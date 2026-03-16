Hôn nhân viên mãn của 2 hoa hậu họ Đỗ, cùng có chồng tham gia ứng cử đại biểu HĐND

Tin vui của Đỗ Mỹ Linh sau gần 10 năm Miss World GĐXH - Sau gần một thập kỷ, Đỗ Mỹ Linh được xuất hiện trên fanpage 4,6 triệu người theo dõi của Miss World (Hoa hậu Thế giới) khiến fan sắc đẹp bất ngờ.

Mới đây, gia đình 2 hoa hậu: Đỗ Mỹ Linh và Đỗ Thị Hà được quan tâm khi 2 người chồng của họ cùng tham gia ứng cử đại biểu HĐND. Thông tin này khiến khán giả thêm tò mò hơn về cuộc hôn nhân lẫn đời sống thường ngày của 2 người đẹp.

Hoa hậu Đỗ Mỹ Linh và chồng thiếu gia Hà thành

Theo danh sách ứng viên vừa được Hà Nội công bố, toàn thành phố có 205 ứng viên tại 31 đơn vị bầu cử để lựa chọn 125 đại biểu. Trong số này có nhiều doanh nhân và lãnh đạo doanh nghiệp lớn tham gia ứng cử.

Hoa hậu Đỗ Mỹ Linh chia sẻ ảnh đi bầu cử.

Tại đơn vị bầu cử số 30 (gồm các xã Mê Linh, Yên Lãng, Tiến Thắng và Quang Minh),doanh nhân Đỗ Vinh Quang là một trong 7 ứng viên, dự kiến bầu 4 đại biểu. Nam doanh nhân là con trai thứ hai của Đỗ Quang Hiển – nhà sáng lập T&T Group và Chủ tịch HĐQT Ngân hàng TMCP Sài Gòn – Hà Nội (SHB). Doanh nhân sinh năm 1995 đồng thời là chồng của Hoa hậu Đỗ Mỹ Linh.

Việc doanh nhân Đỗ Vinh Quang tham gia ửng cử đại biểu HĐND đã khiến nhiều người quan tâm đến cuộc sống gia đình nam doanh nhân và Hoa hậu Đỗ Mỹ Linh hơn. Được biết, Hoa hậu Việt Nam 2016 Đỗ Mỹ Linh tổ chức đám cưới với doanh nhân trẻ Đỗ Vinh Quang vào năm 2022.

Mối quan hệ giữa hoa hậu và vị doanh nhân trẻ từng được giữ kín trong thời gian dài trước khi chính thức công khai. Điều này phần nào cho thấy cách cả hai lựa chọn bảo vệ đời sống riêng tư trước sự chú ý của truyền thông và mạng xã hội.

Sau khi kết hôn, hình ảnh của Hoa hậu Đỗ Mỹ Linh cũng có nhiều thay đổi. Nếu trước đây cô thường xuyên xuất hiện trong các sự kiện giải trí, hoạt động thời trang hay truyền hình, thì hiện tại người đẹp hạn chế hơn trong việc tham gia showbiz. Thay vào đó, cô dành nhiều thời gian cho gia đình, chăm sóc con gái nhỏ Tuệ An và các hoạt động liên quan đến doanh nghiệp của gia đình chồng.

Gia đình hạnh phúc của Hoa hậu Đỗ Mỹ Linh.

Sự chuyển hướng này được nhiều người nhìn nhận như một bước trưởng thành tự nhiên. Với một số hoa hậu, danh hiệu có thể là bước đệm cho sự nghiệp giải trí lâu dài. Nhưng với những người khác, đó lại là cột mốc để họ mở ra một hành trình mới trong cuộc sống cá nhân.

Trong trường hợp của Hoa hậu Đỗ Mỹ Linh, sự nhẹ nhàng, kín đáo trong tính cách dường như cũng phù hợp với môi trường gia đình doanh nhân. Nhiều người nhận xét rằng chính sự tương đồng về lối sống và cách ứng xử trước truyền thông đã giúp cuộc hôn nhân của cô nhận được nhiều thiện cảm từ công chúng.

Đỗ Thị Hà và sự thận trọng trong chuyện tình cảm

Cũng giống như chồng Hoa hậu Đỗ Mỹ Linh, chồng Hoa hậu Đỗ Thị Hà - doanh nhân Nguyễn Viết Vương đã tham gia ứng cử đại biểu HĐND tỉnh Quảng Trị. Cụ thể, tại Quảng Trị, ngày 25/2, Ủy ban bầu cử tỉnh cũng đã công bố danh sách chính thức những người ứng cử đại biểu HĐND tỉnh khóa IX, nhiệm kỳ 2026-2031.

Hoa hậu Đỗ Thị Hà chia sẻ ảnh hộ tống chồng đi bầu cử.

Trong danh sách ứng viên có ông Nguyễn Viết Vương, 32 tuổi, Tổng giám đốc Tập đoàn Sơn Hải.

Cũng giống như đàn chị, ngay lập tức cuộc sống của Hoa hậu Đỗ Thị Hà cũng được quan tâm. Từ trước đến nay, người đẹp luôn giữ kín đời tư. Trong thời đại mạng xã hội, mọi thông tin liên quan đến người nổi tiếng đều có thể trở thành chủ đề bàn luận rộng rãi. Bởi vậy, nhiều hoa hậu trẻ thường chọn cách tách biệt giữa đời sống cá nhân và hình ảnh công chúng. Và Đỗ Thị Hà cũng là một trong số những hoa hậu như vậy.

Vợ chồng son Hoa hậu Đỗ Thị Hà.

Tuy nhiên, sau khi kết hôn, Hoa hậu Đỗ Thị Hà đã cởi mở hơn trong cuộc sống. Ngoài chia sẻ việc làm dâu hào môn, thỉnh thoảng người đẹp xứ Thanh vẫn chia sẻ hình ảnh về người chồng doanh nhân. Hiện tại, cặp đôi đang có cuộc sống vợ chồng son ngọt ngào.