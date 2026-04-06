Hũ gạo nên làm từ chất liệu gì? Để hũ gạo trống có hại gì cho tài lộc?
GĐXH - Hũ gạo là vật dụng hầu như nhà nào cũng có. Vậy bạn đã biết cách lựa chọn hình dáng, màu sắc hũ gạo như thế nào, chất liệu ra sao, đặt hũ gạo ở vị trí nào trong nhà hay chưa? Hãy tìm hiểu cách xếp đặt hũ gạo hợp phong thủy, hút tài lộc về nhà.
Vị trí đặt hũ gạo trong nhà
Phong thủy cho rằng, hũ gạo là vật chứa gạo, thuộc hành Thổ. Chính vì thế mà hũ gạo nên đặt ở phương vị Thổ vượng nhất trong nhà, tức phía Tây Nam hoặc Đông Bắc của nhà bạn.
Ngũ hành Mộc khắc Thổ, không nên đặt hũ gạo ở phía Đông hoặc phía Đông Nam của căn nhà, bởi đó là nơi Mộc khí đương vượng, Mộc khắc Thổ dễ khiến tiền bạc hư hao, vận may biến mất.
Hũ gạo cũng giống như kho bạc của gia chủ, bạn không nên để hũ gạo ở nơi dễ nhìn, người ngoài vào nhà là nhìn thấy ngay. Nên để ở góc khuất và thoáng mát trong nhà.
Có nên đặt hũ gạo ở Tài vị trong nhà?
Hũ gạo là vật nặng nề, có thể đặt ở nơi có sát khí để trấn áp nó, không nên đặt hũ gạo ở tài vị, sẽ đè nén tài khí trong nhà.
Mỗi ngày hũ gạo chỉ được mở ra một đến hai lần, thời gian lại rất ngắn, tần suất rất nhỏ, nếu đặt ở Sát vị thì độ nặng của nó có thể trấn tà chế sát.
Hũ gạo nên làm từ chất liệu gì?
Hũ gạo nên làm từ gốm sứ, kị dùng những đồ kim loại hay gỗ để đựng gạo. Gốm sứ thuộc hành Thổ, hũ gạo bằng gốm sứ tựa như mảnh đất sinh ra hạt gạo, là biểu tượng cát lành.
Thổ của hũ gốm sứ và Thổ của gạo hợp lại cùng nhau, khiến Thổ khí càng thêm mạnh mẽ và bền vững, tất đem đến vận may cho gia chủ.
Hũ gạo là vật làm bằng kim loại thuộc hành Kim, sẽ hút Thổ khí của gạo.
Hũ gạo bằng gỗ thuộc hành Mộc, Mộc đó sẽ xung khắc với Thổ của gạo.
Vì thế mà hũ gạo bằng kim loại và gỗ là vật dụng tối kị, ngụ ý không tốt lành, hoặc phá tài lộc, hoặc làm tiêu biến tiền bạc của gia chủ. Kho thóc gạo trước đây dùng vật liệu gỗ là bởi đã được hóa giải bằng phong thủy nên không gây nguy hại gì nữa.
Ngày nay, nhiều gia đình dùng đồ nhựa để đựng gạo. Chẳng những không hợp phong thủy mà về lâu về dài, nhựa là chất liệu độc hại, có thể ngấm vào gạo, gây nguy hại cho sức khỏe cả gia đình.
Để hũ gạo trống có hại gì cho tài lộc?
Như đã nói ở trên, hũ gạo trong gia đình được coi như kho lương, kho tài lộc của gia chủ. Chính vì thế mà chúng ta không nên để hũ gạo trống rỗng. Cố gắng giữ cho hũ gạo luôn có gạo bên trong, dù ít dù nhiều.
Khi sắp hết gạo, bạn hãy nhớ cho thêm vào hũ. Hũ gạo đầy thì gia chủ tài lộc thịnh vượng, tiền tiêu không hết. Gạo trong hũ hết thì cũng giống như tài lộc, của cải trong nhà đội nón ra đi, cơ may kiếm tiền đi mất.
Đầu năm mới, bạn có thể phủ lên hũ gạo một tấm vải đỏ để giúp cho vận may gia tăng, Thần Tài luôn ghé thăm nhà..
Hình dáng hũ gạo như nào mới hợp phong thủy
Nên chọn hũ gạo hình tròn, bởi hình tròn thuộc hành Thổ. Những loại hũ gạo hình dạng khác như hình tam giác, hình vuông, hình chữ nhật đều không nên sử dụng.
Hũ gạo nên cao và sâu, tránh dùng loại hũ gạo nông lùn. Đơn giản là vì hũ gạo tượng trưng cho sự no đủ, giàu có của gia đình, mà vật cao và sâu thì sẽ tránh được nguy cơ tài lộc thất thoát ra ngoài.
* Thông tin phong thủy trong bài mang tính tham khảo.
