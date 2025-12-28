Mới nhất
Danh sách hơn 100 phương tiện vi phạm bị Camera AI ghi hình ngày 27/12

Chủ nhật, 10:20 28/12/2025
Trung Sơn
Trung Sơn
GĐXH - Trong vòng 24 giờ từ ngày 26/12 - 27/12, hệ thống Camera AI tại nội thành Hà Nội và trên tuyến cao tốc Nội Bài - Lào Cai đã ghi nhận hơn 100 trường hợp vi phạm. Trong đó đa phần vẫn là các lỗi không đội mũ bảo hiểm, vượt đèn đỏ.

Thông tin từ Cục CSGT (Bộ Công an) cho biết, theo số liệu trích xuất từ Trung tâm điều hành giao thông, trong 24 giờ qua (từ 12h00 ngày 26/12 đến 12h00 ngày 27/12/2025), hệ thống "mắt thần" AI đã ghi nhận hơn 100 trường hợp vi phạm.

Tại nút giao thí điểm Phố Phạm Văn Bạch - Hoàng Quán Chi, các vi phạm đã tăng trở lại cả về số lượng và mức độ. Trong đó có 69 trường hợp (mô tô, xe gắn máy) vượt đèn đỏ và 34 trường hợp không đội mũ bảo hiểm.

Danh sách vi phạm giao thông Tại Hà Nội trong 24 giờ qua - Ảnh 1.

Trường hợp người đi xe máy chạy ngược chiều được Camera AI ghi hình. Ảnh: Cục CSGT

Bên cạnh đó, Camera AI phát hiện 1 trường hợp phương tiện ngang nhiên đi ngược chiều tại nút giao này.

Tại tuyến đường Lê Văn Lương vẫn duy trì kỷ lục tốt khi không phát hiện trường hợp nào đi sai làn đường trong suốt 24 giờ qua.

Trên tuyến cao tốc Nội Bài - Lào Cai (Km 20), lưu lượng phương tiện ghi nhận là 6.621 lượt xe, với tốc độ trung bình khá cao là 79 km/h. Hệ thống đã phát hiện 8 trường hợp không thắt dây đai an toàn

Danh sách vi phạm giao thông Tại Hà Nội trong 24 giờ qua - Ảnh 2.

Trường hợp lái xe không thắt giây an toàn trên cao tốc Nội Bài - Lào Cai. Ảnh: Cục CSGT

Hiện tại, danh sách biển kiểm soát và hình ảnh bằng chứng của các phương tiện vi phạm đã được chuyển về Công an TP Hà Nội và các đơn vị chức năng để tiến hành quy trình xử phạt nguội theo quy định.

Danh sách phương tiện vi phạm:

