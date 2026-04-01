Lịch chi trả lương hưu tháng 4/2026 mới nhất, người hưởng chế độ nhận ngày nào?
GĐXH - Từ tháng 4/2026, lịch chi trả lương hưu trên cả nước sẽ thực hiện theo đúng quy định, áp dụng theo hai hình thức: chuyển khoản và nhận tiền mặt, với thời gian cụ thể tùy thuộc vào từng tỉnh thành.
Lịch chi trả lương hưu tháng 4/2026 của các tỉnh thành trên cả nước
Theo BHXH Việt Nam, từ tháng 4/2026, lịch chi trả lương hưu trên cả nước sẽ thực hiện theo đúng quy định. Lịch chi trả lương hưu được áp dụng theo hai hình thức: chuyển khoản và nhận tiền mặt, với thời gian cụ thể tùy thuộc vào từng tỉnh thành.
Một số bảo hiểm xã hội địa phương đã thông báo lịch chi trả lương hưu qua tài khoản từ ngày 1 hoặc ngày 2/4/2026.
Chia sẻ trên TTO, bà Dương Thị Minh Châu (Trưởng Phòng Tuyên truyền và hỗ trợ người tham gia – BHXH TP Hà Nội) cho hay, từ tháng 12/2024, cơ quan này đã có thông báo chi trả lương hưu, trợ cấp bảo hiểm xã hội qua tài khoản ngân hàng vào ngày 2 hằng tháng.
Do ngày 2/4/2026 rơi vào thứ Năm nên lịch chi trả lương hưu, trợ cấp bảo hiểm xã hội qua tài khoản cá nhân (thẻ ATM) sẽ bắt đầu từ ngày 2/4.
Với người nhận tiền mặt, cơ quan bảo hiểm xã hội và bưu điện sẽ chi trả vào ngày 6/4.
Những người hưởng già yếu, không có khả năng đi lại, không có người nhận thay sẽ được cán bộ trả lương, trợ cấp tận nhà bằng tiền mặt.
Về chi trả tiền mặt, theo quy định, thời gian chi trả ít nhất 6 giờ/ngày. Tại điểm giao dịch của tổ chức dịch vụ chi trả, việc trả lương hưu, trợ cấp bắt đầu từ ngày 12/4 đến hết 25/4.
Tại TPHCM, lịch chi trả lương hưu và trợ cấp BHXH tháng 4/2026 đã được BHXH thành phố thông báo từ tháng 9/2025. Áp dụng theo quy trình như sau:
Chi trả qua tài khoản: BHXH TPHCM trực tiếp chuyển tiền vào tài khoản người hưởng từ ngày làm việc đầu tiên của tháng.
Chi trả hình thức tiền mặt: Bưu điện TPHCM, Bưu điện tỉnh Bình Dương, Bưu điện tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu tổ chức chi trả tại các điểm chi từ ngày 10 hàng tháng đến hết ngày 25 hàng tháng.
Theo đó, lịch chi trả lương hưu qua tài khoản tại TPHCM bắt đầu từ ngày 1/4/2026.
Đại diện BHXH tỉnh Quảng Ninh cũng cho biết, việc chi trả lương hưu qua chuyển khoản vào tài khoản từ 1/4/2026. Việc chi trả bằng tiền mặt sẽ thực hiện sau ngày 1/4/2026.
Có 21 tỉnh, thành phố chi trả lương hưu, trợ cấp BHXH qua tài khoản cá nhân vào ngày mùng 1 đầu tiên của tháng gồm: Sơn La, Điện Biên, Lạng Sơn, Nghệ An, Quảng Ninh, Cao Bằng, Bắc Ninh, Hưng Yên, Ninh Bình, Phú Thọ, Tuyên Quang, Huế, Gia Lai, Khánh Hòa, Lâm Đồng, Đắk Lắk, TPHCM, Cần Thơ, Vĩnh Long, Cà Mau và An Giang.
13 địa phương chi trả vào ngày mùng 2 hàng tháng gồm: Hà Nội, Lai Châu, Thanh Hóa, Thái Nguyên, Hải Phòng, Hà Tĩnh, Quảng Trị, Lào Cai, Quảng Ngãi, Đà Nẵng, Đồng Nai, Tây Ninh và Đồng Tháp.
Đối tượng hưởng lương hưu theo quy định
Lương hưu là một trong những khoản tiền trợ cấp hàng tháng của chế độ hưu trí mà cả người tham gia BHXH bắt buộc và người tham gia BHXH tự nguyện đều có thể được hưởng. Trong đó đối tượng hưởng lương hưu gồm 6 nhóm sau:
1. Người làm việc theo hợp đồng lao động (bao gồm hợp đồng lao động ngắn hạn và dài hạn).
2. Cán bộ, công chức, viên chức.
3. Người quản lý doanh nghiệp, người quản lý điều hành hợp tác xã có hưởng tiền lương.
4. Sĩ quan, quân nhân chuyên nghiệp, hạ sĩ quan, binh sĩ quân đội nhân dân; sĩ quan, hạ sĩ quan chuyên môn, kỹ thuật công an nhân dân; người làm công tác cơ yếu hưởng lương như quân nhân.
