Làm trợ lý cho người giàu ở tuổi 47, tôi nhận ra: Đằng sau thành công là một cái giá rất đắt

Hóa ra, phía sau vẻ hào nhoáng ấy là những áp lực mà không phải ai cũng đủ sức chịu đựng. Câu chuyện được chia sẻ trên trang mạng xã hội Toutiao của Trung Quốc khiến nhiều người suy ngẫm về tiền bạc, thành công và giá trị thực sự của một cuộc sống bình yên, theo Đời sống Pháp luật.

47 tuổi mất việc, tôi rơi vào cảnh bế tắc

Tôi tên Lý Hiện, năm nay 47 tuổi. Tôi sinh ra và lớn lên tại một thành phố nhỏ ở Đông Bắc Trung Quốc. Bố mẹ đều là công nhân bình thường, gia đình không giàu có nhưng luôn đủ đầy và hạnh phúc.

Sau khi tốt nghiệp đại học, tôi vào làm tại một công ty nhà nước. Mức lương không quá cao nhưng công việc ổn định, thời gian tương đối thoải mái. Chồng tôi cũng có công việc bình thường với thu nhập đủ để hai vợ chồng cùng vun vén gia đình.

Tôi từng nghĩ cuộc sống như vậy đã là hạnh phúc. Không giàu sang, không nổi bật nhưng ngày tháng bình yên và ít biến động.

Thế nhưng năm 47 tuổi, cuộc sống của tôi bất ngờ đảo lộn. Do hoạt động kinh doanh gặp khó khăn, công ty tiến hành tái cấu trúc và cắt giảm nhân sự. Tôi trở thành một trong những người mất việc.

Ở tuổi mà nhiều doanh nghiệp bắt đầu e ngại khi tuyển dụng, tìm một công việc mới chẳng hề dễ dàng. Tôi gửi hồ sơ đến nhiều nơi nhưng liên tục nhận được lời từ chối. Tuổi tác trở thành rào cản mà tôi không thể thay đổi.

Đúng lúc đó, gia đình lại phát sinh thêm nhiều vấn đề khiến áp lực tài chính ngày càng lớn. Có những ngày tôi cảm thấy bất lực vì dù rất muốn làm việc, bản thân lại không tìm được một cơ hội phù hợp.

Công việc trợ lý giúp tôi có cơ hội tiếp xúc gần với Vương Mai. Nhờ vậy, tôi nhận ra thành công của cô không hề dễ dàng như những gì người ngoài nhìn thấy. Ảnh minh họa

Cơ hội bất ngờ đưa tôi đến với một nữ doanh nhân giàu có

Trong lúc gần như tuyệt vọng, tôi tình cờ biết một nữ doanh nhân tên Vương Mai đang cần tuyển trợ lý.

Vương Mai trẻ trung, xinh đẹp và có sự nghiệp khiến nhiều người ngưỡng mộ. Cô tự gây dựng công ty riêng và nhanh chóng đạt được thành công. Xung quanh cô lúc nào cũng có những người muốn kết nối, hợp tác hoặc tìm kiếm cơ hội.

Trợ lý cũ của Vương Mai đột ngột nghỉ việc nên cô cần người thay thế trong thời gian ngắn. Công việc chủ yếu là sắp xếp lịch trình, xử lý một số tài liệu, hỗ trợ các công việc hằng ngày và đồng hành cùng cô trong những hoạt động cần thiết.

Mức lương không phải quá cao so với tưởng tượng của tôi về công việc cho người giàu, nhưng đủ để tôi trang trải cuộc sống và giải quyết những khó khăn trước mắt.

Sau buổi phỏng vấn, tôi may mắn được nhận. Lúc ấy, tôi từng nghĩ mình đã tìm được một công việc đáng mơ ước.

