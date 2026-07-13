Những đối tượng sau tại Hà Nội được nâng lương trước hạn, nhiều người nên biết quy định mới

Quy định mới về nâng bậc lương trước thời hạn đối với cán bộ, công chức, viên chức, người lao động tại Hà Nội

Mới đây, ông Dương Đức Tuấn - Phó Chủ tịch Thường trực UBND TP Hà Nội đã ký ban hành Quyết định số 94/2026/QĐ-UBND về việc quy định nâng bậc lương trước thời hạn do lập thành tích xuất sắc trong thực hiện nhiệm vụ và nâng lương vượt một bậc do có phẩm chất, năng lực nổi trội, có thành tích đặc biệt xuất sắc đối với cán bộ, công chức, viên chức và người lao động trong các cơ quan, đơn vị thuộc TP Hà Nội.

Theo Quyết định đối tượng áp dụng nâng lương trước thời hạn, nâng lương vượt một bậc bao gồm:

Cán bộ, công chức, viên chức thuộc các sở, ban, ngành thành phố; các đơn vị sự nghiệp công lập thuộc UBND Thành phố; UBND các xã, phường được xếp lương theo thang bảng lương do Nhà nước quy định.

Những người làm việc theo chế độ hợp đồng lao động trong cơ quan nhà nước, tổ chức hành chính và đơn vị sự nghiệp công lập có thỏa thuận trong hợp đồng lao động xếp lương theo thang bảng lương do Nhà nước quy định và trong danh sách trả lương của cơ quan, đơn vị.

Về nguyên tắc áp dụng nâng bậc lương trước thời hạn được Quyết định nêu rõ:

Bảo đảm tính chính xác, công bằng, dân chủ, công khai, kịp thời, đúng quy trình, thẩm quyền theo quy định.

Việc nâng bậc lương trước thời hạn phải căn cứ vào thành tích đạt được của cán bộ, công chức, viên chức và người lao động hàng năm.

Thành tích đã được tính để xét nâng bậc lương trước thời hạn lần này thì không được tính để nâng bậc lương trước thời hạn lần sau.

Không thực hiện hai lần liên tiếp nâng bậc lương trước thời hạn do lập thành tích xuất sắc và nâng lương vượt một bậc.

Bảo đảm tổng số cán bộ, công chức, viên chức và người lao động được nâng bậc lương trước thời và nâng lương vượt một bậc trong năm không vượt quá 10% tổng số cán bộ, công chức, viên chức và người lao động của cơ quan, đơn vị, tính đến ngày 31 tháng 12 của năm xét nâng lương.

Trường hợp cán bộ, công chức, viên chức và người lao động vừa thuộc đối tượng được xét nâng bậc lương trước thời hạn, vừa có thông báo nghỉ hưu, thì được chọn một trong hai chế độ nâng bậc lương trước thời hạn.

Hà Nội đã ban hành Quyết định số 94/2026/QĐ-UBND về việc quy định nâng bậc lương trước thời hạn đối với cán bộ, công chức, viên chức và người lao động của thành phố. Ảnh minh họa: TL

Tiêu chuẩn, điều kiện nâng lương trước thời hạn, nâng lương vượt bậc

Nâng bậc lương trước thời hạn:

- Cán bộ, công chức, viên chức và người lao động được cấp có thẩm quyền đánh giá từ mức hoàn thành nhiệm vụ trở lên và không vi phạm kỷ luật một trong các hình thức khiển trách, cảnh cáo, cách chức trong thời gian giữ bậc lương;

- Cán bộ, công chức, viên chức và người lao động lập thành tích xuất sắc trong thực hiện nhiệm vụ đã được cấp có thẩm quyền quyết định công nhận bằng văn bản, chưa xếp vào bậc lương cuối cùng trong ngạch hoặc trong hạng chức danh nghề nghiệp và tính đến ngày 31 tháng 12 của năm xét nâng bậc lương trước thời hạn còn thiếu từ 12 tháng trở xuống để được nâng bậc lương thường xuyên thì được xét nâng một bậc lương trước thời hạn tối đa là 12 tháng.

Nâng bậc lương trước thời hạn 12 tháng đối với cán bộ, công chức, viên chức và người lao động hưởng lương chuyên viên và tương đương trở lên hoặc hưởng lương theo chức danh nghề nghiệp hạng III trở lên; 08 tháng đối với cán bộ, công chức, viên chức và người lao động hưởng lương cán sự và tương đương, lương nhân viên thừa hành phục vụ hoặc hưởng lương theo chức danh nghề nghiệp hạng IV trở xuống, đạt một trong các hình thức khen thưởng sau:

+ Các danh hiệu: Nhà giáo ưu tú; Thầy thuốc ưu tú; Nghệ sĩ ưu tú; Nghệ nhân ưu tú;

+ Bằng khen của Thủ tướng Chính phủ;

+ Danh hiệu Chiến sĩ thi đua cấp Bộ, ngành Trung ương; Chiến sĩ thi đua cấp Thành phố; Bằng khen của Thành ủy; Danh hiệu "Công dân Thủ đô ưu tú", Bằng khen của Chủ tịch Ủy ban nhân dân Thành phố; Bằng khen của các Bộ, ban, ngành Trung ương;

+ Đề tài khoa học hoặc sáng kiến kinh nghiệm, cải tiến kỹ thuật được cấp Bằng Lao động sáng tạo của Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam.

