Mẹo làm sạch quạt trong 5 phút không cần tháo khung, bụi bẩn tự bong ra sạch bách

Ưu điểm của vệ sinh quạt điện không cần tháo

Tiết kiệm thời gian và công sức: Bạn không cần chuẩn bị tua vít hay thao tác tháo lắp rườm rà. Chỉ với hỗn hợp vệ sinh đơn giản như nước rửa chén, kem dánh răng, banking soda hoặc giấm, xịt trực tiếp lên lồng quạt rồi bật quạt để bụi bẩn tự bung ra, quá trình làm sạch diễn ra nhanh chóng và nhẹ nhàng hơn rất nhiều.

Phù hợp cho người không rành kỹ thuật: Cách vệ sinh này dễ thực hiện, không đòi hỏi kiến thức về cấu tạo quạt điện. Ngay cả chị em phụ nữ hoặc người ít kinh nghiệm sửa chữa cũng có thể tự làm tại nhà, biến việc vệ sinh quạt thành công việc thường ngày đơn giản.

Chỉ với vài dụng cụ đơn giản, bạn có thể làm sạch bụi bẩn bám trên cánh và lồng quạt mà không cần tháo rời phức tạp.

Giảm rủi ro hư hỏng linh kiện: Không tháo quạt đồng nghĩa với việc hạn chế tối đa nguy cơ gãy chốt, lỏng ốc vít hay ảnh hưởng đến động cơ. Nhờ đó quạt được bảo vệ tốt hơn, kéo dài tuổi thọ và vận hành ổn định sau mỗi lần vệ sinh.

Cách làm sạch quạt không cần tháo khung đơn giản

Sử dụng giấm trắng cùng túi nilon

Để làm sạch quạt một cách nhanh chóng và hiệu quả mà không cần tháo khung, bạn có thể sử dụng dung dịch vệ sinh tự chế từ chất tẩy rửa, nước xả vải và giấm trắng.

Đầu tiên, pha hỗn hợp dung dịch vào bình xịt, sau đó xịt lên lưới tản nhiệt và dùng cọ rửa để lau sạch. Tiếp theo, xịt dung dịch lên cánh quạt và bọc lưới tản nhiệt bằng túi nylon lớn. Bật quạt để gió thổi bay bụi bẩn bám trên cánh quạt.

Hỗn hợp dung dịch này có tác dụng hiệu quả trong việc loại bỏ bụi bẩn. Cụ thể là chất tẩy rửa giúp đánh bay các vết bẩn cứng đầu, giấm trắng làm mềm các mảng bám, và nước xả vải có khả năng hạn chế bụi bẩn bám lại sau khi vệ sinh.

Để làm sạch quạt một cách nhanh chóng và hiệu quả mà không cần tháo khung, bạn có thể sử dụng dung dịch vệ sinh tự chế từ chất tẩy rửa, nước xả vải và giấm trắng.

Với cách làm đơn giản này, bạn có thể dễ dàng giữ cho chiếc quạt của mình luôn sạch sẽ và hoạt động hiệu quả.

Dùng baking soda và giấm trắng

Sự kết hợp giữa baking soda và giấm tạo phản ứng sủi bọt nhẹ, giúp phá vỡ các mảng bám cứng đầu trên cánh và lồng quạt. Phương pháp này vừa làm sạch vừa hỗ trợ khử mùi và hạn chế vi khuẩn tích tụ.

Chuẩn bị baking soda, giấm trắng, nước sạch và vài giọt nước rửa bát, sau đó pha đều để tạo dung dịch sủi bọt.

Cho hỗn hợp vào bình xịt và rút phích cắm điện của quạt trước khi vệ sinh. Xịt đều dung dịch lên cả mặt trước và mặt sau cánh quạt để làm mềm bụi bẩn. Chờ khoảng 10 phút để dung dịch phát huy tác dụng.

Hãy luôn vệ sinh quạt định kỳ 2-3 tuần/lần để đảm bảo sức khỏe cho gia đình.

Cắm điện, bật quạt cho cánh quay, bụi bẩn sẽ theo dung dịch bắn ra ngoài. Đặt quạt ở khu vực dễ vệ sinh như nhà tắm, sân hoặc che chắn kỹ để tránh bẩn sàn nhà.

Dùng kem đánh răng và bàn chải

Đầu tiên, nặn khoảng 3 - 5cm kem đánh răng vào một chiếc hộp, hay vật chứa nào đó rồi pha loãng ra với nước. Tiếp đến, khuấy đều hỗn hợp trên bằng bàn chải đánh răng cũ.

Sau đó, rút phích cắm điện của quạt ra và nhúng bàn chải vào dung dịch. Bắt đầu chải trực tiếp lên khe hở của lưới quạt, dọc theo kết cấu vỏ lưới của quạt. Với mẹo đơn giản này, chiếc quạt của bạn sẽ sáng bóng như mới mà không cần tháo khung phức tạp. Hãy luôn vệ sinh quạt định kỳ 2-3 tuần/lần để đảm bảo sức khỏe cho gia đình.

Tiết kiệm hàng triệu đồng nhờ biết cách dùng quạt tích điện chuẩn khoa học này GĐXH - Quạt tích điện thích hợp để sử dụng trong những lúc mất điện, đặc biệt là những ngày hè oi bức. Vậy sử dụng quạt tích điện như thế nào mới hiệu quả và an toàn? Hãy đọc bài viết sau!