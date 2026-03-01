Tạm giữ 9 thanh thiếu niên mang hung khí, lạng lách gây náo loạn đường phố
GĐXH - Nhóm 18 thanh thiếu niên, phần lớn còn rất nhỏ tuổi, điều khiển xe máy tốc độ cao, lạng lách, mang theo hung khí, ném vỏ chai bia đuổi đánh nhau trên nhiều tuyến phố TP Vinh (cũ), gây mất an ninh trật tự trong đêm.
Phòng Cảnh sát Hình sự (Công an tỉnh Nghệ An) cho biết, vừa phối hợp với nhiều đơn vị làm rõ nhóm thanh thiếu niên có hành vi gây rối trật tự công cộng.
Theo đó, rạng sáng 22/2, 18 đối tượng điều khiển 9 xe mô tô chạy tốc độ cao qua nhiều tuyến đường TP Vinh (cũ). Các đối tượng không đội mũ bảo hiểm, lạng lách, đánh võng, vượt đèn đỏ, hò hét kích động và đuổi đánh nhau. Một số mang theo hung khí, sử dụng vỏ chai bia ném vào nhóm thanh niên khác. Xe mô tô được độ bô gây tiếng nổ lớn, làm náo loạn đường phố, ảnh hưởng đến người dân.
Nhóm đối tượng chủ yếu sinh từ năm 2007 đến 2010, trú tại Hà Tĩnh và các địa bàn lân cận TP Vinh (cũ). Cá biệt có trường hợp sinh năm 2012, đang học lớp 8 tại một trường THCS trên địa bàn phường Vinh Lộc. Sự việc diễn ra từ khoảng 1h30 đến 3h30 cùng ngày, thể hiện thái độ coi thường pháp luật, gây ảnh hưởng xấu đến tình hình an ninh trật tự.
Cơ quan công an tạm giữ hình sự 9 đối tượng, các trường hợp còn lại được bàn giao cho gia đình quản lý, giáo dục.
Trước đó, đầu tháng 2/2026, Phòng Cảnh sát Hình sự Công an tỉnh Nghệ An cũng triệu tập 21 đối tượng có hành vi tương tự, tạm giữ hình sự 19 trường hợp, bàn giao 2 trường hợp chưa đủ tuổi chịu trách nhiệm hình sự cho gia đình.
Công an tỉnh Nghệ An cho biết thời gian tới sẽ tiếp tục tăng cường tuần tra, kiểm soát, kiên quyết xử lý nghiêm các nhóm thanh thiếu niên vi phạm pháp luật, nhằm bảo đảm an ninh trật tự trên địa bàn.