Nâng bậc lương trước thời hạn 06 tháng đối với cán bộ, công chức, viên chức và người lao động hưởng lương chuyên viên và tương đương trở lên hoặc hưởng lương theo chức danh nghề nghiệp hạng III trở lên; 04 tháng đối với cán bộ, công chức, viên chức và người lao động hưởng lương cán sự và tương đương, lương nhân viên thừa hành phục vụ hoặc hưởng lương theo chức danh nghề nghiệp hạng IV, đạt một trong các hình thức khen thưởng sau:

+ Chiến sĩ thi đua cơ sở;

+ Danh hiệu "Người tốt, việc tốt" cấp Thành phố.

Xác định thời điểm có thành tích để xét nâng bậc lương trước thời hạn do lập thành tích xuất sắc trong thực hiện nhiệm vụ:

+ Thành tích để xét nâng bậc lương trước thời hạn được xác định theo thời điểm ban hành Quyết định công nhận thành tích đạt được trong khoảng thời gian 06 năm gần nhất đối với các trường hợp hưởng lương chuyên viên và tương đương trở lên hoặc hưởng lương theo chức danh nghề nghiệp hạng III trở lên và 04 năm gần nhất đối với các trường hợp hưởng lương cán sự và tương đương, lương nhân viên thừa hành phục vụ hoặc hưởng lương theo chức danh nghề nghiệp hạng IV trở xuống, tính đến ngày 31 tháng 12 của năm xét nâng bậc lương trước thời hạn;

+ Trường hợp đã được nâng bậc lương trước thời hạn do lập thành tích xuất sắc trong thực hiện nhiệm vụ thì tất cả các thành tích đạt được trước ngày có Quyết định nâng bậc lương trước thời hạn trong khoảng thời gian (06 năm và 04 năm) thì không được tính để xét nâng bậc lương trước thời hạn cho lần sau.

Nâng lương vượt một bậc:

Khi được cấp có thẩm quyền đánh giá, quyết định công nhận bằng văn bản là người có phẩm chất, năng lực nổi trội, có thành tích đặc biệt xuất sắc đóng góp cho cơ quan, đơn vị hoặc đạt một trong các danh hiệu, hình thức khen thưởng sau:

+ Danh hiệu Anh hùng Lao động; Giải thưởng Hồ Chí Minh, Giải thưởng Nhà nước;

+ Huân chương;

+ Các danh hiệu: Nhà giáo nhân dân, Thầy thuốc nhân dân, Nghệ nhân nhân dân, Nghệ sĩ nhân dân;

+ Chiến sĩ thi đua toàn quốc.

Giám đốc Sở Nội vụ thẩm định hồ sơ nâng bậc lương trước thời hạn và nâng lương vượt một bậc của các đối tượng cán bộ, công chức, viên chức diện Ban Thường vụ Thành ủy quản lý; tổ chức kiểm tra việc nâng bậc lương trước thời hạn và nâng lương vượt một bậc của các cơ quan, đơn vị.

Quyết định có hiệu lực thi hành kể từ ngày 9/7/2026, thay thế Quyết định số 21/2017/QĐ-UBND ngày 05/6/2017 của UBND TP Hà Nội.

Quyền của cán bộ, công chức về tiền lương, tiền thưởng và các chế độ liên quan đến tiền lương

Theo Luật Cán bộ, công chức 2025, cán bộ, công chức về tiền lương, tiền thưởng và các chế độ liên quan đến tiền lương được quy định như sau:

- Được hưởng tiền lương, tiền thưởng và các khoản thu nhập khác theo kết quả, sản phẩm của vị trí việc làm đảm nhiệm, phù hợp với điều kiện phát triển kinh tế - xã hội của đất nước, địa phương.

- Được hưởng tiền làm thêm giờ, tiền lương làm việc vào ban đêm, công tác phí và các chế độ khác theo quy định.

- Cán bộ, công chức làm việc ở vùng có điều kiện kinh tế - xã hội đặc biệt khó khăn hoặc trong các nghề, công việc nặng nhọc, độc hại, nguy hiểm được hưởng phụ cấp và chính sách ưu đãi theo quy định.

Những đối tượng sau được nâng lương trước hạn, không cần đợi cải cách tiền lương 1/7/2024 GĐXH - Căn cứ theo Thông tư 03/2021/TT-BNV sửa đổi thông tư 08 của Bộ Nội Vụ sửa đổi, bổ sung về nâng lương trước thời hạn. Theo đó, chưa cần đợi đến 1/7/2024, người lao động, công chức, viên chức sẽ được xét tăng lương.