STTThời gian phát hiệnBiển sốMàu biểnĐối tượngLoại cảnh báo
126-12-2025 21:47:0814H00970VàngÔ tô tải từ 3,5 tấnKhông thắt dây đai an toàn
226-12-2025 20:23:0934A29181TrắngNhững loại khácKhông thắt dây đai an toàn
326-12-2025 19:00:2837H07103VàngÔ tô tải từ 3,5 tấnKhông thắt dây đai an toàn
426-12-2025 18:35:5329H93575VàngNhững loại khácKhông thắt dây đai an toàn
526-12-2025 17:55:1851C67091VàngNhững loại khácKhông thắt dây đai an toàn
626-12-2025 12:09:2615C13688VàngÔ tô tải từ 3,5 tấnKhông thắt dây đai an toàn
727-12-2025 03:40:0389H06208VàngNhững loại khácKhông thắt dây đai an toàn
827-12-2025 00:37:2029K04074TrắngÔ tô tải từ 3,5 tấnKhông thắt dây đai an toàn
927-12-2025 07:17:2033L39067TrắngXe mô tôVượt đèn đỏ
1027-12-2025 07:09:4829P191888TrắngXe mô tôVượt đèn đỏ
1127-12-2025 07:01:3029K10157TrắngÔ tô conVượt đèn đỏ
1227-12-2025 06:56:3218F119656TrắngXe mô tôVượt đèn đỏ
1327-12-2025 06:39:4230Z57719TrắngXe mô tôVượt đèn đỏ
1427-12-2025 06:33:2829F129973TrắngXe mô tôVượt đèn đỏ
1527-12-2025 05:55:4729L527695TrắngXe mô tôVượt đèn đỏ
1627-12-2025 05:36:4659V349804TrắngXe mô tôVượt đèn đỏ
1727-12-2025 04:33:1929D239652TrắngXe mô tôVượt đèn đỏ
1827-12-2025 04:25:4629L193495TrắngXe mô tôVượt đèn đỏ
1927-12-2025 02:17:2829S659268TrắngXe mô tôVượt đèn đỏ
2027-12-2025 01:34:18368229005TrắngXe mô tôVượt đèn đỏ
2127-12-2025 00:58:4112AA12370TrắngXe mô tôVượt đèn đỏ
2227-12-2025 00:50:3030Y53955TrắngXe mô tôVượt đèn đỏ
2326-12-2025 23:27:1529V771042TrắngXe mô tôVượt đèn đỏ
2426-12-2025 22:21:2229V305760TrắngXe mô tôVượt đèn đỏ
2526-12-2025 22:00:0898N94176TrắngXe mô tôVượt đèn đỏ
2626-12-2025 21:24:1690B259525TrắngXe mô tôVượt đèn đỏ
2726-12-2025 20:44:4729F132522TrắngXe mô tôVượt đèn đỏ
2826-12-2025 17:49:5329S96135TrắngXe mô tôVượt đèn đỏ
2926-12-2025 17:21:3929BC00609TrắngXe mô tôVượt đèn đỏ
3026-12-2025 17:15:2898B350913TrắngXe mô tôVượt đèn đỏ
3126-12-2025 17:11:5829E109946TrắngXe mô tôVượt đèn đỏ
3226-12-2025 17:10:3536B474807TrắngXe mô tôVượt đèn đỏ
3326-12-2025 17:09:4929X577620TrắngXe mô tôVượt đèn đỏ
3426-12-2025 17:06:2221C100140TrắngXe mô tôVượt đèn đỏ
3526-12-2025 16:53:1229V324838TrắngXe mô tôVượt đèn đỏ
3626-12-2025 16:52:5630Y25083TrắngXe mô tôVượt đèn đỏ
3726-12-2025 16:38:3529E103426TrắngXe mô tôVượt đèn đỏ
3826-12-2025 15:56:2411AU04050TrắngXe mô tôVượt đèn đỏ
3926-12-2025 15:54:4729S50141TrắngXe mô tôVượt đèn đỏ
4026-12-2025 15:54:4318B228525TrắngXe mô tôVượt đèn đỏ
4126-12-2025 15:45:4030P41230TrắngXe mô tôVượt đèn đỏ
4226-12-2025 15:45:1629K104127TrắngXe mô tôVượt đèn đỏ
4326-12-2025 15:37:3429V769354TrắngXe mô tôVượt đèn đỏ
4426-12-2025 15:35:5234B466151TrắngXe mô tôVượt đèn đỏ
4526-12-2025 15:09:3530N13861TrắngXe mô tôVượt đèn đỏ
4626-12-2025 15:07:2629L195129TrắngXe mô tôVượt đèn đỏ
4726-12-2025 15:00:3929AD78670TrắngXe mô tôVượt đèn đỏ
4826-12-2025 14:59:5929AD20738TrắngXe mô tôVượt đèn đỏ
4926-12-2025 14:22:5829X703788TrắngXe mô tôVượt đèn đỏ
5026-12-2025 14:20:2729BC09038TrắngXe mô tôVượt đèn đỏ
5126-12-2025 14:03:4029L166419TrắngXe mô tôVượt đèn đỏ
5226-12-2025 13:56:3718B288987TrắngXe mô tôVượt đèn đỏ
5326-12-2025 13:56:3629N139003TrắngXe mô tôVượt đèn đỏ
