Thời tiết Hà Nội lại mưa rét khi không khí lạnh tràn về?

Thứ tư, 06:51 01/04/2026 | Thời sự
L.Vũ (th)
GĐXH - Do ảnh hưởng của không khí lạnh, thời tiết Hà Nội và nhiều nơi khu vực Bắc Bộ có mưa, lượng mưa phổ biến từ 10-20mm, có nơi mưa to trên 40mm. Nhiệt độ giảm nhẹ.

Thời tiết Hà Nội và miền Bắc có mưa do ảnh hưởng không khí lạnh 

Theo bản tin dự báo thời tiết, hôm nay nhiều nơi khu vực miền Bắc có mưa to do ảnh hưởng từ không khí lạnh.

Từ đêm qua miền Bắc đã xuất hiện mưa dông, nguyên nhân do một khối không khí lạnh yếu đẩy rãnh áp thấp xuống miền Bắc. Đây là rãnh hội tụ diễn ra tranh chấp giữa hai khối khí lạnh và nóng nên tạo điều kiện cho mây dông phát triển gây mưa ở Bắc Bộ.

Sáng nay mưa xảy ra ở hầu khắp các tỉnh thành Bắc Bộ với lượng mưa phổ biến từ 10-20mm, có nơi mưa to trên 40mm.

Mưa sau một ngày nắng mạnh cảnh báo dễ xảy ra các hiện tượng thời tiết cực đoan như dông lốc, sấm sét và mưa đá.

Sau khi rãnh áp thấp xuống gây mưa, sóng lạnh yếu dồn xuống làm miền Bắc giảm nhiệt đỡ nóng. Dự báo trưa chiều nay nhiệt độ cao nhất ở phường Hoàn Kiếm (Hà Nội) và các nơi khác ở mức 26-29 độ.

Riêng vài nơi phía Tây như Điện Biên Phủ, Sơn La trời không mưa, nóng với mức nhiệt từ 33-35 độ.

Nắng nóng cũng có xu hướng giảm dần ở khu vực Trung Bộ. Chỉ còn nóng cục bộ ở phường Đông Hà (Quảng Trị), phường Hội An (Đà Nẵng), phường Kom Tum (Quảng Ngãi) với mức nhiệt 35 độ. Còn lại các nơi khác mức nhiệt ở mức 31-34 độ.

Riêng các phường ở Thanh Hóa, Nghệ An dễ chịu hơn mức nhiệt 28-31 độ.

Thời tiết hôm nay tại Nam Bộ tiếp tục xảy ra nắng nóng trên diện rộng ở miền Đông Nam Bộ và một số phường ở miền Tây Nam Bộ mức nhiệt 35 độ. Còn các nơi khác mức nhiệt 32-34 độ.

Dự báo thời tiết 10 ngày tới các khu vực trên cả nước

Dự báo thời tiết từ đêm 1/4 đến ngày 2/4:

Bắc Bộ (trừ Lai Châu – Điện Biên): Có mưa rào và dông rải rác, cục bộ có nơi mưa to; sau có mưa vài nơi, trưa chiều hửng nắng.

Thanh Hóa đến Quảng Ngãi: Có mưa rào và dông vài nơi, ngày nắng; từ ngày 02/4 có nơi có nắng nóng.

Các khu vực khác: Chiều tối và đêm có mưa rào và dông vài nơi, ngày nắng, có nơi có nắng nóng; riêng miền Đông Nam Bộ có nắng nóng.

Dự báo thời tiết từ đêm 2/4 đến ngày 10/4:

Khu vực Bắc Bộ: Chiều tối và đêm có mưa rào và dông vài nơi, ngày nắng; riêng ngày 03/4 có nơi nắng nóng. Từ khoảng 2–3 ngày cuối, khả năng xuất hiện nắng nóng diện rộng.

Thanh Hóa đến Gia Lai: Ngày nắng, có nơi nắng nóng; riêng ngày 03/4 và khoảng 2–3 ngày cuối, khả năng có nắng nóng diện rộng.

Các khu vực khác: Ngày nắng, có nơi nắng nóng; riêng miền Đông Nam Bộ ngày nắng nóng.

Cảnh báo: Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh.

'Bốc đầu' xe máy trên đường phố, nam thiếu niên ở Thái Nguyên có thể bị xử lý hình sự

GĐXH - Từ một clip lan truyền trên mạng xã hội, lực lượng CSGT, Công an tỉnh Thái Nguyên đã nhanh chóng vào cuộc xác minh, làm rõ hành vi điều khiển xe mô tô "bốc đầu" của một nam thiếu niên.

