Mẹo làm sạch quạt trong 5 phút không cần tháo khung, bụi bẩn tự bong ra sạch bách
GĐXH - Chỉ với vài dụng cụ đơn giản, bạn có thể làm sạch bụi bẩn bám trên cánh và lồng quạt mà không cần tháo rời phức tạp. Cách làm này không chỉ tiết kiệm thời gian, công sức mà còn hạn chế rủi ro hư hỏng linh kiện của quạt.
Ưu điểm của vệ sinh quạt điện không cần tháo
Tiết kiệm thời gian và công sức: Bạn không cần chuẩn bị tua vít hay thao tác tháo lắp rườm rà. Chỉ với hỗn hợp vệ sinh đơn giản như nước rửa chén, kem dánh răng, banking soda hoặc giấm, xịt trực tiếp lên lồng quạt rồi bật quạt để bụi bẩn tự bung ra, quá trình làm sạch diễn ra nhanh chóng và nhẹ nhàng hơn rất nhiều.
Phù hợp cho người không rành kỹ thuật: Cách vệ sinh này dễ thực hiện, không đòi hỏi kiến thức về cấu tạo quạt điện. Ngay cả chị em phụ nữ hoặc người ít kinh nghiệm sửa chữa cũng có thể tự làm tại nhà, biến việc vệ sinh quạt thành công việc thường ngày đơn giản.
Giảm rủi ro hư hỏng linh kiện: Không tháo quạt đồng nghĩa với việc hạn chế tối đa nguy cơ gãy chốt, lỏng ốc vít hay ảnh hưởng đến động cơ. Nhờ đó quạt được bảo vệ tốt hơn, kéo dài tuổi thọ và vận hành ổn định sau mỗi lần vệ sinh.
Cách làm sạch quạt không cần tháo khung đơn giản
Sử dụng giấm trắng cùng túi nilon
Để làm sạch quạt một cách nhanh chóng và hiệu quả mà không cần tháo khung, bạn có thể sử dụng dung dịch vệ sinh tự chế từ chất tẩy rửa, nước xả vải và giấm trắng.
Đầu tiên, pha hỗn hợp dung dịch vào bình xịt, sau đó xịt lên lưới tản nhiệt và dùng cọ rửa để lau sạch. Tiếp theo, xịt dung dịch lên cánh quạt và bọc lưới tản nhiệt bằng túi nylon lớn. Bật quạt để gió thổi bay bụi bẩn bám trên cánh quạt.
Hỗn hợp dung dịch này có tác dụng hiệu quả trong việc loại bỏ bụi bẩn. Cụ thể là chất tẩy rửa giúp đánh bay các vết bẩn cứng đầu, giấm trắng làm mềm các mảng bám, và nước xả vải có khả năng hạn chế bụi bẩn bám lại sau khi vệ sinh.
Với cách làm đơn giản này, bạn có thể dễ dàng giữ cho chiếc quạt của mình luôn sạch sẽ và hoạt động hiệu quả.
Dùng baking soda và giấm trắng
Sự kết hợp giữa baking soda và giấm tạo phản ứng sủi bọt nhẹ, giúp phá vỡ các mảng bám cứng đầu trên cánh và lồng quạt. Phương pháp này vừa làm sạch vừa hỗ trợ khử mùi và hạn chế vi khuẩn tích tụ.
Chuẩn bị baking soda, giấm trắng, nước sạch và vài giọt nước rửa bát, sau đó pha đều để tạo dung dịch sủi bọt.
Cho hỗn hợp vào bình xịt và rút phích cắm điện của quạt trước khi vệ sinh. Xịt đều dung dịch lên cả mặt trước và mặt sau cánh quạt để làm mềm bụi bẩn. Chờ khoảng 10 phút để dung dịch phát huy tác dụng.
Cắm điện, bật quạt cho cánh quay, bụi bẩn sẽ theo dung dịch bắn ra ngoài. Đặt quạt ở khu vực dễ vệ sinh như nhà tắm, sân hoặc che chắn kỹ để tránh bẩn sàn nhà.
Dùng kem đánh răng và bàn chải
Đầu tiên, nặn khoảng 3 - 5cm kem đánh răng vào một chiếc hộp, hay vật chứa nào đó rồi pha loãng ra với nước. Tiếp đến, khuấy đều hỗn hợp trên bằng bàn chải đánh răng cũ.
Sau đó, rút phích cắm điện của quạt ra và nhúng bàn chải vào dung dịch. Bắt đầu chải trực tiếp lên khe hở của lưới quạt, dọc theo kết cấu vỏ lưới của quạt. Với mẹo đơn giản này, chiếc quạt của bạn sẽ sáng bóng như mới mà không cần tháo khung phức tạp. Hãy luôn vệ sinh quạt định kỳ 2-3 tuần/lần để đảm bảo sức khỏe cho gia đình.
