đánh dấu một bước tiến quan trọng trong công tác hỗ trợ nạn nhân.
Ông Phạm Xuân Hưng - Phó Chủ tịch Hội nạn nhân chất độc da cam/dioxin Việt Nam cho biết, cả cả nước hiện nay có 4,8 triệu người bị ảnh hưởng bởi chất độc da cam trong đó 35.000 nạn nhân thuộc thế hệ thứ 3 và 6.000 nạn nhân thuộc thế hệ thứ 4 cần được hỗ trợ.
Trong những năm qua, Việt Nam và Hoa Kỳ đã có những dự án hỗ trợ người khuyết tật tại các địa bàn bị phun rải nặng chất độc da cam/dioxin với tổng số nạn nhân được hỗ trợ lên đến 60.000 người.
Các hình thức hỗ trợ chủ yếu gồm: Tiếp cận với dịch vụ y tế, phục hồi chức năng và hướng dẫn làm các công việc đơn giản để những nạn nhân nhẹ có thể tự nuôi sống bản thân. Với các nạn nhân da cam có các biểu hiện nặng, hỗ trợ xây dựng các nhà vệ sinh, xe lăn để có thể chăm sóc tốt hơn cho nạn nhân. Tuy nhiên, còn rất nhiều gia đình nạn nhân chất độc da cam/ dioxin trên cả nước cần được hỗ trợ trong thời gian tới.
Theo đó, các bác sĩ sẽ hướng dẫn gia đình nạn nhân cách chăm sóc và để lại số điện thoại, kết nối zalo với gia đình nạn nhân để khi gặp khó khăn trong quá trình chăm sóc, gia đình nạn nhân có thể gọi điện thoại bằng hình ảnh và bác sĩ sẽ hướng dẫn cách chăm sóc từ xa cho nạn nhân. Cách làm này giúp tiết kiệm chi phí đi lại, đồng thời bảo đảm nạn nhân được chăm sóc kịp thời và hiệu quả hơn.
Nhân dịp này, NACCET cũng đã cùng Trung ương hội nạn nhân chất độc da cam/dioxin Việt Nam tới tặng quà và thăm hỏi các nạn nhân tại Trung tâm bảo trợ xã hội nạn nhân chất độc da cam. Những món quà ấy mang giá trị tinh thần to lớn, thể hiện sự quan tâm của cộng đồng và Nhà nước đối với nạn nhân – những người vẫn đang phải gánh chịu hậu quả nặng nề của chiến tranh để lại.