GĐXH - Đồng loạt triển khai kiểm tra, kiểm soát trên toàn quốc, Cục Cảnh sát giao thông đã xử lý hàng nghìn trường hợp vi phạm, trong đó vi phạm nồng độ cồn chiếm tỷ lệ lớn, chủ yếu là người điều khiển mô tô.

GĐXH - Vụ hỏa hoạn rạng sáng ngày 30/3 tại một cụm kho xưởng trên đường Phạm Tu (phường Thanh Liệt, Hà Nội) khiến một người tử vong một lần nữa rung lên hồi chuông cảnh báo về tình trạng nhà xưởng trái phép, không đảm bảo an toàn phòng cháy chữa cháy "mọc" trên đất nông nghiệp.

GĐXH - Tin lời người lạ trên mạng xã hội, một bé gái 14 tuổi đã một mình di chuyển quãng đường hơn 150km để tìm việc làm. Khi phát hiện bị lừa, cháu rơi vào hoảng loạn và rất may đã được lực lượng công an kịp thời phát hiện, hỗ trợ đưa về với gia đình an toàn.

GĐXH - Sau thời gian đứng im, dự án xử lý rác thải 86 tỷ đồng ở Huế đang được khẩn trương thi công để sớm đưa vào vận hành, góp phần quan trọng giải quyết rác thải cho khu vực phía Bắc thành phố.

GĐXH - Một vụ hỏa hoạn lớn vừa xảy ra vào rạng sáng ngày 31/3 tại xưởng sản xuất bánh kẹo thuộc xã Hương Sơn (Hà Nội). Lực lượng chức năng đã phải huy động hơn 50 cán bộ chiến sĩ cùng 12 xe chuyên dụng để khống chế ngọn lửa, ngăn cháy lan sang khu vực dân cư lân cận.

GĐXH - Theo dự báo thời tiết, đêm nay (31/3) một đợt không khí lạnh yếu tràn về nước ta khiến khu vực miền Bắc khả năng xảy ra dông lốc mạnh, kèm theo mưa đá, gió giật mạnh.

GĐXH - Thông tư 32/2026 của Bộ Tài chính chính thức thiết lập khung chính sách thuế đối với tài sản mã hóa tại Việt Nam, với ba sắc thuế gồm GTGT, TNDN và TNCN. Trong đó, hoạt động chuyển nhượng không chịu thuế GTGT, còn cá nhân và tổ chức phải nộp thuế theo tỷ lệ hoặc thuế suất cụ thể, áp dụng trong giai đoạn thí điểm thị trường.

GĐXH - Theo chuyên gia khí tượng: "Vùng hội tụ gió di chuyển từ Thượng Lào sang khu vực Bắc Bộ, khi di chuyển gặp điều kiện nhiệt độ cao khiến cho mây đối lưu phát triển mạnh làm cho dông mạnh phát triển, kèm theo đó là hiện tượng mưa đá".

GĐXH - Lực lượng chức năng tỉnh Tuyên Quang đã tìm thấy thi thể 2 nạn nhân trong vụ lật thuyền xảy ra đêm 29/3 tại hồ thủy điện Chiêm Hóa sau nhiều giờ tổ chức tìm kiếm xuyên đêm.

GĐXH - Theo dự báo thời tiết, Hà Nội và miền Bắc sáng có mưa rào và dông rải rác, cục bộ có mưa to. Trưa chiều trời sẽ nắng nhiều và nóng lên. Thời tiết nắng lên nhanh sau mưa dễ khiến nhiều người bị ảnh hưởng đến sức khỏe.

CHUYÊN TRANG GIA ĐÌNH VÀ XÃ HỘI - BÁO ĐIỆN TỬ SỨC KHỎE VÀ ĐỜI SỐNG

Cơ quan chủ quản: Bộ Y tế
Tổng biên tập: Trần Tuấn Linh
Phó Tổng biên tập phụ trách: Nguyễn Chí Long
Hoạt động theo Giấy phép số 60/GP-CBC ngày 23/7/2021 của Cục Báo chí - Bộ Thông tin và Truyền thông
® Mọi hình thức sao chép thông tin, hình ảnh phải có sự đồng ý bằng văn bản. Vui lòng dẫn “giadinh.suckhoedoisong.vn” khi phát hành lại thông tin từ website này.
Địa chỉ tòa soạn Trụ sở chính: Số 138A Giảng Võ - phường Giảng Võ - Thành phố Hà Nội
Địa chỉ liên hệ: Tầng 11 tòa nhà Trụ sở các cơ quan Bộ Y tế, ngõ 19 Duy Tân, phường Cầu Giấy, TP Hà Nội
Điện thoại: 024.6688.8900 - Fax: 024.3844.3144
Đường dây nóng: 0931.965.967
Email: giadinhnet@suckhoedoisong.vn

