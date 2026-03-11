Tin vui của Đỗ Mỹ Linh sau gần 10 năm Miss World

Sau gần một thập kỷ, mới đây, Đỗ Mỹ Linh bất ngờ xuất hiện trên fanpage 4,6 triệu người theo dõi của Miss World (Hoa hậu Thế giới). Theo đó, tổ chức Miss World đăng tải video xướng tên Người đẹp Nhân ái tại cuộc thi năm 2017 nhân lễ kỷ niệm 75 năm thành lập.

"Trong một phần của các lễ kỷ niệm 75 năm thành lập Liên hoan Hoa hậu Thế giới, chúng tôi tiếp tục vinh danh những người chiến thắng xuất sắc trong hạng mục "Sắc đẹp vì mục đích" đã thay đổi cuộc sống trên toàn cầu.

Năm 2017, chất lượng các dự án được trình bày tại cuộc thi Hoa hậu Thế giới quá xuất sắc đến nỗi ban giám khảo phải đối mặt với một thử thách bất thường. Cũng giống như năm 2014, việc chọn ra một người chiến thắng duy nhất là điều không thể. Thay vào đó, ban giám khảo đã quyết định vinh danh năm dự án xuất sắc: Nam Phi, Việt Nam, Ấn Độ, Indonesia và Philippines. Hãy cùng nhìn lại khoảnh khắc lịch sử khi những người chiến thắng được công bố", Miss World chia sẻ.

Trang chủ Miss World chia sẻ lại khoảnh khắc công bố người chiến thắng giải thưởng Beauty With A Purpose ở mùa giải năm 2017, trong đó có đại diện Việt Nam - Hoa hậu Đỗ Mỹ Linh với dự án “Cõng Điện Lên Bản”.

Miss World Vietnam tự hào gửi lời chúc mừng Đỗ Mỹ Linh với khoảnh khắc đặc biệt này. Đỗ Mỹ Linh cũng là cái tên đầu tiên của Việt Nam được xướng tên chiến thắng hạng mục đầy nhân văn này.

Dự án nhân ái của Đỗ Mỹ Linh mang tên "Cõng điện lên bản", thực hiện tại thôn Cu Vai, xã Xà Hồ, huyện Trạm Tấu (Yên Bái). Đây là khu vực vùng cao hẻo lánh, trẻ em học bài dưới ánh đèn dầu. Sau nỗ lực của Đỗ Mỹ Linh và chính quyền địa phương, thôn Cu Vai đã chuyển mình trong ánh sáng đèn điện. Đặc biệt, những đứa bé nơi đây đã có thể đến trường học trong điều kiện ánh sáng đầy đủ.

Khi Đỗ Mỹ Linh bắt tay vào thực hiện dự án này thì thời tiết xấu, liên tục có lũ lụt, sạt lở và sập cầu. Khu vực cô làm dự án bị cô lập hoàn toàn và có lúc mất liên lạc hoàn toàn với những người ở nơi khác.

Gần 10 năm trước, hình ảnh Đỗ Mỹ Linh "Cõng điện lên bản" từng gây chú ý Miss World.

Thế nhưng bằng mọi nỗ lực, cô đã mang điện về bản làng để người dân phục vụ nhu cầu cuộc sống. "Dù mưa bão kéo đến khiến đất sạt lở, không thể về xuôi và bị cô lập vài ngày nhưng nhờ vậy chúng tôi càng quyết tâm phải hoàn thành dự án, mang điện đến cho mọi người vì hiểu rất rõ nếu nơi đây không có điện thì sẽ khó khăn, vất vả ra sao. Dự án của chúng tôi vì thế càng đáng nhớ và có ý nghĩa", Đỗ Mỹ Linh từng chia sẻ về dự án.

Tại Miss World 2017, không chỉ gây ấn tượng với ban giám khảo bởi tính thiết thực, dự án của Đỗ Mỹ Linh còn được đánh giá cao bởi cách thể hiện chân thật, gần gũi và có sức lan tỏa mạnh mẽ. Kết quả, cô trở thành thí sinh chiến thắng "Beauty With a Purpose" và Top 40 Miss World năm đó.

Sau Mỹ Linh, dù nhiều đại diện khác như Lương Thùy Linh, Đỗ Thị Hà có dự án chất lượng nhưng chưa thể tái lập thành tích này. Cho tới Ý Nhi với dự án "Heart To Head" (Tạm dịch: Hành trình Trái tim và Khối óc) dù được đánh giá cao nhưng cũng chỉ dừng chân ở top 8.

Gia đình nhỏ hạnh phúc của Đỗ Mỹ Linh sau 10 năm đăng quang Hoa hậu Việt Nam.

Đỗ Mỹ Linh sinh năm 1996, đăng quang Hoa hậu Việt Nam ngày 28/8/2016. Năm 2017, cô dự thi Miss World, giành danh hiệu Người đẹp Nhân ái và vào top 40. Đỗ Mỹ Linh hoạt động trong lĩnh vực thời trang, thiện nguyện, đồng thời làm MC, biên tập viên truyền hình.

Cuối năm 2022, Mỹ Linh kết hôn với doanh nhân Đỗ Vinh Quang. Anh sinh năm 1995, là con trai ông Đỗ Quang Hiển (bầu Hiển). Năm 2023, cả hai đón con đầu lòng - bé Tuệ An (tên thân mật là Titi).

Năm 2026 cũng đánh dấu tròn 10 năm Đỗ Mỹ Linh đăng quang Hoa hậu Việt Nam. Dịp đầu năm mới, cô bày tỏ mong ước gia đình khỏe mạnh, hạnh phúc, bản thân thực hiện được những dự án cộng đồng mới, tiếp nối hành trình nhân ái khi còn đương nhiệm. Đỗ Mỹ Linh mong 2026 sẽ là khởi đầu cho một chặng đường với nhiều dấu mốc đáng nhớ trong cuộc sống và công việc.