Trong mắt người khác, một người 47 tuổi vừa thất nghiệp lại có thể nhanh chóng tìm được việc, được làm việc bên cạnh một nữ doanh nhân thành đạt, dường như là chuyện rất may mắn. Nhưng chỉ sau một thời gian ngắn, tôi bắt đầu nhìn thấy một mặt hoàn toàn khác của cuộc sống giàu sang.

Đằng sau sự giàu có là những ngày làm việc đến khuya

Công việc trợ lý giúp tôi có cơ hội tiếp xúc gần với Vương Mai. Nhờ vậy, tôi nhận ra thành công của cô không hề dễ dàng như những gì người ngoài nhìn thấy.

Ban ngày, cô gần như luôn kín lịch. Các cuộc họp nối tiếp nhau, công việc liên tục phát sinh. Khi trở về nhà, thay vì nghỉ ngơi, cô vẫn phải tiếp tục xử lý email, xem tài liệu và giải quyết những vấn đề chưa hoàn thành.

Không ít lần tôi chứng kiến cô làm việc đến tận rạng sáng. Ngoài công việc ở công ty, Vương Mai còn phải tham gia các buổi gặp gỡ đối tác, tiệc giao lưu, xây dựng quan hệ và duy trì mạng lưới xã hội.

Những cuộc gặp mà người ngoài có thể cho rằng đó là hưởng thụ, với cô đôi khi lại là một phần của công việc.

Tôi từng nghĩ người giàu có rất nhiều tiền nên chắc chắn sẽ có một cuộc sống thoải mái. Nhưng sau khi tận mắt chứng kiến cuộc sống của Vương Mai, tôi mới hiểu rằng tiền bạc và thành công đôi khi cũng đi kèm một mức giá rất đắt.

Để có vị trí hôm nay, cô phải đánh đổi thời gian, sức lực, những buổi tối thư giãn và cả những khoảng thời gian đáng lẽ dành cho bản thân.

Tôi không còn ghen tị với người thành công

Trước đây, tôi từng nhìn những người thành đạt bằng ánh mắt ngưỡng mộ, thậm chí có chút ghen tị.

Tôi từng nghĩ nếu mình giàu có như Vương Mai, cuộc sống chắc chắn sẽ tốt đẹp hơn rất nhiều. Có tiền, có địa vị, được người khác nể trọng, dường như chẳng còn điều gì phải lo lắng. Nhưng sau khi trở thành trợ lý của cô, tôi nhận ra mình chỉ nhìn thấy phần nổi của thành công.

Tôi nhìn thấy những thành quả mà cô có được, nhưng trước đây không nhìn thấy những đêm thức trắng. Tôi thấy cô có tiền và địa vị, nhưng không biết cô đã phải đánh đổi bao nhiêu thời gian và sức khỏe để đạt được điều đó.

Từ đó, tôi bắt đầu nhìn lại chính cuộc đời mình. Tôi không giàu có, sự nghiệp cũng chẳng có gì quá nổi bật. Tôi từng cho rằng cuộc sống bình thường của mình là một sự thất bại khi so sánh với những người thành công hơn.

Nhưng giờ đây tôi lại thấy biết ơn những gì mình đang có. Mỗi người có một lựa chọn và một con đường riêng.

Có người chấp nhận áp lực lớn để đổi lấy tiền bạc, địa vị và thành công. Có người chỉ mong một công việc ổn định, gia đình bình yên và những ngày tháng không quá nhiều biến động.

Không có lựa chọn nào hoàn toàn đúng hay sai. Điều quan trọng là chúng ta hiểu mình thực sự muốn gì và liệu bản thân có sẵn sàng trả cái giá cho lựa chọn ấy hay không.

Sau biến cố thất nghiệp ở tuổi 47, tôi từng nghĩ mình đã mất đi rất nhiều thứ. Nhưng chính công việc làm trợ lý cho người giàu lại giúp tôi nhận ra một điều, thành công mà người khác khao khát chưa chắc là cuộc sống mà mình mong muốn.