5. Người hoạt động không chuyên trách ở xã, phường, thị trấn.
6. Công dân là người Việt Nam từ đủ 15 tuổi tham gia BHXH tự nguyện.
Tin sáng 1/4: Miền Bắc ảnh hưởng bởi không khí lạnh; Tổng kiểm soát toàn quốc, vi phạm nồng độ cồn vẫn caoĐời sống - 23 phút trước
GĐXH - Sáng 1/4, do chịu ảnh hưởng của không khí lạnh nén rãnh áp thấp, khu vực Bắc Bộ (trừ Điện Biên, Lai Châu) có mưa rào và dông rải rác với lượng mưa từ 10-20mm, cục bộ có nơi mưa to trên 40mm.
Cao Bằng: Trạm y tế 'về xã', người dân hưởng lợi ra sao?Đời sống - 9 giờ trước
GĐXH - Không còn “đứng riêng” trong hệ thống ngành dọc, các trạm y tế xã, phường tại Cao Bằng khi được chuyển về UBND cấp xã quản lý đã có nhiều thay đổi rõ nét, từ cách vận hành đến mức độ gắn kết với người dân.
Tử vi dự báo những thông tin thú vị cho con giáp Tý, Sửu, Dần, Mão, Tỵ, Mùi, Dậu, Tuất, HợiĐời sống - 12 giờ trước
GĐXH - Xem tử vi tuần mới của 12 con giáp, chuyên gia phong thủy Nguyễn Song Hà đã có dự báo sự biến đổi của các phương diện cho con giáp Tý, Sửu, Dần, Mão, Tỵ, Mùi, Dậu, Tuất, Hợi dưới đây. Đừng bỏ lỡ những thông tin thú vị.
Hà Nội: Chập chờn nỗi lo cháy nổ tại cụm sân pickleball và bãi đỗ xe cạnh đường Thị Cấm ở phường Xuân PhươngĐời sống - 15 giờ trước
GĐXH - Dưới cái nắng gay gắt của mùa hè đang cận kề, khu nhà xưởng tạm bợ lợp tôn, dựng khung sắt tại đường Thị Cấm (phường Xuân Phương, Hà Nội) đang được sử dụng làm cụm sân pickleball và bóng rổ, thu hút đông người đến tập luyện mỗi tối, làm dấy lên nỗi lo ngại về an toàn cháy nổ và kết cấu công trình.
Ở hiền gặp lành: 4 con giáp không tranh giành vẫn hưởng lộc lớnĐời sống - 15 giờ trước
GĐXH - Những người thuộc các con giáp dưới đây nổi tiếng với lối sống tử tế, cư xử đúng mực và chân thành.
Những đối tượng nào được tăng lương cơ sở từ 1/7/2026?Đời sống - 16 giờ trước
GĐXH - Bộ Nội vụ đang lấy ý kiến đề xuất tăng lương cơ sở với cán bộ, công chức, viên chức và lực lượng vũ trang từ ngày 1/7.
Những tiếng chổi tre thầm lặng khi thành phố chìm vào giấc ngủĐời sống - 16 giờ trước
GĐXH - Khi thành phố chìm vào giấc ngủ, những ánh đèn cao áp đổ bóng dài trên mặt đường cũng là lúc hành trình của các nữ công nhân môi trường bắt đầu. Giữa màn đêm tĩnh lặng, chỉ còn tiếng chổi tre rào rạt và những bước chân thầm lặng "làm sạch" phố phường.
3 con giáp sự nghiệp thăng tiến, tiền vào như nước trong tuần đầu tháng 4/2026Đời sống - 17 giờ trước
GĐXH - Chuyên gia phong thủy Nguyễn Song Hà xem tử vi tuần đến 5/4/2026, 3 con giáp này thuận lợi sự nghiệp, tiền bạc dồi dào, cơ hội tình duyên đang chờ đón.
Chỉ còn 1 ngày nữa quy định mới về VNeID chính thức áp dụng, người dân cần lưu ýĐời sống - 19 giờ trước
GĐXH - Từ ngày 1/4/2026, Nghị định 61/2026/NĐ-CP chính thức có hiệu lực trong đó quy định người dân có thể phản ánh lỗi vi phạm giao thông trên VNeID.
Sinh đúng giờ 'hoàng kim', 3 con giáp này hưởng trọn phú quý, dễ thành đại giaĐời sống - 23 giờ trước
GĐXH - Một số con giáp nếu sinh đúng giờ Âm lịch đặc biệt sẽ được hưởng nhiều phúc khí, cuộc sống đủ đầy, ít phải lo nghĩ chuyện cơm áo gạo tiền.
Tất tần tật các thông tin về hộ chiếu (passport) năm 2026, hàng triệu người dân nên cập nhật quy định mới nhấtĐời sống
GĐXH - Hộ chiếu là giấy tờ quan trọng do cơ quan có thẩm quyền của Việt Nam cấp cho công dân Việt Nam sử dụng để xuất cảnh, nhập cảnh. Năm 2026, các thông tin liên quan đến loại giấy tờ này có điểm gì mới?