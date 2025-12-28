Phá đường dây lừa đảo xuyên biên giới, chiếm đoạt 120 tỷ đồng
GĐXH - Công an Hà Tĩnh vừa phối hợp các lực lượng triệt phá đường dây lừa đảo xuyên quốc gia do người Việt Nam cầm đầu, bắt giữ 22 đối tượng.
Công an tỉnh Hà Tĩnh cho biết, vừa phối hợp với các lực lượng chức năng triệt phá đường dây lừa đảo chiếm đoạt tài sản xuyên quốc gia hoạt động trên không gian mạng.
Qua điều tra, cơ quan công an xác định đường dây lừa đảo này do các đối tượng người Việt Nam cầm đầu, trực tiếp tổ chức và điều hành, với các "tổng quản" chỉ huy hoạt động tại nước ngoài. Quá trình đấu tranh, lực lượng chức năng bắt giữ 22 đối tượng, thu giữ nhiều tang vật liên quan đến vụ án.
Trong đó, Lương Xuân Duyên (SN 1988, trú xã Hữu Bằng, huyện Kiến Thụy, TP Hải Phòng) là đối tượng giữ vai trò điều hành nhóm lừa đảo hoạt động tại Myanmar, dù chịu sự chi phối nhất định từ các đối tượng người nước ngoài. Phạm Văn Diệm (SN 1988, trú xã Hùng Thắng, TP Hải Phòng) là đối tượng cầm đầu nhánh hoạt động độc lập tại Campuchia, trực tiếp thuê văn phòng tại khu Lý Châu, thành phố Bà Vẹt để tổ chức hoạt động lừa đảo.
Lực lượng chức năng xác định từ tháng 5/2025 đến khi bị triệt phá, tổ chức tội phạm này lừa đảo trên 1.000 bị hại ở nhiều tỉnh, thành phố trong cả nước, với tổng số tiền bị chiếm đoạt khoảng 120 tỷ đồng.
