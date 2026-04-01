Thời tiết Hà Nội lại mưa rét khi không khí lạnh tràn về?

Thời tiết Hà Nội và miền Bắc có mưa do ảnh hưởng không khí lạnh

Theo bản tin dự báo thời tiết, hôm nay nhiều nơi khu vực miền Bắc có mưa to do ảnh hưởng từ không khí lạnh.

Từ đêm qua miền Bắc đã xuất hiện mưa dông, nguyên nhân do một khối không khí lạnh yếu đẩy rãnh áp thấp xuống miền Bắc. Đây là rãnh hội tụ diễn ra tranh chấp giữa hai khối khí lạnh và nóng nên tạo điều kiện cho mây dông phát triển gây mưa ở Bắc Bộ.

Sáng nay mưa xảy ra ở hầu khắp các tỉnh thành Bắc Bộ với lượng mưa phổ biến từ 10-20mm, có nơi mưa to trên 40mm.

Mưa sau một ngày nắng mạnh cảnh báo dễ xảy ra các hiện tượng thời tiết cực đoan như dông lốc, sấm sét và mưa đá.

Sau khi rãnh áp thấp xuống gây mưa, sóng lạnh yếu dồn xuống làm miền Bắc giảm nhiệt đỡ nóng. Dự báo trưa chiều nay nhiệt độ cao nhất ở phường Hoàn Kiếm (Hà Nội) và các nơi khác ở mức 26-29 độ.

Riêng vài nơi phía Tây như Điện Biên Phủ, Sơn La trời không mưa, nóng với mức nhiệt từ 33-35 độ.

Nắng nóng cũng có xu hướng giảm dần ở khu vực Trung Bộ. Chỉ còn nóng cục bộ ở phường Đông Hà (Quảng Trị), phường Hội An (Đà Nẵng), phường Kom Tum (Quảng Ngãi) với mức nhiệt 35 độ. Còn lại các nơi khác mức nhiệt ở mức 31-34 độ.

Riêng các phường ở Thanh Hóa, Nghệ An dễ chịu hơn mức nhiệt 28-31 độ.

Thời tiết hôm nay tại Nam Bộ tiếp tục xảy ra nắng nóng trên diện rộng ở miền Đông Nam Bộ và một số phường ở miền Tây Nam Bộ mức nhiệt 35 độ. Còn các nơi khác mức nhiệt 32-34 độ.

Theo dự báo thời tiết, miền Bắc nhiều nơi có mưa do ảnh hưởng của không khí lạnh. Ảnh: T.H

Dự báo thời tiết 10 ngày tới các khu vực trên cả nước

Dự báo thời tiết từ đêm 1/4 đến ngày 2/4:

Bắc Bộ (trừ Lai Châu – Điện Biên): Có mưa rào và dông rải rác, cục bộ có nơi mưa to; sau có mưa vài nơi, trưa chiều hửng nắng.

Thanh Hóa đến Quảng Ngãi: Có mưa rào và dông vài nơi, ngày nắng; từ ngày 02/4 có nơi có nắng nóng.

Các khu vực khác: Chiều tối và đêm có mưa rào và dông vài nơi, ngày nắng, có nơi có nắng nóng; riêng miền Đông Nam Bộ có nắng nóng.

Dự báo thời tiết từ đêm 2/4 đến ngày 10/4:

Khu vực Bắc Bộ: Chiều tối và đêm có mưa rào và dông vài nơi, ngày nắng; riêng ngày 03/4 có nơi nắng nóng. Từ khoảng 2–3 ngày cuối, khả năng xuất hiện nắng nóng diện rộng.

Thanh Hóa đến Gia Lai: Ngày nắng, có nơi nắng nóng; riêng ngày 03/4 và khoảng 2–3 ngày cuối, khả năng có nắng nóng diện rộng.

Các khu vực khác: Ngày nắng, có nơi nắng nóng; riêng miền Đông Nam Bộ ngày nắng nóng.

Cảnh báo: Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh.

