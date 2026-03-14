Tối 13/3, Công an tỉnh Nghệ An tổ chức ra quân triển khai đợt cao điểm phòng, chống hành vi gây rối an ninh trật tự, vi phạm pháp luật về trật tự an toàn giao thông trên địa bàn tỉnh.

Hơn 500 cảnh sát Nghệ An ra quân trấn áp thanh thiếu niên tụ tập, gây rối giao thông ban đêm.

Thời gian qua, lực lượng chức năng phát hiện, bắt giữ, khởi tố nhiều nhóm thanh niên có hành vi tụ tập đua xe, lạng lách, gây rối trật tự công cộng tại các tuyến đường trung tâm. Tuy nhiên, tình trạng thanh thiếu niên vi phạm về đêm vẫn tiềm ẩn diễn biến phức tạp.

Để chủ động phòng ngừa và xử lý triệt để, ngày 12/3, cơ quan chức năng mở đợt cao điểm nhằm phát hiện, ngăn chặn, xử lý kịp thời các hành vi tụ tập gây rối trật tự công cộng, vi phạm pháp luật về an toàn giao thông, đặc biệt trong nhóm thanh thiếu niên.

Theo kế hoạch, hơn 500 cán bộ, chiến sĩ thuộc các lực lượng Cảnh sát giao thông, Cảnh sát quản lý hành chính về trật tự xã hội, Cảnh sát cơ động, Cảnh sát điều tra tội phạm, Trung tâm thông tin chỉ huy, Công an xã, phường cùng lực lượng bảo vệ an ninh trật tự cơ sở được huy động tham gia.

Các lực lượng ra quân theo hai khung giờ chính. Từ 20 giờ đến 23 giờ tập trung xử lý các vi phạm trật tự an toàn giao thông liên quan đến thanh thiếu niên. Từ 23 giờ đến 3 giờ sáng, kiểm tra thanh thiếu niên đi trên đường, tụ tập tại vỉa hè, quán internet, bi-a; đồng thời kiểm tra các cơ sở kinh doanh thuộc diện hạn chế thời gian hoạt động và xử lý nghiêm các trường hợp vi phạm.

Tại các phường Trường Vinh, Thành Vinh, Vinh Lộc, Vinh Hưng, Vinh Phú và Cửa Lò, lực lượng chức năng thành lập 8 tổ kiểm soát cố định trên các tuyến đường trọng điểm nhằm phát hiện, bắt giữ các đối tượng vi phạm pháp luật về hình sự, trật tự an toàn giao thông và các hành vi vi phạm khác.

Bên cạnh đó, 9 tổ 373 của Công an tỉnh và tổ tăng cường tổ chức tuần tra vũ trang lưu động trên các tuyến giao thông; 3 tổ Cảnh sát cơ động thực hiện nhiệm vụ phòng ngừa, phát hiện và bắt giữ các đối tượng phạm tội. Lực lượng Cảnh sát trật tự thành lập 2 tổ công tác kiểm tra, xử lý các vi phạm về trật tự công cộng, phối hợp chốt chặn, vây bắt các trường hợp đua xe, lạng lách, đánh võng.

Ngoài ra, 25 tổ tuần tra của Công an 6 phường được bố trí thường xuyên trên địa bàn để kịp thời phát hiện, xử lý các hành vi vi phạm liên quan đến an ninh trật tự.

Đợt cao điểm được triển khai từ ngày 13/3 đến ngày 13/5 và có thể kéo dài thêm nếu tình hình thực tế yêu cầu. Mục tiêu là lập lại trật tự an toàn giao thông, bảo đảm an ninh trật tự, nhất là vào ban đêm tại các khu vực đô thị.