5426-12-2025 13:52:0518HA00709TrắngXe mô tôVượt đèn đỏ
5526-12-2025 13:31:4689F150511TrắngXe mô tôVượt đèn đỏ
5626-12-2025 13:23:5198B142851TrắngXe mô tôVượt đèn đỏ
5726-12-2025 13:12:3129L557308TrắngXe mô tôVượt đèn đỏ
5826-12-2025 13:06:5129B215546TrắngXe mô tôVượt đèn đỏ
5926-12-2025 13:01:5929G169244TrắngXe mô tôVượt đèn đỏ
6026-12-2025 12:43:0930F59411TrắngXe mô tôVượt đèn đỏ
6126-12-2025 12:22:0289E155503TrắngXe mô tôVượt đèn đỏ
6226-12-2025 12:14:4129Y588685TrắngXe mô tôVượt đèn đỏ
6326-12-2025 12:03:0030M59603TrắngXe mô tôVượt đèn đỏ
6426-12-2025 11:57:5838E105988TrắngXe mô tôVượt đèn đỏ
6526-12-2025 11:55:2036AB70553TrắngXe mô tôVượt đèn đỏ
6626-12-2025 11:30:5229G162275TrắngXe mô tôVượt đèn đỏ
6726-12-2025 07:56:5229L116345TrắngXe mô tôVượt đèn đỏ
6826-12-2025 07:37:5522TA08061TrắngXe mô tôVượt đèn đỏ
6927-12-2025 06:42:5921AA04378TrắngXe mô tôKhông đội mũ
7026-12-2025 18:32:2159G153462TrắngXe mô tôKhông đội mũ
7126-12-2025 17:56:2329K145930TrắngXe mô tôKhông đội mũ
7226-12-2025 17:19:2818E115109TrắngXe mô tôKhông đội mũ
7326-12-2025 17:16:3629D161852TrắngXe mô tôKhông đội mũ
7426-12-2025 16:58:5429D222737TrắngXe mô tôKhông đội mũ
7526-12-2025 16:51:5229G177998TrắngXe mô tôKhông đội mũ
7626-12-2025 16:34:2629AD70113TrắngXe mô tôKhông đội mũ
7726-12-2025 16:28:3729E252261TrắngXe mô tôKhông đội mũ
7826-12-2025 16:06:2830H16376TrắngXe mô tôKhông đội mũ
7926-12-2025 15:59:1389B184072TrắngXe mô tôKhông đội mũ
8026-12-2025 15:54:1829Z143578TrắngXe mô tôKhông đội mũ
8126-12-2025 15:32:2529X747874TrắngXe mô tôKhông đội mũ
8226-12-2025 15:27:5629E215976TrắngXe mô tôKhông đội mũ
8326-12-2025 15:26:4498B333478TrắngXe mô tôKhông đội mũ
8426-12-2025 15:07:3329BE12510TrắngXe mô tôKhông đội mũ
8526-12-2025 14:33:1729E252261TrắngXe mô tôKhông đội mũ
8626-12-2025 14:25:0029E252261TrắngXe mô tôKhông đội mũ
8726-12-2025 13:54:3229MD174577TrắngXe mô tôKhông đội mũ
8826-12-2025 13:47:1318E123527TrắngXe mô tôKhông đội mũ
8926-12-2025 13:45:4229AB38369TrắngXe mô tôKhông đội mũ
9026-12-2025 13:38:2919K146342TrắngXe mô tôKhông đội mũ
9126-12-2025 13:09:5829Y360945TrắngXe mô tôKhông đội mũ
9226-12-2025 13:00:0419B162828TrắngXe mô tôKhông đội mũ
9326-12-2025 12:41:5229S135203TrắngXe mô tôKhông đội mũ
9426-12-2025 12:38:3529F40132TrắngXe mô tôKhông đội mũ
9526-12-2025 12:29:2711F55435TrắngXe mô tôKhông đội mũ
9626-12-2025 12:02:2429P192334TrắngXe mô tôKhông đội mũ
9726-12-2025 12:01:0628G134196TrắngXe mô tôKhông đội mũ
9826-12-2025 11:56:4230L69404TrắngXe mô tôKhông đội mũ
9926-12-2025 11:51:4290B258751TrắngXe mô tôKhông đội mũ
10026-12-2025 11:01:0236H106809TrắngXe mô tôKhông đội mũ
10126-12-2025 07:59:3529L559251TrắngXe mô tôKhông đội mũ
10226-12-2025 07:33:5890D108215TrắngXe mô tôKhông đội mũ
10326-12-2025 12:02:5329D215064TrắngXe mô tôChạy ngược chiều
Danh sách 56 trường hợp vi phạm được Camera AI phát hiện ngày 26/12Danh sách 56 trường hợp vi phạm được Camera AI phát hiện ngày 26/12

GĐXH - Trong vòng 24 giờ từ ngày 25/12 - 26/12, hệ thống Camera AI đã ghi nhận 56 trường hợp vi phạm. Toàn bộ dữ liệu hình ảnh của các trường hợp vi phạm đã được chuyển cho Công an TP Hà Nội để thực hiện quy trình phạt nguội.

