Huế xử lý hàng loạt xe tự chế gây mất an toàn giao thông
GĐXH - Từ ngày 16 - 25/9, Phòng CSGT Công an TP Huế phát hiện, lập biên bản xử lý 148 trường hợp mô tô, gắn máy kéo theo xe gác, xe ba bốn bánh tự ý cải tạo gây mất an toàn giao thông.
Chiều 25/9, Phòng CSGT (Công an TP Huế) đang tăng cường tuần tra và xử lý các trường hợp xe ba gác, xe kéo đẩy tự chế lưu thông trên nhiều tuyến đường, gây cản trở và tiềm ẩn nguy cơ tai nạn giao thông.
Theo đó, tình trạng các loại xe thô sơ, xe tự chế chở hàng hóa cồng kềnh hoạt động tại một số tuyến đường trung tâm TP Huế và khu vực vùng ven diễn ra vẫn còn khá phổ biến.
Các phương tiện này không đảm bảo tiêu chuẩn an toàn kỹ thuật, di chuyển chậm, thường xuyên lấn chiếm làn đường, gây ùn tắc giao thông vào giờ cao điểm và nguy hiểm cho người tham gia giao thông khác.
Thực hiện kế hoạch chuyên đề, CSGT tổ chức nhiều tổ công tác tuần tra lưu động, tập trung xử lý vi phạm. Đối với các trường hợp phương tiện không đảm bảo an toàn, tự ý thay đổi kết cấu, lực lượng chức năng tiến hành tạm giữ phương tiện để ngăn chặn tái phạm.
Theo thống kê, từ ngày 16-25/9, Phòng CSGT phát hiện, lập biên bản xử lý 148 trường hợp mô tô, gắn máy kéo theo xe gác, xe ba bốn bánh tự ý cải tạo.
Lực lượng chức năng xử lý nhiều trường hợp vi phạm.
Bên cạnh xử phạt, cán bộ, chiến sĩ cũng kết hợp tuyên truyền, giải thích cho người điều khiển phương tiện hiểu rõ các quy định của pháp luật về an toàn giao thông và những nguy hiểm mà loại phương tiện này gây ra.
Công an TP Huế cho biết, sẽ tiếp tục duy trì và đẩy mạnh tuần tra, xử lý trên toàn địa bàn nhằm lập lại trật tự, mỹ quan đô thị, góp phần xây dựng môi trường giao thông an toàn, văn minh.