Chung cư diện tích nhỏ, đặt bàn thờ Phật ở đâu để bình an, may mắn?Ở - 1 giờ trước
GĐXH - Xu hướng thờ Phật đang rất phổ biến trong đời sống tâm linh của người Việt. Do đó, việc chọn vị trí thích hợp đặt bàn thờ Phật trong chung cư của mình là điều rất quan trọng.
5 thiết bị âm thầm "ngốn điện" hơn cả điều hòa: Nhiều gia đình bật suốt ngày mà không hay biếtỞ - 5 giờ trước
GĐXH - Khi nhận hóa đơn tiền điện tăng cao, nhiều người thường nghĩ ngay đến điều hòa. Thế nhưng trên thực tế, không ít thiết bị trong gia đình đang âm thầm tiêu thụ điện năng liên tục, thậm chí còn gây tốn kém hơn cả việc bật điều hòa đúng cách.
Đặt những cây này trước cửa phòng thờ: Đại kỵ rước xui xẻo hay rước tài lộc?Ở - 8 giờ trước
GĐXH - Hiện nay, việc sử dụng các loại cây cảnh có ý nghĩa phong thủy để trang trí nhà cửa đã trở nên rất phổ biến. Vậy, có nên hay không với việc trồng cây phong thủy trước cửa phòng thờ? Cùng tham khảo bài viết dưới đây.
Mẹo chống nóng cho nhà hướng Tây - “lò nung” giữa mùa hè, giúp giảm nhiệt và tiết kiệm điện đáng kểỞ - 20 giờ trước
GĐXH – Nhà hướng Tây vào ngày hè chẳng khác ‘lò nung’. Áp dụng những mẹo chống nóng nhà hướng Tây dưới đây sẽ giúp giảm nhiệt, mang lại không gian sống dễ chịu và tiết kiệm điện.
MC Thanh Thanh Huyền kể chuyện suýt bị bắt cóc ở nước ngoài, thu hút hơn 500 nghìn người theo dõi, sống trong căn nhà thế nào?Ở - 22 giờ trước
GĐXH - Nhờ sự chăm chỉ và không ngừng cống hiến, ở tuổi 27, MC, Á hậu Thanh Thanh Huyền sở hữu cho mình nhiều tài sản đắt giá, trong đó có một căn hộ cao cấp rộng 120m2 ở trung tâm TP.HCM.
Ngày càng nhiều người mắc ung thư tuyến tụy, bác sĩ cảnh báo: 6 thứ để lâu trong nhà có thể âm thầm gây hạiỞ - 1 ngày trước
GĐXH - Ung thư tuyến tụy từ lâu được xem là một trong những loại ung thư nguy hiểm nhất vì diễn tiến âm thầm, khó phát hiện sớm và tỷ lệ tử vong rất cao. Điều đáng lo ngại là không ít thói quen sinh hoạt quen thuộc trong gia đình lại có thể vô tình làm tăng nguy cơ mắc bệnh mà nhiều người không hề hay biết.
Top 5 loại cây cảnh để phòng thờ đại cát, đại lợiỞ - 1 ngày trước
GĐXH - Cây cảnh phòng thờ không chỉ giúp tăng tính thẩm mỹ mà còn mang ý nghĩa tâm linh sâu sắc. Hãy cùng bài viết này điểm qua 5 loại cây cảnh trưng bài phòng thờ giúp thu hút tài lộc.
Mẹo trang trí bàn thờ chung cư đẹp và chuẩn phong thủyỞ - 1 ngày trước
GĐXH - Bàn thờ chung cư sắp xếp thế nào mới hợp phong thủy, kéo may mắn và tài lộc về nhà là thắc mắc không của riêng ai. Nếu bạn cũng đang băn khoăn về vấn đề này, hãy đọc ngay bài viết dưới đây để nắm được thông tin chi tiết.
6 đại kỵ khi đặt bàn thờ chung cư: Phạm phải dễ tán tài tốn củaỞ - 2 ngày trước
GĐXH - Trong bài viết này sẽ chia sẻ về những điều kiêng kỵ quan trọng khi đặt bàn thờ chung cư một cách hợp phong thủy và tôn kính để bạn đọc tham khảo.
Bí quyết chăm loài hoa "nghiện nắng" như mười giờ, hoa giấy để luôn rực rỡ suốt mùa hèỞ - 2 ngày trước
GĐXH - Hoa chịu nắng nở quanh năm đang trở thành lựa chọn phổ biến cho ban công, sân vườn đô thị nhờ khả năng thích nghi tốt với nắng gắt và duy trì màu hoa bền bỉ.
Rằm tháng 4 âm lịch 2026 là ngày đặc biệt: 2 khung giờ đẹp thắp hương để cầu đắc linh ứngỞ
GĐXH – Rằm tháng 4 âm lịch năm 2026 được xem là thời điểm đặc biệt khi trùng với Đại lễ Phật Đản. Gia chủ chọn đúng giờ đẹp để dâng hương, cầu nguyện thì dễ tăng cát khí, kết nối tâm linh và đón may mắn, bình an cho gia đình.