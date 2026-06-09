Ngỡ ngàng với cận cảnh khu chung cư hạng sang giá hơn 200 triệu/m2 nơi Divo Tùng Dương vừa tậu
GĐXH - Được biết đây là căn hộ hạng sang trong một dự án chung cư "kén khách" với mức giá đắt đỏ bậc nhất khu vực phía Tây Hà Nội.
Không chỉ định hình tên tuổi như một "Divo" với chất giọng nội lực và phong cách âm nhạc mang tính thể nghiệm độc bản, Tùng Dương mới đây lại khiến công chúng phải trầm trồ khi vừa chi tiền rinh 2 căn hộ chung cư cao cấp tại quận Cầu Giấy, Hà Nội.
Được biết đây là căn hộ hạng sang trong một dự án chung cư "kén khách" với mức giá đắt đỏ bậc nhất khu vực phía Tây Hà Nội. Ngay từ đoạn clip ngắn được hé lộ, cánh cửa căn hộ chung cư hạng sang hiện ra khiến dân tình không khỏi choáng ngợp.
Chưa cần tiến vào bên trong, ngay cảnh cửa ra vào toát lên sự vương giả, xa hoa của căn hộ chung cư mà Tùng Dương vừa sở hữu.
Căn hộ vừa mới bàn giao nên chưa có nội thất, nhưng không gian thoáng đãng cùng view "triệu đô" hướng ra thành phố và có thể nhìn thấy phía Hồ Tây, cũng là một trong những điểm nhấn ấn tượng của căn hộ chung cư cao cấp này.
Được biết 2 căn hộ chung cư cao cấp mà Divo Tùng Dương vừa đầu tư liền tay nằm trong khu chung cư cao cấp bậc nhất tại phía Tây Hà Nội. Khu chung cư hạng sang này tọa lạc ở quận Cầu Giấy Hà Nội, dự án có quy mô 32 tầng nổi và 4 tầng hầm, cung cấp ra thị trường giới hạn chỉ 242 căn hộ.
Sảnh vào chung cư là một cánh cửa bằng đồng nguyên khối nhập khẩu từ Chile, tất cả được chạm khắc thủ công.
Đại sảnh cao 12.5m với ốp đá cẩm thạch. Ngay tầng 1 có không gian phòng khách được thiết kế sang trọng, đẳng cấp để tiếp khách hoặc cư dân trong tòa nhà tận hưởng không gian trà chiều. Dự án có 2 sảnh thang máy (3 thang cư dân, khách và 1 thang hàng).
Trước đó, nam ca sĩ sống cùng gia đình là một chung cư cao cấp tại Hà Nội. Căn nhà này cũng đặc biệt ấn tượng như chính phong cách sống của anh. Không gian được anh thiết kế theo phong cách tao nhã, vừa cổ điển vừa hiện đại. Cửa kính giúp không gian thêm rộng rãi và ngập tràn ánh sáng tự nhiên.
Trong nhà được Tùng Dương đặt nhiều kệ, tủ gỗ để trưng bày đồ. Ba chiếc cúp từ giải Cống Hiến 2021 cho các hạng mục Album của năm, Chương trình của năm, Ca sĩ của năm vừa nhận được anh đặt ở trên một chiếc kệ gỗ dễ nhìn.
Phòng khách thông thoáng, nội thất đơn giản nhưng hài hoà. Màu sắc chủ yếu trong nhà là màu trắng, xanh, vàng tạo cảm giác nhẹ nhàng, thanh thoát mà vẫn sang trọng.
Phòng khách khá rộng rãi, có cửa kính lớn hướng ra ngoài, giúp không gian thêm rộng, thoáng gió và tràn ngập ánh sáng tự nhiên.
Bàn ăn được trang trí theo phong cách cổ điển khá sang trọng.
Bàn trà theo hướng cổ điển và tinh tế.
Điểm nhấn của căn nhà chính là không gian trưng bày CD và sách. Trong nhà nam ca sĩ có chiếc kệ to đựng đầy sách và CD với con số lên tới hơn 6000 chiếc. Chiếc kệ này đầy ý nghĩa và quan trọng với anh vì nó đã đi theo anh từ lúc anh còn sống ở căn hộ nhỏ trên phố Nguyễn Bỉnh Khiêm. Khi anh chuyển đến đây điều đầu tiên là thiết kế chỗ để chiếc kệ này.
Anh cùng con trai chơi đùa và vẽ tranh sáng tạo. Không gian rộng rãi và thoáng mát giúp bé Voi nhà anh có thể chơi đùa thoải mái. Góc sách và đĩa CD cũng là nơi để trẻ thơ được học tập, bồi dưỡng tâm hồn và thoả sức sáng tạo. Lúc rảnh rỗi, cả nhà nam ca sĩ lại ngồi quây quần chơi đùa và vẽ tranh cùng nhau.
Phòng tập đa năng cho con ngay trong phòng.
Không gian rộng rãi để trẻ con vui chơi.
Ban công của căn nhà là nơi được anh đầu tư rất nhiều. Vì thích không gian tự nhiên, nhiều gió và ánh sáng nên nam ca sĩ đã đặt rất nhiều cây xanh, hoa.
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