Mới nhất
Hà Nội
23°C / 22-25°C
Xã hội
Thời sự Đời sống Giáo dục Pháp luật
Gia đình
Chuyện vợ chồng Nuôi dậy con Thâm cung bí sử
Sống khỏe
Bệnh thường gặp Mẹ và bé Y tế
Giải trí
Câu chuyện văn hóa Thế giới showbiz Xem - nghe - đọc
Multimedia
Emagazine Video Podcast Infographic
Sản phẩm - Dịch vụ
Xu hướng Giá cả thị trường Bảo vệ người tiêu dùng Siêu thị thông minh
Ăn
Ẩm thực 360 Mẹo nấu nướng Bếp đẹp
Không gian sống Phong thủy Mẹo vặt
Đẹp
Thời trang Chăm sóc da Giảm cân
Phòng the Tâm sự Dân số và phát triển
Vòng tay nhân ái
Cảnh ngộ Kết chuyển
Bốn phương
Tiêu điểm Chuyện đó đây
Không gian sống Phong thủy Mẹo vặt

Chỉ một sai lầm khi đặt thác nước phong thủy có thể khiến tài lộc ‘chảy mất’, nhiều nhà mắc phải mà không biết

Thứ ba, 19:01 09/06/2026 |
Hà My
Hà My
Theo dõi Gia đình và Xã hội trên
google News News

GĐXH - Thác nước phong thủy, hồ cá được xem là “nam châm hút tài lộc”, nhưng đặt không đúng có thể khiến vận khí và tài lộc của gia chủ hao hụt mà không biết. Tìm hiểu hướng và vị trí đặt để thu hút vượng khí cho ngôi nhà của bạn.

Chỉ một sai lầm khi đặt thác nước phong thủy có thể khiến tài lộc ‘chảy mất’, nhiều nhà mắc phải mà không biết - Ảnh 1.Xem ngày giờ tuần mới từ 8/6 - 14/6/2026: Ngày nào đẹp để động thổ, khai trương, xuất hành?

GĐXH - Khám phá ngày giờ tuần mới từ 8/6 đến 14/6/2026 cho động thổ, khai trương và xuất hành. Những ngày cát lành sẽ mang lại tài lộc và may mắn cho bạn.

Vì sao thác nước phong thủy nên bài trí trong nhà?

Theo chuyên gia phong thủy Nguyễn Song Hà, trong phong thủy, nước được xem là biểu tượng của tài lộc, sự thịnh vượng. Người xưa vẫn có câu "thủy tụ thì tài tụ", ngụ ý nói nơi nào hội tụ nguồn nước hài hòa thì dễ thu hút vượng khí, của cải.

Ngày nay trong các ngôi nhà hiện đại, thác nước phong thủy hay hồ cá ngày càng xuất hiện nhiều. Không chỉ mang đến cảm giác thư thái, gần gũi thiên nhiên, thác nước phong thủy được xem là công cụ kích hoạt Thủy khí, giúp không gian sống thêm sinh động và giàu năng lượng tích cực.

Giá trị của thác nước phong thủy không nằm ở kích thước hay chi phí đầu tư, mà nằm ở vị trí, hướng đặt và cách vận hành. Hướng dòng chảy quyết định việc hút tài lộc hay làm thất thoát tài khí.

Chỉ một sai lầm khi đặt thác nước phong thủy có thể khiến tài lộc ‘chảy mất’, nhiều nhà mắc phải mà không biết - Ảnh 1.

Thác nước phong thủy ngày càng được nhiều người bài trí trong không gian sống. Ảnh TL

Theo đó, chuyên gia phong thủy cho rằng, nguyên tắc quan trọng khi đặt thác nước phong thủy trong ngôi nhà cần quan tâm là hướng nước chảy. Dòng nước cần hướng vào bên trong nhà hoặc khu vực sinh hoạt chính, tượng trưng cho việc tài lộc, cơ hội đang hội tụ về gia đình. Ngược lại, nếu thiết kế dòng nước chảy từ trong nhà hướng thẳng ra cổng hay ngoài đường được quan niệm là dấu hiệu của tiền bạc và vận may bị cuốn trôi đi.

Cùng hướng chảy, âm thanh của nước cũng nên chú ý. Tiếng nước róc rách nhẹ nhàng tạo cảm giác thư giãn, giúp cân bằng cảm xúc và giảm căng thẳng. Còn khi để nước đổ quá mạnh, tiếng ồn lớn lại dễ khiến trường khí bất ổn, không gian sống mất cảm giác dễ chịu.

