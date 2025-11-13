Hợp tác Việt - Pháp: Nâng cao năng lực cho đội ngũ bác sĩ và nhân viên y tế
GĐXH - Lễ ký kết đánh dấu một bước phát triển mới trong mối quan hệ hợp tác y tế và học thuật lâu đời giữa Pháp và Việt Nam.
Lễ ký kết các Thỏa thuận hợp tác giữa Trường đại học Y Dược, Bệnh viện E, Bệnh viện Hữu nghị Việt Đức, Bệnh viện Đại học Y Dược - Cơ sở Linh Đàm với Đại học Clermont-Auvergne và Bệnh viện thực hành Clermont-Ferrand (Cộng hòa Pháp) vừa diễn ra tại Hà Nội.
Tham dự sự kiện có Tổng Giám đốc Bệnh viện thực hành Clermont-Ferrand, đại diện Đại sứ quán Pháp tại Việt Nam, Phó Giám đốc ĐHQGHN PGS.TS Đào Thanh Trường cùng lãnh đạo các bệnh viện lớn và chuyên gia y tế của hai nước. Lễ ký kết đánh dấu bước phát triển mới trong quan hệ hợp tác y tế và học thuật lâu đời giữa Pháp và Việt Nam.
Mối quan hệ hợp tác y học giữa Clermont-Ferrand và các đơn vị y tế ở Hà Nội bắt nguồn từ những năm 1980-1990, do Giáo sư Charles de Ribeyrolles và Giáo sư Tôn Thất Bách khởi xướng. Đã có hàng trăm bác sĩ, điều dưỡng, chuyên gia y tế Pháp đã đến Việt Nam giảng dạy, đào tạo và hỗ trợ kỹ thuật trong các lĩnh vực phẫu thuật tim mạch, gây mê hồi sức, chẩn đoán hình ảnh và quản lý bệnh viện.
Từ năm 1991 đến nay, 72 bác sĩ và nhân viên y tế Việt Nam đã được đào tạo tại Clermont-Ferrand trong thời gian từ 6 tháng đến 2 năm, thuộc các chuyên ngành như phẫu thuật tim mạch, hồi sức, chẩn đoán hình ảnh, điều dưỡng và quản lý bệnh viện.
Phát biểu tại buổi lễ, GS.TS.Thầy thuốc Nhân dân Lê Ngọc Thành – Hiệu trưởng Trường Đại học Y Dược cho biết: Quan hệ hợp tác giữa Việt Nam và Pháp trong lĩnh vực y tế là mối quan hệ có bề dày lịch sử và mang nhiều ý nghĩa nhân văn sâu sắc.
Trong suốt nhiều thập kỷ qua, Pháp đóng vai trò hết sức quan trọng trong công tác đào tạo y khoa, nghiên cứu khoa học và phát triển hệ thống bệnh viện tại Việt Nam. Sự hợp tác ấy không chỉ mang tính chuyên môn hay học thuật mà còn là biểu tượng của tình hữu nghị, của sự tin cậy và sẻ chia tri thức giữa hai dân tộc.
Trong hơn 3 thập kỷ qua, hàng trăm bác sĩ, điều dưỡng, chuyên gia y tế Pháp đã đến Việt Nam giảng dạy, đào tạo và hỗ trợ kỹ thuật trong các lĩnh vực phẫu thuật tim mạch, gây mê hồi sức, chẩn đoán hình ảnh và quản lý bệnh viện.
Nhiều cựu học viên hiện đảm nhiệm các vị trí chủ chốt trong hệ thống y tế Việt Nam như: PGS.TS Dương Đức Hùng, Giám đốc Bệnh viện Hữu nghị Việt Đức; TS Nguyễn Công Hựu – Giám đốc Bệnh viện E; PGS.TS Nguyễn Hữu Ước, Trưởng khoa Phẫu thuật Tim, Mạch máu và Lồng ngực, Bệnh viện Đa khoa Tâm Anh,...
GS.TS Lê Ngọc Thành nhấn mạnh: "Việc ký kết các thỏa thuận hợp tác này thúc đẩy đào tạo lâm sàng và nghiên cứu khoa học song phương, nâng cao năng lực cho đội ngũ bác sĩ và nhân viên y tế Việt Namđánh dấu bước phát triển quan trọng trong việc tiếp nối và mở rộng mối quan hệ bền vững này. Mục tiêu là nâng cao năng lực đội ngũ bác sĩ, nhân viên y tế Việt Nam; thúc đẩy đào tạo lâm sàng, nghiên cứu khoa học song phương; đồng thời phát triển hợp tác trong quản lý bệnh viện thông minh và chuyển đổi số – những lĩnh vực then chốt của nền y tế hiện đại, bền vững".
