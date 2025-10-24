Mới nhất
Chiêm ngưỡng diện mạo mới của Bảo tàng Công an Hà Nội sau cải tạo, nâng cấp

Thứ sáu, 12:05 24/10/2025 | Đời sống
GĐXH - Ngày 24/10, Công an TP Hà Nội tổ chức lễ khánh thành dự án cải tạo, nâng cấp Bảo tàng Công an Hà Nội. Dự án cải tạo, nâng cấp được triển khai với quy mô toàn diện, ứng dụng công nghệ hiện đại với gần 1.500 tư liệu, hiện vật... được sưu tầm, trưng bày.

Cải tạo Bảo tàng Công an Hà Nội: Khám phá diện mạo mới và ý nghĩa lịch sử - Ảnh 1.

Sáng ngày 24/10/2025, tại trụ sở Bảo tàng Công an Hà Nội (số 67 Lý Thường Kiệt, phường Cửa Nam), Công an thành phố Hà Nội đã tổ chức Lễ khánh thành Dự án cải tạo, nâng cấp Bảo tàng Công an Hà Nội.

Cải tạo Bảo tàng Công an Hà Nội: Khám phá diện mạo mới và ý nghĩa lịch sử - Ảnh 2.

Đồng chí Trung tướng Nguyễn Thanh Tùng – Ủy viên Ban Thường vụ Thành ủy, Bí thư Đảng ủy, Giám đốc Công an thành phố Hà Nội chủ trì buổi lễ.

Cải tạo Bảo tàng Công an Hà Nội: Khám phá diện mạo mới và ý nghĩa lịch sử - Ảnh 3.

Dự buổi lễ có đại diện lãnh đạo các Cục nghiệp vụ Bộ Công an; đại diện Ban Tuyên giáo Thành ủy Hà Nội; UBND Thành phố; Sở Văn hóa và Thể thao Hà Nội; UBND các phường Hoàn Kiếm, Cửa Nam; đại diện Khu di tích nhà tù Hỏa Lò; cùng các đồng chí trong Đảng ủy, Ban Giám đốc CATP; đại diện các phòng, ban, đơn vị nghiệp vụ, các tổ chức quần chúng trong lực lượng Công an Thủ đô.

Cải tạo Bảo tàng Công an Hà Nội: Khám phá diện mạo mới và ý nghĩa lịch sử - Ảnh 4.

Đặc biệt sự kiện còn có sự tham gia của đại diện Hội Cựu Công an nhân dân, cán bộ hưu trí, các thầy cô giáo, học sinh và đông đảo nhân dân địa phương.

Cải tạo Bảo tàng Công an Hà Nội: Khám phá diện mạo mới và ý nghĩa lịch sử - Ảnh 5.

Phát biểu tại buổi lễ, Trung tướng Nguyễn Thanh Tùng – Giám đốc Công an thành phố Hà Nội nhấn mạnh: "Bảo tàng Công an Hà Nội là công trình chứa đựng tâm huyết, trí tuệ và tình cảm của nhiều thế hệ lãnh đạo, cán bộ, chiến sĩ Công an Thủ đô. Sau 17 năm hoạt động, việc cải tạo, nâng cấp toàn diện Bảo tàng không chỉ góp phần bảo tồn, phát huy giá trị lịch sử của lực lượng Công an Thủ đô mà còn đáp ứng yêu cầu tuyên truyền, giáo dục truyền thống trong tình hình mới".

Cải tạo Bảo tàng Công an Hà Nội: Khám phá diện mạo mới và ý nghĩa lịch sử - Ảnh 6.

Theo đó, Dự án cải tạo, nâng cấp Bảo tàng Công an Hà Nội được triển khai với quy mô toàn diện, từ nội dung trưng bày, thiết kế không gian đến hệ thống công nghệ hiện đại với gần 1.500 tư liệu, hiện vật, hình ảnh được sưu tầm, trưng bày.

Cải tạo Bảo tàng Công an Hà Nội: Khám phá diện mạo mới và ý nghĩa lịch sử - Ảnh 7.

Các tư liệu, hiện vật, hình ảnh được bố trí khoa học theo từng không gian, từng giai đoạn lịch sử, đi kèm hệ thống thông tin, bài viết bằng ba ngôn ngữ Việt - Anh - Pháp.

Cải tạo Bảo tàng Công an Hà Nội: Khám phá diện mạo mới và ý nghĩa lịch sử - Ảnh 8.