Hướng đặt thác nước phong thủy nên lưu ý

Để phát huy tối đa nguồn năng lượng tích cực từ nước, những hướng gia chủ nên ưu tiên:

+ Hướng Bắc: Liên quan đến sự nghiệp và đường công danh.

+ Hướng Đông: Tượng trưng cho sức khỏe, sự phát triển và nguồn sinh khí mới.

+ Hướng Đông Nam: Được xem là khu vực gắn với tài lộc và sự tăng trưởng về tài chính.

Chỉ một sai lầm khi đặt thác nước phong thủy có thể khiến tài lộc ‘chảy mất’, nhiều nhà mắc phải mà không biết - Ảnh 2.

Khi bài trí thác nước phong thủy cần chú ý tới hướng nước chảy. Ảnh TL

Theo chuyên gia phong thủy, khi đặt thác nước hay hồ cá bên ngoài nhà nên ưu tiên khu vực bên trái cửa chính (theo hướng từ trong nhà nhìn ra) để hỗ trợ dòng cát khí lưu thông thuận lợi hơn.

Vị trí thích hợp là góc tài lộc ở phòng khách - khu vực nằm chéo đối diện cửa chính được xem là nơi tích tụ năng lượng tài chính, có thể kích hoạt hiệu quả tài khí.

Lưu ý quan trọng để thác nước phong thủy phát huy hiệu quả

Khi được bố trí hợp lý, đây không chỉ là điểm nhấn thẩm mỹ mà còn góp phần mang lại cảm giác an yên, thuận lợi và hài hòa cho cả gia đình.

Dù là thác nước phong thủy mini hay hồ cá… gia chủ cũng cũng cần lưu ý nguyên tắc quan trọng là luôn giữ nước sạch, không để nước bị đục, cạn hoặc bốc mùi. Mọi người cần thường xuyên vệ sinh hệ thống bơm và bể chứa.

Ngoài ra, gia chủ nên tránh đặt thác nước ngay sau lưng vị trí làm việc hoặc ghế ngồi chính; Không bố trí đối diện trực tiếp cửa chính; Kết hợp cây xanh hoặc đá tự nhiên để tăng tính hài hòa và sinh khí…

* Thông tin trong bài mang tính tham khảo.

Chỉ một sai lầm khi đặt thác nước phong thủy có thể khiến tài lộc ‘chảy mất’, nhiều nhà mắc phải mà không biết - Ảnh 4.Câu nói cổ về nhà khuyết góc ảnh hưởng đời sống hôn nhân và điều ít người để ý trong không gian sống

GĐXH – Người xưa vẫn truyền nhau câu nói: “Nhà khuyết góc, vợ chồng không bất hòa cũng ly thân”, phản ánh quan niệm phong thủy và góc nhìn tinh tế của người xưa về mối liên hệ giữa không gian sống và đời sống hôn nhân.

Bình luận (0)
Xem thêm bình luận
Ý kiến của bạn

Thông báo

Bạn đã gửi thành công.

Tags:

Tin liên quan

Xem ngày giờ tuần mới 1/6 - 7/6/2026 để thu hút tài lộc và may mắn trong các công việc

Xem ngày giờ tuần mới 1/6 - 7/6/2026 để thu hút tài lộc và may mắn trong các công việc

Rằm tháng 4 âm lịch 2026 là ngày đặc biệt: 2 khung giờ đẹp thắp hương để cầu đắc linh ứng

Rằm tháng 4 âm lịch 2026 là ngày đặc biệt: 2 khung giờ đẹp thắp hương để cầu đắc linh ứng

Cung tài lộc đại diện cho tiền bạc, sự thịnh vượng, chỉ cần biết xác định vị trí trong nhà và làm mẹo kích hoạt sau

Cung tài lộc đại diện cho tiền bạc, sự thịnh vượng, chỉ cần biết xác định vị trí trong nhà và làm mẹo kích hoạt sau

Cùng chuyên mục

8 màu sơn nhà phạm đại kỵ phong thủy, gia chủ càng dùng càng dễ hao tài tán lộc

8 màu sơn nhà phạm đại kỵ phong thủy, gia chủ càng dùng càng dễ hao tài tán lộc

- 3 giờ trước

GĐXH - Theo phong thủy, có một số màu không được dùng làm chủ đạo mà chỉ nên dùng tạo điểm nhấn cho ngôi nhà. Sau đây là 8 màu sơn đại kỵ cần tránh khi sơn nhà để gia chủ luôn được bình an, mạnh khỏe và gặp nhiều tài lộc.

