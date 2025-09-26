Mới nhất
Huế xử lý hàng loạt xe tự chế gây mất an toàn giao thông

Thứ sáu, 09:24 26/09/2025 | Pháp luật
GĐXH - Từ ngày 16 - 25/9, Phòng CSGT Công an TP Huế phát hiện, lập biên bản xử lý 148 trường hợp mô tô, gắn máy kéo theo xe gác, xe ba bốn bánh tự ý cải tạo gây mất an toàn giao thông.

Chiều 25/9, Phòng CSGT (Công an TP Huế) đang tăng cường tuần tra và xử lý các trường hợp xe ba gác, xe kéo đẩy tự chế lưu thông trên nhiều tuyến đường, gây cản trở và tiềm ẩn nguy cơ tai nạn giao thông.

Theo đó, tình trạng các loại xe thô sơ, xe tự chế chở hàng hóa cồng kềnh hoạt động tại một số tuyến đường trung tâm TP Huế và khu vực vùng ven diễn ra vẫn còn khá phổ biến.

Huế xử lý hàng loạt xe tự chế gây mất an toàn giao thông - Ảnh 1.

Phương tiện chở hàng cồng kềnh gây mất an toàn giao thông.

Các phương tiện này không đảm bảo tiêu chuẩn an toàn kỹ thuật, di chuyển chậm, thường xuyên lấn chiếm làn đường, gây ùn tắc giao thông vào giờ cao điểm và nguy hiểm cho người tham gia giao thông khác.

Thực hiện kế hoạch chuyên đề, CSGT tổ chức nhiều tổ công tác tuần tra lưu động, tập trung xử lý vi phạm. Đối với các trường hợp phương tiện không đảm bảo an toàn, tự ý thay đổi kết cấu, lực lượng chức năng tiến hành tạm giữ phương tiện để ngăn chặn tái phạm.

Theo thống kê, từ ngày 16-25/9, Phòng CSGT phát hiện, lập biên bản xử lý 148 trường hợp mô tô, gắn máy kéo theo xe gác, xe ba bốn bánh tự ý cải tạo.

Huế xử lý hàng loạt xe tự chế gây mất an toàn giao thông - Ảnh 2.
Huế xử lý hàng loạt xe tự chế gây mất an toàn giao thông - Ảnh 3.

Lực lượng chức năng xử lý nhiều trường hợp vi phạm.

Bên cạnh xử phạt, cán bộ, chiến sĩ cũng kết hợp tuyên truyền, giải thích cho người điều khiển phương tiện hiểu rõ các quy định của pháp luật về an toàn giao thông và những nguy hiểm mà loại phương tiện này gây ra.

Công an TP Huế cho biết, sẽ tiếp tục duy trì và đẩy mạnh tuần tra, xử lý trên toàn địa bàn nhằm lập lại trật tự, mỹ quan đô thị, góp phần xây dựng môi trường giao thông an toàn, văn minh.

Huế xử lý hàng loạt xe tự chế gây mất an toàn giao thông - Ảnh 4.Sau phản ánh, lực lượng CSGT tỉnh Nam Định xử lý loạt xe tự chế

GĐXH - Lực lượng CSGT tỉnh Nam Định đồng loạt ra quân xử lý tình trạng xe công nông, xe tự chế chạy trên đường để đảm bảo an toàn trật tự giao thông.

Hoàng Dũng
Công an TP.HCM thông tin vụ MV của nhóm nghệ sĩ nghi quảng cáo web cá cược

Công an TP.HCM thông tin vụ MV của nhóm nghệ sĩ nghi quảng cáo web cá cược

Pháp luật - 3 giờ trước

Cơ quan chức năng tại TP.HCM khẳng định, nghệ sĩ tham gia quảng bá liên quan cờ bạc có thể bị xử phạt hành chính, thậm chí truy cứu trách nhiệm hình sự.

Bắt đối tượng cướp tài sản của học sinh ở Ninh Bình

Bắt đối tượng cướp tài sản của học sinh ở Ninh Bình

Pháp luật - 18 giờ trước

GĐXH - Công an xã Đại Hoàng, tỉnh Ninh Bình vừa bắt đối tượng cướp tài sản của các em học sinh do thiếu tiền tiêu xài.