Công trình ứng dụng đồng bộ các giải pháp nghe nhìn, đồ họa, ánh sáng, số hóa dữ liệu và tương tác trải nghiệm nhằm tạo nên một không gian "sống động – trực quan – gần gũi".

Cải tạo Bảo tàng Công an Hà Nội: Khám phá diện mạo mới và ý nghĩa lịch sử - Ảnh 9.

Bảo tàng được bố trí 9 không gian trưng bày theo tiến trình lịch sử, từ những ngày đầu Cách mạng Tháng Tám 1945, kháng chiến chống Pháp, chống Mỹ đến thời kỳ đổi mới, hội nhập. Mỗi không gian tái hiện sinh động từng giai đoạn phát triển, gắn với những hiện vật quý, tư liệu, hình ảnh, câu chuyện cảm động về người chiến sĩ Công an Thủ đô "vì nước quên thân, vì dân phục vụ".

Cải tạo Bảo tàng Công an Hà Nội: Khám phá diện mạo mới và ý nghĩa lịch sử - Ảnh 10.

Đặc biệt, Bảo tàng số Công an Hà Nội cũng được đưa vào vận hành song song. Với nền tảng trực tuyến, người dân, học sinh, sinh viên và du khách có thể tham quan Bảo tàng mọi lúc, mọi nơi qua hình ảnh 3D, thuyết minh đa ngôn ngữ, các tour tham quan thực tế ảo với kho dữ liệu mở.

Cải tạo Bảo tàng Công an Hà Nội: Khám phá diện mạo mới và ý nghĩa lịch sử - Ảnh 11.

Các đại biểu, khách mời và các em học sinh tham quan các không gian trưng bày.

Cải tạo Bảo tàng Công an Hà Nội: Khám phá diện mạo mới và ý nghĩa lịch sử - Ảnh 12.

Khu vực phòng trải nghiệm "Làm thẻ căn cước công dân năm 1945" thu hút đông đảo khách mời đến trải nghiệm.

Cải tạo Bảo tàng Công an Hà Nội: Khám phá diện mạo mới và ý nghĩa lịch sử - Ảnh 13.

Những hoạt động độc đáo này giúp người tham quan, du khách có thể dễ dàng tiếp cận, tìm hiểu lịch sử, truyền thống của lực lượng Công an Thủ đô.

Cải tạo Bảo tàng Công an Hà Nội: Khám phá diện mạo mới và ý nghĩa lịch sử - Ảnh 14.

Việc hoàn thành và đưa vào sử dụng Bảo tàng Công an Hà Nội sau cải tạo, nâng cấp không chỉ là một công trình văn hóa – lịch sử mang ý nghĩa đặc biệt của lực lượng Công an Thủ đô, mà còn là món quà tri ân sâu sắc gửi đến các thế hệ cán bộ, chiến sĩ đã hy sinh, cống hiến vì sự nghiệp bảo vệ an ninh quốc gia, giữ gìn trật tự, an toàn xã hội, vì cuộc sống bình yên của nhân dân.

Cải tạo Bảo tàng Công an Hà Nội: Khám phá diện mạo mới và ý nghĩa lịch sử - Ảnh 15.

Công trình không chỉ thể hiện tầm nhìn, sự sáng tạo trong công tác tuyên truyền, giáo dục truyền thống mà còn góp phần khẳng định hình ảnh Công an Thủ đô chính quy, tinh nhuệ, hiện đại, nhân văn, luôn đồng hành cùng sự phát triển của Thủ đô và đất nước.

Cải tạo Bảo tàng Công an Hà Nội: Khám phá diện mạo mới và ý nghĩa lịch sử - Ảnh 16.Công an Hà Nội sau 6 tháng vận hành theo mô hình mới: Tội phạm giảm sâu, phục vụ nhân dân hiệu quả hơn

GĐXH - Sau 6 tháng kết thúc hoạt động của công an cấp huyện và 3 tháng triển khai theo địa giới hành chính mới, Công an TP Hà Nội (CATP) đã chứng minh hiệu quả của mô hình tổ chức tinh gọn. Tội phạm về trật tự xã hội giảm sâu, các nhiệm vụ mới được vận hành trơn tru và trên hết, lực lượng công an đã tiến gần hơn đến người dân, phục vụ hiệu quả hơn.

Trung Sơn - Phạm Kiên
