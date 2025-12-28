Danh sách hơn 100 phương tiện vi phạm bị Camera AI ghi hình ngày 27/12

Theo dõi Gia đình và Xã hội trên

Thông tin từ Cục CSGT (Bộ Công an) cho biết, theo số liệu trích xuất từ Trung tâm điều hành giao thông, trong 24 giờ qua (từ 12h00 ngày 26/12 đến 12h00 ngày 27/12/2025), hệ thống "mắt thần" AI đã ghi nhận hơn 100 trường hợp vi phạm.

Tại nút giao thí điểm Phố Phạm Văn Bạch - Hoàng Quán Chi, các vi phạm đã tăng trở lại cả về số lượng và mức độ. Trong đó có 69 trường hợp (mô tô, xe gắn máy) vượt đèn đỏ và 34 trường hợp không đội mũ bảo hiểm.

Trường hợp người đi xe máy chạy ngược chiều được Camera AI ghi hình. Ảnh: Cục CSGT

Bên cạnh đó, Camera AI phát hiện 1 trường hợp phương tiện ngang nhiên đi ngược chiều tại nút giao này.

Tại tuyến đường Lê Văn Lương vẫn duy trì kỷ lục tốt khi không phát hiện trường hợp nào đi sai làn đường trong suốt 24 giờ qua.

Trên tuyến cao tốc Nội Bài - Lào Cai (Km 20), lưu lượng phương tiện ghi nhận là 6.621 lượt xe, với tốc độ trung bình khá cao là 79 km/h. Hệ thống đã phát hiện 8 trường hợp không thắt dây đai an toàn

Trường hợp lái xe không thắt giây an toàn trên cao tốc Nội Bài - Lào Cai. Ảnh: Cục CSGT

Hiện tại, danh sách biển kiểm soát và hình ảnh bằng chứng của các phương tiện vi phạm đã được chuyển về Công an TP Hà Nội và các đơn vị chức năng để tiến hành quy trình xử phạt nguội theo quy định.

Danh sách phương tiện vi phạm:

