10 tín hiệu cho thấy con đang sở hữu EQ cao, điều cuối cùng nhiều cha mẹ không để ý

Giáo sư Kai-Fu Lee từng nói: "Trong bất kỳ lĩnh vực nào, EQ quan trọng gấp đôi IQ". Một đứa trẻ có chỉ số IQ cao chưa chắc đã thành công, nhưng một đứa trẻ có chỉ số EQ cao nhất định sẽ làm được những việc phi thường.

10 câu nói hủy hoại tình cảm gia đình người EQ cao không bao giờ dùng GĐXH - Trong hành trình kết nối với đấng sinh thành, người EQ cao biết chọn lọc ngôn từ bằng cả sự thấu cảm và lòng biết ơn, để mỗi chia sẻ đều đong đầy sự tôn trọng.