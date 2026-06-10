8 màu sơn nhà phạm đại kỵ phong thủy, gia chủ càng dùng càng dễ hao tài tán lộc
GĐXH - Theo phong thủy, có một số màu không được dùng làm chủ đạo mà chỉ nên dùng tạo điểm nhấn cho ngôi nhà. Sau đây là 8 màu sơn đại kỵ cần tránh khi sơn nhà để gia chủ luôn được bình an, mạnh khỏe và gặp nhiều tài lộc.
Màu tím
Mặc dù màu tím là màu tượng trưng cho sự thủy chung nhưng nó lại được khuyên không nên dùng trong sơn nhà.
Ánh tím khiến không gian tràn ngập sự thịnh vượng, sang trọng. Tuy nhiên, ánh tím lại có chứa sắc đỏ khiến người nhìn cảm thấy chói mắt. Theo phong thủy thì màu tím là màu được cân nhắc nên tránh khi sơn nhà theo phong thủy.
Màu hồng
Để tạo không khí lãng mạn cho không gian thì màu hồng thường là màu được chọn hàng đầu. Tuy nhiên theo phong thủy thì màu hồng lại là màu đại hung, có thể dễ khiến tâm tình người trong gia đình bất ổn, tâm trạng hay khó chịu, không gặp may mắn.
Vì vậy khi sơn nhà theo phong thủy, bạn nên thay thế bằng các gam màu khác hoặc tông màu hồng nhạt hơn, như hồng pastel hay hồng phấn.
Phong thủy cho biết, nếu tất cả căn phòng được sơn màu hồng, tâm trạng các thành viên trong gia đình có thể dễ nảy sinh mâu thuẫn.
Màu lam đậm
Cũng theo phong thủy, ngôi nhà sơn tất cả bằng màu lam đậm, qua 1 thời gian dài sơn bạc đi nhìn tổng thể ngôi nhà có thể bị u ám, không khí nặng nề không được tốt.
Khi đó có thể dẫn tới tính cách của các thành viên trong gia đình cũng thay đổi theo, hay trở nên tiêu cực, gia đình thiếu bình an.
Màu đen
Sơn nhà theo phong thủy từ lâu đã kiêng kỵ với màu đen. Mặc dù màu đen là màu của sự sang trọng, lịch lãm, nhưng đối với màu sơn thì nên tránh tuyệt đối màu đen vì được cho là không may mắn.
Nếu gia chủ ưa thích sự sang trọng của màu đen có thể sử dụng màu này làm điểm nhấn chứ không nên để làm màu chủ đạo. Hoặc có thể sử dụng đồ nội thất trang trí màu tối để mang lại không gian trầm tĩnh quý phái cho ngôi nhà của bạn.
Màu lục đậm
Người ta thường nói mắt người nên tiếp xúc nhiều với màu lục, nhưng là màu của thiên nhiên cây cối chứ không phải màu của sắc sơn nhân tạo.
Vì thế, để không gian được nới mở thì bạn nên dùng màu lục đậm làm điểm nhấn, tạo không gian thoáng đãng hài hòa cho ngôi nhà.
Màu đỏ
Với người Đông Á, màu đỏ là màu của thịnh vượng và may mắn. Tuy nhiên một số vùng miền thì màu đỏ là màu dành cho những ngôi nhà đang có người mất, mặc dù đây chỉ là lối sống và phong tục.
Nói về nhà cửa, màu đỏ để điểm xuyết tạo điểm nhấn cho các gia chủ mệnh Hỏa. Theo quan điểm của sơn nhà theo phong thủy, màu đỏ được khuyên là không nên dùng làm chủ đạo.
Vì nếu sơn quá nhiều màu đỏ sẽ gây áp lực cho mắt, có thể ảnh hưởng đến tâm trạng của người sống trong ngôi nhà đó, sinh ra hay âu lo. Do vậy, màu đỏ chỉ thực sự phù hợp với những ngôi nhà cá tính cần tạo điểm nhấn, nhất là đối với gia chủ có người mệnh Hỏa.
Màu vàng
Theo khoa học, nếu nhìn quá lâu vào màu vàng có thể sẽ khiến tâm trạng bất ổn, hay có cảm giác sợ hãi và âu lo.
Chính vì vậy, nếu bạn yêu thích màu vàng và muốn mang nó vào không gian nhà bạn thì nên lưu ý. Hãy chọn gam màu vàng nhạt hơn hoặc chọn màu vàng chanh để sơn cho những bức tường lớn.
Đỏ cam
Màu cam đỏ tuy khiến căn nhà tràn đấy sức sống, có cảm giác ấm ấp. Thế nhưng, theo thuyết ngũ hành thì nếu sơn nhà theo phong thủy thì nên trừ màu này.
Bởi màu đỏ cam chứa cả sắc đỏ và sắc vàng, có thể khiến tâm trạng các thành viên trong gia đình cảm thấy hay phiền chán, không được tốt.
* Thông tin phong thủy trong bài mang tính tham khảo.
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