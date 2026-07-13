Huế quy định tổ chức lễ tang không quá 72 giờ, cấm rải vàng mã

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UBND TP Huế vừa ban hành quyết định quy định thực hiện nếp sống văn minh trong việc tổ chức lễ tang trên địa bàn.

Theo quy định, việc tổ chức lễ tang phải bảo đảm trang nghiêm, tiết kiệm, văn minh, phù hợp với truyền thống văn hóa dân tộc, thuần phong mỹ tục và quy định của pháp luật. Đồng thời, tôn trọng tín ngưỡng, tôn giáo, phong tục, tập quán tốt đẹp của địa phương, bảo đảm vệ sinh môi trường, trật tự công cộng và an toàn giao thông.

Tình trạng rải vàng mã xuống sông ở Huế. Ảnh: Hue-S.

Quy định cũng nêu rõ không được lợi dụng việc tang để trục lợi, tổ chức các hoạt động mê tín dị đoan, cờ bạc hoặc các hành vi vi phạm pháp luật.

Trong quá trình tổ chức lễ tang, các gia đình phải thực hiện khai tử theo quy định, tổ chức lễ tang gọn nhẹ, trang nghiêm, phù hợp với điều kiện của gia đình và cộng đồng dân cư.

Không rải tiền, ngoại tệ, vàng mã, tiền âm phủ và các vật phẩm khác trên đường đưa tang; không sử dụng âm thanh gây ảnh hưởng đến đời sống, sinh hoạt của cộng đồng dân cư. Việc đưa tang phải chấp hành các quy định về trật tự, an toàn giao thông và bảo vệ môi trường.

Đáng chú ý, thời gian tổ chức lễ tang tối đa không quá 72 giờ kể từ thời điểm người mất đến khi đưa tang. Trường hợp đặc biệt, Chủ tịch UBND cấp xã sẽ xem xét, quyết định.

Bên cạnh các quy định bắt buộc, UBND TP Huế khuyến khích sử dụng vòng hoa luân chuyển trong lễ viếng, hạn chế sử dụng rượu, bia, thuốc lá và không tổ chức ăn uống linh đình trong lễ tang.

Ngoài ra, khuyến khích thực hiện hỏa táng hoặc các hình thức mai táng văn minh, phù hợp với quy hoạch nghĩa trang và điều kiện thực tế. Các cơ quan, đơn vị, đoàn thể được khuyến khích tổ chức đoàn viếng gọn nhẹ, thiết thực, tránh hình thức, lãng phí.

Theo quy định, cấp ủy, chính quyền địa phương có trách nhiệm tuyên truyền, vận động nhân dân thực hiện nếp sống văn minh trong việc tang, đưa các nội dung phù hợp vào hương ước, quy ước của cộng đồng dân cư.

Cán bộ, đảng viên, công chức, viên chức, người lao động phải gương mẫu, đi đầu trong thực hiện quy định. UBND các xã, phường có trách nhiệm hướng dẫn, kiểm tra, giám sát và xử lý hoặc kiến nghị xử lý các trường hợp vi phạm theo quy định.