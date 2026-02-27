Xử lý nhóm thanh niên lạng lách, đánh võng trên quốc lộ
GĐXH - Ba trường hợp tại Thanh Hóa bị đề nghị xử phạt tổng cộng gần 50 triệu đồng do lạng lách, đánh võng, che biển số và vi phạm nồng độ cồn trên Quốc lộ 1A.
Ngày 27/2, Phòng CSGT Công an tỉnh Thanh Hóa cho biết, vừa lập biên bản, đề nghị xử phạt 3 trường hợp vi phạm Luật Trật tự, an toàn giao thông đường bộ với tổng số tiền gần 50 triệu đồng.
Ngày 20/2, trong quá trình tuần tra trên Quốc lộ 1A (đoạn qua phường Tĩnh Gia), Tổ công tác Trạm CSGT Quảng Xương phát hiện 2 xe mô tô lạng lách, đánh võng, trong đó 1 xe không gắn biển số, 1 xe dùng khẩu trang che biển số. Khi ra hiệu lệnh dừng xe, 1 trường hợp bỏ chạy.
Qua kiểm tra, lực lượng chức năng xác định người điều khiển là B.Q.N. (SN 2009, trú tại phường Tĩnh Gia). N. vi phạm hàng loạt lỗi như không có gương chiếu hậu bên trái, không gắn biển số, không có đăng ký xe, đánh võng trên đường bộ, chưa đủ tuổi điều khiển xe trên 50 cm³ và có nồng độ cồn 0,023mg/lít khí thở.
Tổng mức phạt đối với N. là 10,25 triệu đồng. Ngoài ra, chủ phương tiện bị đề nghị xử phạt 19 triệu đồng do giao xe cho người không đủ điều kiện và giao xe không đủ giấy tờ, biển số.
Đến ngày 25/2, công an triệu tập trường hợp còn lại là L.S.H. (SN 2009, trú tại phường Tĩnh Gia). H. bị xác định vi phạm các lỗi không có gương chiếu hậu bên trái, che biển số, chở người không đội mũ bảo hiểm, đánh võng và chưa đủ tuổi điều khiển xe trên 50 cm³.
Tổng mức phạt đối với H. là 8 triệu đồng, người ngồi sau bị phạt 500 nghìn đồng. Chủ phương tiện bị xử phạt 9 triệu đồng vì giao xe cho người không đủ điều kiện.
Công an đang hoàn tất hồ sơ để ra quyết định xử phạt theo quy định.
