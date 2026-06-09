Chỉ một sai lầm khi đặt thác nước phong thủy có thể khiến tài lộc ‘chảy mất’, nhiều nhà mắc phải mà không biết

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Vì sao thác nước phong thủy nên bài trí trong nhà?

Theo chuyên gia phong thủy Nguyễn Song Hà, trong phong thủy, nước được xem là biểu tượng của tài lộc, sự thịnh vượng. Người xưa vẫn có câu "thủy tụ thì tài tụ", ngụ ý nói nơi nào hội tụ nguồn nước hài hòa thì dễ thu hút vượng khí, của cải.

Ngày nay trong các ngôi nhà hiện đại, thác nước phong thủy hay hồ cá ngày càng xuất hiện nhiều. Không chỉ mang đến cảm giác thư thái, gần gũi thiên nhiên, thác nước phong thủy được xem là công cụ kích hoạt Thủy khí, giúp không gian sống thêm sinh động và giàu năng lượng tích cực.

Giá trị của thác nước phong thủy không nằm ở kích thước hay chi phí đầu tư, mà nằm ở vị trí, hướng đặt và cách vận hành. Hướng dòng chảy quyết định việc hút tài lộc hay làm thất thoát tài khí.

Thác nước phong thủy ngày càng được nhiều người bài trí trong không gian sống. Ảnh TL

Theo đó, chuyên gia phong thủy cho rằng, nguyên tắc quan trọng khi đặt thác nước phong thủy trong ngôi nhà cần quan tâm là hướng nước chảy. Dòng nước cần hướng vào bên trong nhà hoặc khu vực sinh hoạt chính, tượng trưng cho việc tài lộc, cơ hội đang hội tụ về gia đình. Ngược lại, nếu thiết kế dòng nước chảy từ trong nhà hướng thẳng ra cổng hay ngoài đường được quan niệm là dấu hiệu của tiền bạc và vận may bị cuốn trôi đi.

Cùng hướng chảy, âm thanh của nước cũng nên chú ý. Tiếng nước róc rách nhẹ nhàng tạo cảm giác thư giãn, giúp cân bằng cảm xúc và giảm căng thẳng. Còn khi để nước đổ quá mạnh, tiếng ồn lớn lại dễ khiến trường khí bất ổn, không gian sống mất cảm giác dễ chịu.

Hướng đặt thác nước phong thủy nên lưu ý

Để phát huy tối đa nguồn năng lượng tích cực từ nước, những hướng gia chủ nên ưu tiên:

+ Hướng Bắc: Liên quan đến sự nghiệp và đường công danh.

+ Hướng Đông: Tượng trưng cho sức khỏe, sự phát triển và nguồn sinh khí mới.

+ Hướng Đông Nam: Được xem là khu vực gắn với tài lộc và sự tăng trưởng về tài chính.

Khi bài trí thác nước phong thủy cần chú ý tới hướng nước chảy. Ảnh TL

Theo chuyên gia phong thủy, khi đặt thác nước hay hồ cá bên ngoài nhà nên ưu tiên khu vực bên trái cửa chính (theo hướng từ trong nhà nhìn ra) để hỗ trợ dòng cát khí lưu thông thuận lợi hơn.

Vị trí thích hợp là góc tài lộc ở phòng khách - khu vực nằm chéo đối diện cửa chính được xem là nơi tích tụ năng lượng tài chính, có thể kích hoạt hiệu quả tài khí.

Lưu ý quan trọng để thác nước phong thủy phát huy hiệu quả

Khi được bố trí hợp lý, đây không chỉ là điểm nhấn thẩm mỹ mà còn góp phần mang lại cảm giác an yên, thuận lợi và hài hòa cho cả gia đình.

Dù là thác nước phong thủy mini hay hồ cá… gia chủ cũng cũng cần lưu ý nguyên tắc quan trọng là luôn giữ nước sạch, không để nước bị đục, cạn hoặc bốc mùi. Mọi người cần thường xuyên vệ sinh hệ thống bơm và bể chứa.

Ngoài ra, gia chủ nên tránh đặt thác nước ngay sau lưng vị trí làm việc hoặc ghế ngồi chính; Không bố trí đối diện trực tiếp cửa chính; Kết hợp cây xanh hoặc đá tự nhiên để tăng tính hài hòa và sinh khí…

* Thông tin trong bài mang tính tham khảo.