Diệt sạch gián chung cư chỉ sau một đêm bằng 4 cách này

Diệt sạch gián chung cư chỉ sau một đêm bằng 4 cách này

- 18 giờ trước

GĐXH - 4 cách diệt gián chung cư được tổng hợp trong bài viết sau sẽ giúp bạn dễ dàng diệt gián tại nhà. Các phương pháp được giới thiệu đều rất dễ thực hiện.

Tuyệt chiêu chống nóng và đón gió cho ban công bằng hệ thống lam hiện đại

Tuyệt chiêu chống nóng và đón gió cho ban công bằng hệ thống lam hiện đại

- 21 giờ trước

GĐXH - Lam che nắng ban công là một trong những giải pháp hiệu quả để chống nắng cho các khu vực phải chịu ảnh hưởng nhiều từ ánh nắng mặt trời.

Đặt ngay những thứ này vào két sắt, tiền bạc tự tìm đến, may mắn nhân đôi

Đặt ngay những thứ này vào két sắt, tiền bạc tự tìm đến, may mắn nhân đôi

- 21 giờ trước

GĐXH - Trong phong thủy, két sắt không chỉ là nơi cất giữ tài sản mà còn tượng trưng cho "kho báu" của gia đình. Việc lựa chọn vị trí đặt két, cũng như để gì trong két sắt để thu hút tài lộc, là vấn đề được nhiều gia chủ quan tâm.

Ngỡ ngàng với cận cảnh khu chung cư hạng sang giá hơn 200 triệu/m2 nơi Divo Tùng Dương vừa tậu

Ngỡ ngàng với cận cảnh khu chung cư hạng sang giá hơn 200 triệu/m2 nơi Divo Tùng Dương vừa tậu

- 1 ngày trước

GĐXH - Được biết đây là căn hộ hạng sang trong một dự án chung cư "kén khách" với mức giá đắt đỏ bậc nhất khu vực phía Tây Hà Nội.

5 tuyệt chiêu rã đông thực phẩm siêu tốc bằng nồi chiên không dầu cho người bận rộn

5 tuyệt chiêu rã đông thực phẩm siêu tốc bằng nồi chiên không dầu cho người bận rộn

- 1 ngày trước

GĐXH - Nồi chiên không dầu không chỉ chiên, nướng thực phẩm mà còn có khả năng rã đông thực phẩm một cách nhanh chóng, tiện lợi và hiệu quả.

Nhà thông minh 2026: Không thể thiếu màn sáo che nắng tự động

Nhà thông minh 2026: Không thể thiếu màn sáo che nắng tự động

- 1 ngày trước

GĐXH - Một trong những cải tiến nổi bật nhất trong thiết kế nội thất hiện đại chính là màn sáo che nắng tự động, giải pháp hoàn hảo kết hợp giữa tính thẩm mỹ và công nghệ điều khiển thông minh.

"Tuyệt chiêu" đuổi ruồi, kiến, gián ra khỏi nhà vĩnh viễn nhờ mẹo tự nhiên an toàn

"Tuyệt chiêu" đuổi ruồi, kiến, gián ra khỏi nhà vĩnh viễn nhờ mẹo tự nhiên an toàn

- 2 ngày trước

GĐXH - Nhà bếp là nơi thường có nhiều ruồi, kiến, gián. Những con vật này không những gây mất vệ sinh cho ngôi nhà mà còn có mùi hôi khó chịu. Bài viết sau đây sẽ mách bạn cách đuổi ruồi, kiến, gián hiệu quả.

Để nồi chiên không dầu không bị hỏng, những món đồ khuyên dùng và tuyệt đối nên tránh

Để nồi chiên không dầu không bị hỏng, những món đồ khuyên dùng và tuyệt đối nên tránh

- 2 ngày trước

GĐXH - Những vật dụng nên và không nên cho vào nồi chiên không dầu gồm những gì? Cùng tìm hiểu bài viết này để sử dụng nồi chiên hiệu quả hơn.

Xem ngày giờ tuần mới từ 8/6 - 14/6/2026: Ngày nào đẹp để động thổ, khai trương, xuất hành?

Xem ngày giờ tuần mới từ 8/6 - 14/6/2026: Ngày nào đẹp để động thổ, khai trương, xuất hành?