STT Thời gian phát hiện Biển số Màu biển Đối tượng Loại cảnh báo 1 26-12-2025 21:47:08 14H00970 Vàng Ô tô tải từ 3,5 tấn Không thắt dây đai an toàn 2 26-12-2025 20:23:09 34A29181 Trắng Những loại khác Không thắt dây đai an toàn 3 26-12-2025 19:00:28 37H07103 Vàng Ô tô tải từ 3,5 tấn Không thắt dây đai an toàn 4 26-12-2025 18:35:53 29H93575 Vàng Những loại khác Không thắt dây đai an toàn 5 26-12-2025 17:55:18 51C67091 Vàng Những loại khác Không thắt dây đai an toàn 6 26-12-2025 12:09:26 15C13688 Vàng Ô tô tải từ 3,5 tấn Không thắt dây đai an toàn 7 27-12-2025 03:40:03 89H06208 Vàng Những loại khác Không thắt dây đai an toàn 8 27-12-2025 00:37:20 29K04074 Trắng Ô tô tải từ 3,5 tấn Không thắt dây đai an toàn 9 27-12-2025 07:17:20 33L39067 Trắng Xe mô tô Vượt đèn đỏ 10 27-12-2025 07:09:48 29P191888 Trắng Xe mô tô Vượt đèn đỏ 11 27-12-2025 07:01:30 29K10157 Trắng Ô tô con Vượt đèn đỏ 12 27-12-2025 06:56:32 18F119656 Trắng Xe mô tô Vượt đèn đỏ 13 27-12-2025 06:39:42 30Z57719 Trắng Xe mô tô Vượt đèn đỏ 14 27-12-2025 06:33:28 29F129973 Trắng Xe mô tô Vượt đèn đỏ 15 27-12-2025 05:55:47 29L527695 Trắng Xe mô tô Vượt đèn đỏ 16 27-12-2025 05:36:46 59V349804 Trắng Xe mô tô Vượt đèn đỏ 17 27-12-2025 04:33:19 29D239652 Trắng Xe mô tô Vượt đèn đỏ 18 27-12-2025 04:25:46 29L193495 Trắng Xe mô tô Vượt đèn đỏ 19 27-12-2025 02:17:28 29S659268 Trắng Xe mô tô Vượt đèn đỏ 20 27-12-2025 01:34:18 368229005 Trắng Xe mô tô Vượt đèn đỏ 21 27-12-2025 00:58:41 12AA12370 Trắng Xe mô tô Vượt đèn đỏ 22 27-12-2025 00:50:30 30Y53955 Trắng Xe mô tô Vượt đèn đỏ 23 26-12-2025 23:27:15 29V771042 Trắng Xe mô tô Vượt đèn đỏ 24 26-12-2025 22:21:22 29V305760 Trắng Xe mô tô Vượt đèn đỏ 25 26-12-2025 22:00:08 98N94176 Trắng Xe mô tô Vượt đèn đỏ 26 26-12-2025 21:24:16 90B259525 Trắng Xe mô tô Vượt đèn đỏ 27 26-12-2025 20:44:47 29F132522 Trắng Xe mô tô Vượt đèn đỏ 28 26-12-2025 17:49:53 29S96135 Trắng Xe mô tô Vượt đèn đỏ 29 26-12-2025 17:21:39 29BC00609 Trắng Xe mô tô Vượt đèn đỏ 30 26-12-2025 17:15:28 98B350913 Trắng Xe mô tô Vượt đèn đỏ 31 26-12-2025 17:11:58 29E109946 Trắng Xe mô tô Vượt đèn đỏ 32 26-12-2025 17:10:35 36B474807 Trắng Xe mô tô Vượt đèn đỏ 33 26-12-2025 17:09:49 29X577620 Trắng Xe mô tô Vượt đèn đỏ 34 26-12-2025 17:06:22 21C100140 Trắng Xe mô tô Vượt đèn đỏ 35 26-12-2025 16:53:12 29V324838 Trắng Xe mô tô Vượt đèn đỏ 36 26-12-2025 16:52:56 30Y25083 Trắng Xe mô tô Vượt đèn đỏ 37 26-12-2025 16:38:35 29E103426 Trắng Xe mô tô Vượt đèn đỏ 38 26-12-2025 15:56:24 11AU04050 Trắng Xe mô tô Vượt đèn đỏ 39 26-12-2025 15:54:47 29S50141 Trắng Xe mô tô Vượt đèn đỏ 40 26-12-2025 15:54:43 18B228525 Trắng Xe mô tô Vượt đèn đỏ 41 26-12-2025 15:45:40 30P41230 Trắng Xe mô tô Vượt đèn đỏ 42 26-12-2025 15:45:16 29K104127 Trắng Xe mô tô Vượt đèn đỏ 43 26-12-2025 15:37:34 29V769354 Trắng Xe mô tô Vượt đèn đỏ 44 26-12-2025 15:35:52 34B466151 Trắng Xe mô tô Vượt đèn đỏ 45 26-12-2025 15:09:35 30N13861 Trắng Xe mô tô Vượt đèn đỏ 46 26-12-2025 15:07:26 29L195129 Trắng Xe mô tô Vượt đèn đỏ 47 26-12-2025 15:00:39 29AD78670 Trắng Xe mô tô Vượt đèn đỏ 48 26-12-2025 14:59:59 29AD20738 Trắng Xe mô tô Vượt đèn đỏ 49 26-12-2025 14:22:58 29X703788 Trắng Xe mô tô Vượt đèn đỏ 50 26-12-2025 14:20:27 