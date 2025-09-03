Xử lý nhóm thanh thiếu niên chạy xe lạng lách, đánh nhau trên đường

Chiều 3/9, Phòng Cảnh sát giao thông (Công an tỉnh Quảng Trị) cho biết, đơn vị vừa phối hợp với Công an xã Vĩnh Hoàng xác minh, làm rõ nhóm thanh thiếu niên có hành vi vi phạm giao thông.

Nhóm thanh thiếu niên tại cơ quan chức năng. Ảnh: CAQT.

Trước đó, mạng xã hội lan truyền đoạn clip dài 56 giây ghi lại cảnh 6 thanh thiếu niên đi trên 3 xe mô tô có hành vi lạng lách, đánh võng, thậm chí dùng tay và mũ bảo hiểm đánh nhau khi điều khiển phương tiện trên Quốc lộ 1A (đoạn qua thôn Đơn Duệ, xã Vĩnh Hoàng).

Tiếp nhận thông tin, lực lượng chức năng triệu tập những người liên quan lên làm việc.

Tại cơ quan công an, 6 thanh thiếu niên (từ 17-22 tuổi, cùng trú trên địa bàn tỉnh Quảng Trị) thừa nhận hành vi vi phạm.

Lực lượng chức năng lập biên bản vi phạm hành chính về các hành vi như không đội mũ bảo hiểm, chở người không đội mũ bảo hiểm, không có giấy phép lái xe, điều khiển xe khi chưa đủ tuổi, phương tiện thiếu gương chiếu hậu… Tổng số tiền phạt dự kiến là 23,25 triệu đồng.

Phòng Cảnh sát giao thông đang hoàn tất hồ sơ xử lý, đồng thời gửi thông báo đến nhà trường để phối hợp giáo dục và đề nghị Công an xã Vĩnh Hoàng xem xét, xác minh thêm dấu hiệu "Gây rối trật tự công cộng".