Biết hài lòng không có nghĩa là từ bỏ mục tiêu. Đôi khi, đó chỉ đơn giản là biết trân trọng những gì mình đang có, thay vì luôn nhìn vào cuộc sống của người khác và cho rằng họ hạnh phúc hơn mình.

Bởi phía sau mỗi cuộc đời tưởng như đáng mơ ước đều có những câu chuyện, áp lực và sự đánh đổi mà người ngoài không thể nhìn thấy.

Khi thành công trở thành cuộc đua khiến người trẻ kiệt sức

Trong xã hội hiện đại, người trẻ có nhiều cơ hội để học tập, phát triển sự nghiệp và khẳng định bản thân. Tuy nhiên, đi cùng với những cơ hội đó là áp lực phải liên tục tiến về phía trước, đạt được thành tựu và không bị bỏ lại trong cuộc đua ngày càng khốc liệt, theo Thời báo VHNT.

Không ít người lựa chọn làm việc với cường độ cao, liên tục nâng cấp bản thân và đặt ra những mục tiêu lớn. Sự nỗ lực này có thể tạo động lực phát triển, nhưng khi vượt quá giới hạn, nó dễ khiến con người rơi vào trạng thái căng thẳng kéo dài.

Đằng sau những hình ảnh thành công được nhìn thấy bên ngoài đôi khi là những câu chuyện ít được chia sẻ. Nhiều người trẻ có công việc ổn định, thành tích đáng ngưỡng mộ nhưng lại phải đối mặt với sự kiệt sức do thiếu thời gian nghỉ ngơi và chăm sóc chính mình.

Đằng sau những hình ảnh thành công được nhìn thấy bên ngoài đôi khi là những câu chuyện ít được chia sẻ. Ảnh minh họa

Đừng để động lực phát triển biến thành áp lực đè nặng

Nỗ lực vươn lên và mong muốn đạt được thành công là những yếu tố tích cực ở người trẻ. Tuy nhiên, việc liên tục ép bản thân phải hoàn hảo hoặc luôn trong trạng thái bận rộn có thể khiến quá trình phát triển trở thành gánh nặng.

Áp lực ở mức phù hợp có thể giúp con người có thêm động lực để học hỏi, sáng tạo và hoàn thành mục tiêu. Nhưng khi áp lực vượt quá khả năng kiểm soát, nó có thể ảnh hưởng đến sức khỏe, cảm xúc và chất lượng cuộc sống.

Cân bằng công việc và cuộc sống để giảm áp lực tinh thần

Để hạn chế những ảnh hưởng tiêu cực từ áp lực cuộc sống, người trẻ cần xây dựng thói quen cân bằng giữa công việc và thời gian dành cho bản thân. Một lịch trình hợp lý giúp cơ thể có đủ thời gian nghỉ ngơi và phục hồi sau những ngày làm việc căng thẳng.

Việc duy trì giấc ngủ đầy đủ, tập luyện thể thao, tham gia các hoạt động yêu thích hoặc dành thời gian kết nối với gia đình, bạn bè đều có thể giúp cải thiện trạng thái tinh thần. Những thói quen nhỏ trong cuộc sống hằng ngày cũng góp phần tạo nên sự ổn định lâu dài.

Ngoài ra, mỗi người cần học cách đặt ra giới hạn trong công việc. Không để công việc chiếm toàn bộ thời gian cá nhân là một bước quan trọng giúp duy trì sự cân bằng và tránh rơi vào vòng xoáy áp lực.

Buổi họp lớp 20 năm khiến tôi thay đổi hoàn toàn cách nhìn về thành công GĐXH - Buổi họp lớp sau hai thập kỷ không chỉ là dịp gặp lại bạn bè cũ, mà còn khiến tôi nhận ra nhiều bài học về thành công, hạnh phúc và cách mỗi người lựa chọn con đường riêng của mình.