Trong tháng 12/2025, Trường đại học Y Dược sẽ phối hợp cùng các bệnh viện triển khai chuỗi thỏa thuận hợp tác mới với Đại học Clermont-Auvergne và Bệnh viện thực hành Clermont-Ferrand về: tăng cường trao đổi sinh viên sau đại học, bác sĩ nội trú và giảng viên; thúc đẩy triển khai các dự án, công bố quốc tế và hướng đến chuyển giao kỹ thuật tiên tiến, công nghệ y học hiện đại.
Thông qua lễ ký đặt ra nhiều kỳ vọng về tăng cường hợp tác đào tạo nguồn nhân lực trình độ cao góp phần cải thiện chất lượng dịch vụ y tế.
Các thỏa thuận hợp tác hướng tới việc tăng cường giao lưu, hiểu biết lẫn nhau giữa hai quốc gia thông qua các chương trình trao đổi bác sĩ, sinh viên y khoa và các dự án nghiên cứu chung. Những hoạt động này không chỉ giúp làm phong phú thêm thực tiễn chuyên môn mà còn góp phần gắn kết cộng đồng y học hai nước bằng những cầu nối nhân văn và tri thức bền chặt.
Bà Valérie Durand Roche, Tổng Giám đốc Bệnh viện đại học Bệnh viện thực hành Clermont-Ferrand cho rằng sự hợp tác này không chỉ đơn thuần trên văn bản giấy tờ, mà còn thể hiện một tầm nhìn chung - hướng tới một nền y học nhân văn, cởi mở và hướng đến sự xuất sắc.
Trong bối cảnh hai quốc gia đều phải đối mặt với những thách thức y tế như tiếp cận dịch vụ chăm sóc sức khỏe, sự gia tăng các bệnh lý mạn tính, ung thư, bệnh hiếm gặp, cũng như sự phát triển của công nghệ và trí tuệ nhân tạo trong y học... thì hai bên có trách nhiệm cùng hợp tác, chia sẻ tri thức và kinh nghiệm, nhằm nâng cao chất lượng điều trị và đào tạo nhân lực y tế.
Bệnh viện Clermont-Ferrand sẽ tiếp nhận các bác sĩ và bác sĩ nội trú Việt Nam đến thực tập và học tập trong môi trường y học hiện đại, giàu kinh nghiệm và có trang thiết bị tiên tiến; tổ chức các khóa thực tập, hội thảo, trao đổi học thuật giữa các nhóm chuyên môn của hai bên, để tăng cường kết nối và lan tỏa tri thức; chia sẻ phương pháp nghiên cứu, đề tài khoa học và kinh nghiệm thực hành lâm sàng trong các chuyên ngành tương đồng.
Trong thời gian tới, Bệnh viện Clermont-Ferrand sẽ lựa chọn và hỗ trợ các bác sĩ, nhân viên y tế trẻ có nguyện vọng học tập, tu nghiệp tại nước ngoài; thúc đẩy việc học tiếng Pháp, tạo điều kiện để họ có thể thích nghi nhanh chóng với môi trường làm việc tại Pháp; cung cấp học bổng và hỗ trợ tài chính cho các ứng viên tiềm năng; tăng cường tiếp nhận bác sĩ, thực tập sinh Việt Nam tại các khoa, phòng của bệnh viện.
Ngoài ra, sự hợp tác sẽ mở rộng các chương trình đào tạo dành cho đội ngũ quản lý, điều dưỡng và nhân viên y tế, tập trung vào quản lý bệnh viện, chất lượng dịch vụ và cải tiến quy trình, trong khuôn khổ các thỏa thuận song phương.
GiadinhNet - Ngày 4/3/2022, tại Bệnh viện Chợ Rẫy, ông Trần Văn Dần – Chủ tịch Hội Vật lý trị liệu Việt Nam đã đại diện trao bằng khen của Hội Vật lý trị liệu Việt Nam cho 3 cử nhân Vật lý trị liệu thuộc khoa Phục hồi chức năng Bệnh viện Chợ Rẫy, vì đã có đóng góp tích cực, tham gia vào công tác điều trị bệnh nhân nhiễm COVID-19.