- 2 ngày trước

GĐXH - Khám phá ngày giờ tuần mới từ 8/6 đến 14/6/2026 cho động thổ, khai trương và xuất hành. Những ngày cát lành sẽ mang lại tài lộc và may mắn cho bạn.

Xem nhiều

Mẹo làm sạch quạt trong 5 phút không cần tháo khung, bụi bẩn tự bong ra sạch bách

Mẹo làm sạch quạt trong 5 phút không cần tháo khung, bụi bẩn tự bong ra sạch bách

GĐXH - Chỉ với vài dụng cụ đơn giản, bạn có thể làm sạch bụi bẩn bám trên cánh và lồng quạt mà không cần tháo rời phức tạp. Cách làm này không chỉ tiết kiệm thời gian, công sức mà còn hạn chế rủi ro hư hỏng linh kiện của quạt.

Nhà mát rượi ngày hè nhờ top 9 cây cảnh ban công chống nóng, chịu nắng gắt

Nhà mát rượi ngày hè nhờ top 9 cây cảnh ban công chống nóng, chịu nắng gắt

Ngỡ ngàng với cận cảnh khu chung cư hạng sang giá hơn 200 triệu/m2 nơi Divo Tùng Dương vừa tậu

Ngỡ ngàng với cận cảnh khu chung cư hạng sang giá hơn 200 triệu/m2 nơi Divo Tùng Dương vừa tậu

5 tuyệt chiêu rã đông thực phẩm siêu tốc bằng nồi chiên không dầu cho người bận rộn

5 tuyệt chiêu rã đông thực phẩm siêu tốc bằng nồi chiên không dầu cho người bận rộn

Chỉ một sai lầm khi đặt thác nước phong thủy có thể khiến tài lộc ‘chảy mất’, nhiều nhà mắc phải mà không biết

Chỉ một sai lầm khi đặt thác nước phong thủy có thể khiến tài lộc ‘chảy mất’, nhiều nhà mắc phải mà không biết

CHUYÊN TRANG GIA ĐÌNH VÀ XÃ HỘI - BÁO ĐIỆN TỬ SỨC KHỎE VÀ ĐỜI SỐNG

Cơ quan chủ quản: Bộ Y tế
Tổng biên tập: Trần Tuấn Linh
Phó Tổng biên tập phụ trách: Nguyễn Chí Long
Hoạt động theo Giấy phép số 60/GP-CBC ngày 23/7/2021 của Cục Báo chí - Bộ Thông tin và Truyền thông
® Mọi hình thức sao chép thông tin, hình ảnh phải có sự đồng ý bằng văn bản. Vui lòng dẫn “giadinh.suckhoedoisong.vn” khi phát hành lại thông tin từ website này.
Xã hội
Thời sự Đời sống Giáo dục Pháp luật
Gia đình
Chuyện vợ chồng Nuôi dậy con Thâm cung bí sử
Sống khỏe
Bệnh thường gặp Mẹ và bé Y tế
Giải trí
Câu chuyện văn hóa Thế giới showbiz Xem - nghe - đọc
Multimedia
Emagazine Video Podcast Infographic
Sản phẩm - Dịch vụ
Xu hướng Giá cả thị trường Bảo vệ người tiêu dùng Siêu thị thông minh
Ăn
Ẩm thực 360 Mẹo nấu nướng Bếp đẹp
Không gian sống Phong thủy Mẹo vặt
Đẹp
Thời trang Chăm sóc da Giảm cân
Phòng the Tâm sự Dân số và phát triển
Vòng tay nhân ái
Cảnh ngộ Kết chuyển
Bốn phương
Tiêu điểm Chuyện đó đây

Địa chỉ tòa soạn Trụ sở chính: Số 138A Giảng Võ - phường Giảng Võ - Thành phố Hà Nội
Địa chỉ liên hệ: Tầng 11 tòa nhà Trụ sở các cơ quan Bộ Y tế, ngõ 19 Duy Tân, phường Cầu Giấy, TP Hà Nội
Điện thoại: 024.6688.8900 - Fax: 024.3844.3144
Đường dây nóng: 0931.965.967
Email: giadinhnet@suckhoedoisong.vn

Liên Hệ Quảng Cáo: ADMICRO

Hotline:
Email: giadinh@admicro.vn
Add: Tầng 20, tòa nhà Center Building, Hapulico Complex - số 01 Nguyễn Huy Tưởng, Phường Thanh Xuân, Thành phố Hà Nội

Tòa soạn Quảng cáo
Top