10 tín hiệu cho thấy con đang sở hữu EQ cao, điều cuối cùng nhiều cha mẹ không để ý

Chủ nhật, 20:15 27/09/2026 | Nuôi dạy con
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GĐXH - Nếu trẻ có những biểu hiện dưới đây, điều đó có nghĩa là chúng có EQ cao, cha mẹ có thể chú ý để tiếp tục bồi dưỡng và định hướng phù hợp.

Giáo sư Kai-Fu Lee từng nói: "Trong bất kỳ lĩnh vực nào, EQ quan trọng gấp đôi IQ". Một đứa trẻ có chỉ số IQ cao chưa chắc đã thành công, nhưng một đứa trẻ có chỉ số EQ cao nhất định sẽ làm được những việc phi thường.

10 tín hiệu cho thấy con đang sở hữu EQ cao, điều cuối cùng nhiều cha mẹ không để ý - Ảnh 1.

10 tín hiệu cho thấy con đang sở hữu EQ cao, điều cuối cùng nhiều cha mẹ không để ý - Ảnh 1.10 câu nói hủy hoại tình cảm gia đình người EQ cao không bao giờ dùng

GĐXH - Trong hành trình kết nối với đấng sinh thành, người EQ cao biết chọn lọc ngôn từ bằng cả sự thấu cảm và lòng biết ơn, để mỗi chia sẻ đều đong đầy sự tôn trọng.

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