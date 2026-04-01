Lịch chi trả lương hưu tháng 4/2026 mới nhất, người hưởng chế độ nhận ngày nào?

Lịch chi trả lương hưu tháng 4/2026 của các tỉnh thành trên cả nước

Theo BHXH Việt Nam, từ tháng 4/2026, lịch chi trả lương hưu trên cả nước sẽ thực hiện theo đúng quy định. Lịch chi trả lương hưu được áp dụng theo hai hình thức: chuyển khoản và nhận tiền mặt, với thời gian cụ thể tùy thuộc vào từng tỉnh thành.

Một số bảo hiểm xã hội địa phương đã thông báo lịch chi trả lương hưu qua tài khoản từ ngày 1 hoặc ngày 2/4/2026.

Chia sẻ trên TTO, bà Dương Thị Minh Châu (Trưởng Phòng Tuyên truyền và hỗ trợ người tham gia – BHXH TP Hà Nội) cho hay, từ tháng 12/2024, cơ quan này đã có thông báo chi trả lương hưu, trợ cấp bảo hiểm xã hội qua tài khoản ngân hàng vào ngày 2 hằng tháng.

Do ngày 2/4/2026 rơi vào thứ Năm nên lịch chi trả lương hưu, trợ cấp bảo hiểm xã hội qua tài khoản cá nhân (thẻ ATM) sẽ bắt đầu từ ngày 2/4.

Với người nhận tiền mặt, cơ quan bảo hiểm xã hội và bưu điện sẽ chi trả vào ngày 6/4.

Những người hưởng già yếu, không có khả năng đi lại, không có người nhận thay sẽ được cán bộ trả lương, trợ cấp tận nhà bằng tiền mặt.

Về chi trả tiền mặt, theo quy định, thời gian chi trả ít nhất 6 giờ/ngày. Tại điểm giao dịch của tổ chức dịch vụ chi trả, việc trả lương hưu, trợ cấp bắt đầu từ ngày 12/4 đến hết 25/4.

BHXH cả nước đã có thông báo lịch chi trả lương hưu, trợ cấp BHXH tháng 4/2026. Ảnh minh họa: TL

Tại TPHCM, lịch chi trả lương hưu và trợ cấp BHXH tháng 4/2026 đã được BHXH thành phố thông báo từ tháng 9/2025. Áp dụng theo quy trình như sau:

Chi trả qua tài khoản: BHXH TPHCM trực tiếp chuyển tiền vào tài khoản người hưởng từ ngày làm việc đầu tiên của tháng.

Chi trả hình thức tiền mặt: Bưu điện TPHCM, Bưu điện tỉnh Bình Dương, Bưu điện tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu tổ chức chi trả tại các điểm chi từ ngày 10 hàng tháng đến hết ngày 25 hàng tháng.

Theo đó, lịch chi trả lương hưu qua tài khoản tại TPHCM bắt đầu từ ngày 1/4/2026.

Đại diện BHXH tỉnh Quảng Ninh cũng cho biết, việc chi trả lương hưu qua chuyển khoản vào tài khoản từ 1/4/2026. Việc chi trả bằng tiền mặt sẽ thực hiện sau ngày 1/4/2026.

Có 21 tỉnh, thành phố chi trả lương hưu, trợ cấp BHXH qua tài khoản cá nhân vào ngày mùng 1 đầu tiên của tháng gồm: Sơn La, Điện Biên, Lạng Sơn, Nghệ An, Quảng Ninh, Cao Bằng, Bắc Ninh, Hưng Yên, Ninh Bình, Phú Thọ, Tuyên Quang, Huế, Gia Lai, Khánh Hòa, Lâm Đồng, Đắk Lắk, TPHCM, Cần Thơ, Vĩnh Long, Cà Mau và An Giang.

13 địa phương chi trả vào ngày mùng 2 hàng tháng gồm: Hà Nội, Lai Châu, Thanh Hóa, Thái Nguyên, Hải Phòng, Hà Tĩnh, Quảng Trị, Lào Cai, Quảng Ngãi, Đà Nẵng, Đồng Nai, Tây Ninh và Đồng Tháp.

Đối tượng hưởng lương hưu theo quy định

Lương hưu là một trong những khoản tiền trợ cấp hàng tháng của chế độ hưu trí mà cả người tham gia BHXH bắt buộc và người tham gia BHXH tự nguyện đều có thể được hưởng. Trong đó đối tượng hưởng lương hưu gồm 6 nhóm sau:

1. Người làm việc theo hợp đồng lao động (bao gồm hợp đồng lao động ngắn hạn và dài hạn).

2. Cán bộ, công chức, viên chức.

3. Người quản lý doanh nghiệp, người quản lý điều hành hợp tác xã có hưởng tiền lương.

4. Sĩ quan, quân nhân chuyên nghiệp, hạ sĩ quan, binh sĩ quân đội nhân dân; sĩ quan, hạ sĩ quan chuyên môn, kỹ thuật công an nhân dân; người làm công tác cơ yếu hưởng lương như quân nhân.

5. Người hoạt động không chuyên trách ở xã, phường, thị trấn.

6. Công dân là người Việt Nam từ đủ 15 tuổi tham gia BHXH tự nguyện.

Lịch chi trả lương hưu gộp tháng 2 và tháng 3/2026 mới nhất, người hưởng chế độ nhận ngày nào? GĐXH - Để tạo thuận lợi cho người dân đón Tết Nguyên đán Bính Ngọ 2026, Bảo hiểm xã hội (BHXH) đã thông báo lịch chi trả lương hưu gộp tháng 2 và tháng 3.