Xem ngày giờ tuần mới 6/4 - 12/4/2026 giúp gia chủ ‘tiền vô như nước’Ở - 17 giờ trước
GĐXH - Xem ngày giờ tuần mới 6/4 - 12/4/2026, chuyên gia phong thủy Nguyễn Song Hà khuyên mọi người lưu ý những điều dưới đây để thực hiện các công việc động thổ, khai trương, xuất hành được suôn sẻ, mang lại tài lộc.
Cây xanh nào giúp mộ phần thêm phúc khí cho tổ tiên và con cháu?Ở - 17 giờ trước
GĐXH - Theo phong thủy, cây xanh trong nghĩa trang và khu lăng mộ có khả năng thu hút sinh khí tốt, đồng thời hóa giải những điều xấu, giúp phần mộ được an lành.
Lỗi phong thủy âm trạch cần tránh để bảo vệ tài vận và mộ phầnỞ - 22 giờ trước
GĐXH - Phong thủy âm trạch có ảnh hưởng rất lớn đến khí vận, tài vận của người còn sống. Vậy trong phong thủy âm trạch có những điều gì cấm kị và cần chú ý đến? Hãy đọc bài viết sau.
Ý nghĩa số lượng tráp ăn hỏi: 5, 7, 9 tráp tượng trưng điều gì?Ở - 1 ngày trước
GĐXH - Số lượng tráp ăn hỏi không chỉ phụ thuộc vào điều kiện gia đình mà còn mang nhiều tầng ý nghĩa phong thủy và văn hóa. Mỗi con số đều ẩn chứa một lời chúc tốt lành, thể hiện mong muốn về một cuộc sống hôn nhân bền vững, viên mãn.
Cúng Tết Thanh minh ở nhà trước hay ngoài mộ trước?Ở - 1 ngày trước
GĐXH - Mỗi dịp Tết Thanh minh, nhiều gia đình Việt lại tất bật chuẩn bị lễ vật, thu xếp thời gian đi tảo mộ và làm mâm cúng gia tiên. Tuy nhiên, một câu hỏi quen thuộc vẫn khiến không ít người băn khoăn: nên cúng ở nhà trước hay ngoài mộ trước mới đúng lễ nghi?
Tham khảo linh vật trấn trạch cho nhà thêm bình an và tài lộcỞ - 1 ngày trước
GĐXH - Ngôi nhà luôn cần được bảo vệ khỏi khí xấu. Theo phong thủy, tìm hiểu linh vật trấn trạch để mang lại bình an, tài lộc cho gia đình và bảo vệ sức khỏe mọi thành viên.
Vị trí đặt trầm hương khi xông nhà trừ tà, chiêu tài, dẫn lộcỞ - 1 ngày trước
GĐXH - Xông trầm hương không chỉ mang đến không gian sống dễ chịu, mà còn là một phương pháp phong thủy tuyệt vời để trừ tà, chiêu tài, dẫn lộc và mang lại may mắn cho gia chủ. Việc xông trầm mang ý nghĩa tâm linh sâu sắc, giúp kích hoạt nguồn năng lượng tích cực, chiêu tài dẫn lộc và mang lại may mắn.
Thanh Minh 2026 không chỉ có ngày chính lễ 5/4, còn nhiều ngày đẹp tảo mộ trong tiết Thanh minh ít người biếtỞ - 1 ngày trước
GĐXH - Tết Thanh Minh 2026 rơi vào ngày 5/4, nhưng nếu không kịp tảo mộ đúng ngày, người dân vẫn có thể lựa chọn nhiều ngày đẹp trong tiết Thanh Minh.
Những điều cần biết về nhà để tránh nghèo khó trong năm 2026Ở - 1 ngày trước
GĐXH - Các bậc phong thủy sư từ ngàn xưa đã đúc kết rằng: Khí trong nhà ra sao đều biểu hiện qua hình tượng bên ngoài cửa. Vì vậy, một khi khu vực minh đường trước cửa bị uế khí xâm lấn thì vận trình của gia chủ có thể không gặp may.
Giải mã ý nghĩa các ngón tay đeo nhẫn ở nữ giớiỞ - 2 ngày trước
GĐXH - Các bạn nữ thường chọn đeo những chiếc nhẫn có thiết kế nhẹ nhàng, trang trí tinh tế, đẹp mắt, thay vì những chiếc nhẫn bản to. Ý nghĩa các vị trí đeo nhẫn nữ cụ thể như sau:
Đây mới là thời điểm thay hũ gạo muối trên bàn thờ Thần tài thu hút tài lộc cho gia đìnhỞ
GĐXH - Việc thay hũ gạo, muối và nước không thể thực hiện tùy tiện mà cần có thời điểm thích hợp để mang lại hiệu quả về mặt tâm linh. Dưới đây là những thời điểm quan trọng mà gia chủ nên thay hũ gạo, muối và nước trên bàn thờ Thần tài.