Xóa sổ đường dây sản xuất, buôn bán, tàng trữ trái phép vũ khí liên tỉnh

Xóa sổ đường dây sản xuất, buôn bán, tàng trữ trái phép vũ khí liên tỉnh

Pháp luật - 18 giờ trước

GĐXH - Lực lượng công an vừa triệt phá đường dây sản xuất, mua bán vũ khí liên tỉnh do người đàn ông ở Bắc Ninh cầm đầu, thu lợi hàng chục tỷ đồng.

Triệt phá ổ nhóm buôn ma túy qua Facebook

Triệt phá ổ nhóm buôn ma túy qua Facebook

Pháp luật - 19 giờ trước

GĐXH - Lập tài khoản ảo, rao bán "cỏ Mỹ", ship hàng tận nơi, nhóm thanh niên tuổi đời từ 17 - 19 vừa bị Công an Nghệ An bắt giữ, thu 2kg ma túy cùng nhiều tang vật.

Ngăn chặn vụ lừa đảo đầu tư sinh lời gấp 5 lần, tỉ lệ thắng 100%

Ngăn chặn vụ lừa đảo đầu tư sinh lời gấp 5 lần, tỉ lệ thắng 100%

Pháp luật - 1 ngày trước

Bà H.T.N đến ngân hàng chuyển khoản 70 triệu đồng đến một số tài khoản khác để đầu tư vào hệ thống giúp sinh lời gấp 5 lần, với tỉ lệ thắng là 100%.

Làm rõ nhiều vụ việc thanh thiếu niên vi phạm pháp luật

Làm rõ nhiều vụ việc thanh thiếu niên vi phạm pháp luật

Pháp luật - 1 ngày trước

GĐXH - Công an tỉnh Quảng Trị vừa xác minh, làm rõ nhiều vụ việc vi phạm pháp luật liên quan đến thanh thiếu niên. Thực tế này cho thấy sự cần thiết của việc tăng cường giáo dục đạo đức, pháp luật cho giới trẻ.

Phát hiện cơ sở sản xuất gần 5 tạ giá đỗ ngâm chất cấm

Phát hiện cơ sở sản xuất gần 5 tạ giá đỗ ngâm chất cấm

Pháp luật - 1 ngày trước

Mỗi lần sản xuất, chủ cơ sở sản xuất giá đỗ ở Hà Tĩnh đã pha “nước kẹo” với nước và tưới trực tiếp lên giá đỗ trong khoảng 3 đến 5 ngày, sau đó đem xuất bán ra thị trường.

Luật sư nêu quan điểm về vụ xe bồn cố tình cán tử vong nữ sinh tại Phú Xuyên (Hà Nội)

Luật sư nêu quan điểm về vụ xe bồn cố tình cán tử vong nữ sinh tại Phú Xuyên (Hà Nội)

Pháp luật - 1 ngày trước

GĐXH - Theo nhận định của luật sư Nguyễn Thị Hưng, cơ quan chức năng cần khởi tố tài xế xe bồn về tội “Giết người” theo quy định tại Điều 123 Bộ luật Hình sự.

Hai giám đốc doanh nghiệp bê tông ở Ninh Bình bị bắt vì đổ hàng chục triệu kg chất thải ra môi trường

Hai giám đốc doanh nghiệp bê tông ở Ninh Bình bị bắt vì đổ hàng chục triệu kg chất thải ra môi trường

Pháp luật - 1 ngày trước

GĐXH - Thời gian qua, các vụ đổ thải trái phép với khối lượng khổng lồ, kéo dài nhiều tháng liền, đã bị lực lượng chức năng tỉnh Ninh Bình phát hiện và xử lý hình sự.

Xả thải trái phép xuống sông Tô Lịch, 3 đối tượng bị bắt giữ

Xả thải trái phép xuống sông Tô Lịch, 3 đối tượng bị bắt giữ

Pháp luật - 1 ngày trước

GĐXH - Xả trộm chất thải xuống sông Tô Lịch (TP Hà Nội) gây ô nhiễm nghiêm trọng, hư hại hạ tầng dự án, 3 đối tượng vừa bị Công an TP Hà Nội bắt giữ.

Tòa soạn Quảng cáo
Top