29BC09038 Trắng Xe mô tô Vượt đèn đỏ 51 26-12-2025 14:03:40 29L166419 Trắng Xe mô tô Vượt đèn đỏ 52 26-12-2025 13:56:37 18B288987 Trắng Xe mô tô Vượt đèn đỏ 53 26-12-2025 13:56:36 29N139003 Trắng Xe mô tô Vượt đèn đỏ 54 26-12-2025 13:52:05 18HA00709 Trắng Xe mô tô Vượt đèn đỏ 55 26-12-2025 13:31:46 89F150511 Trắng Xe mô tô Vượt đèn đỏ 56 26-12-2025 13:23:51 98B142851 Trắng Xe mô tô Vượt đèn đỏ 57 26-12-2025 13:12:31 29L557308 Trắng Xe mô tô Vượt đèn đỏ 58 26-12-2025 13:06:51 29B215546 Trắng Xe mô tô Vượt đèn đỏ 59 26-12-2025 13:01:59 29G169244 Trắng Xe mô tô Vượt đèn đỏ 60 26-12-2025 12:43:09 30F59411 Trắng Xe mô tô Vượt đèn đỏ 61 26-12-2025 12:22:02 89E155503 Trắng Xe mô tô Vượt đèn đỏ 62 26-12-2025 12:14:41 29Y588685 Trắng Xe mô tô Vượt đèn đỏ 63 26-12-2025 12:03:00 30M59603 Trắng Xe mô tô Vượt đèn đỏ 64 26-12-2025 11:57:58 38E105988 Trắng Xe mô tô Vượt đèn đỏ 65 26-12-2025 11:55:20 36AB70553 Trắng Xe mô tô Vượt đèn đỏ 66 26-12-2025 11:30:52 29G162275 Trắng Xe mô tô Vượt đèn đỏ 67 26-12-2025 07:56:52 29L116345 Trắng Xe mô tô Vượt đèn đỏ 68 26-12-2025 07:37:55 22TA08061 Trắng Xe mô tô Vượt đèn đỏ 69 27-12-2025 06:42:59 21AA04378 Trắng Xe mô tô Không đội mũ 70 26-12-2025 18:32:21 59G153462 Trắng Xe mô tô Không đội mũ 71 26-12-2025 17:56:23 29K145930 Trắng Xe mô tô Không đội mũ 72 26-12-2025 17:19:28 18E115109 Trắng Xe mô tô Không đội mũ 73 26-12-2025 17:16:36 29D161852 Trắng Xe mô tô Không đội mũ 74 26-12-2025 16:58:54 29D222737 Trắng Xe mô tô Không đội mũ 75 26-12-2025 16:51:52 29G177998 Trắng Xe mô tô Không đội mũ 76 26-12-2025 16:34:26 29AD70113 Trắng Xe mô tô Không đội mũ 77 26-12-2025 16:28:37 29E252261 Trắng Xe mô tô Không đội mũ 78 26-12-2025 16:06:28 30H16376 Trắng Xe mô tô Không đội mũ 79 26-12-2025 15:59:13 89B184072 Trắng Xe mô tô Không đội mũ 80 26-12-2025 15:54:18 29Z143578 Trắng Xe mô tô Không đội mũ 81 26-12-2025 15:32:25 29X747874 Trắng Xe mô tô Không đội mũ 82 26-12-2025 15:27:56 29E215976 Trắng Xe mô tô Không đội mũ 83 26-12-2025 15:26:44 98B333478 Trắng Xe mô tô Không đội mũ 84 26-12-2025 15:07:33 29BE12510 Trắng Xe mô tô Không đội mũ 85 26-12-2025 14:33:17 29E252261 Trắng Xe mô tô Không đội mũ 86 26-12-2025 14:25:00 29E252261 Trắng Xe mô tô Không đội mũ 87 26-12-2025 13:54:32 29MD174577 Trắng Xe mô tô Không đội mũ 88 26-12-2025 13:47:13 18E123527 Trắng Xe mô tô Không đội mũ 89 26-12-2025 13:45:42 29AB38369 Trắng Xe mô tô Không đội mũ 90 26-12-2025 13:38:29 19K146342 Trắng Xe mô tô Không đội mũ 91 26-12-2025 13:09:58 29Y360945 Trắng Xe mô tô Không đội mũ 92 26-12-2025 13:00:04 19B162828 Trắng Xe mô tô Không đội mũ 93 26-12-2025 12:41:52 29S135203 Trắng Xe mô tô Không đội mũ 94 26-12-2025 12:38:35 29F40132 Trắng Xe mô tô Không đội mũ 95 26-12-2025 12:29:27 11F55435 Trắng Xe mô tô Không đội mũ 96 26-12-2025 12:02:24 29P192334 Trắng Xe mô tô Không đội mũ 97 26-12-2025 12:01:06 28G134196 Trắng Xe mô tô Không đội mũ 98 26-12-2025 11:56:42 30L69404 Trắng Xe mô tô Không đội mũ 99 26-12-2025 11:51:42 90B258751 Trắng Xe mô tô Không đội mũ 100 26-12-2025 11:01:02 36H106809 Trắng Xe mô tô Không đội mũ 101 26-12-2025 07:59:35 29L559251 Trắng Xe mô tô Không đội mũ 102 26-12-2025 07:33:58 90D108215 Trắng Xe mô tô Không đội mũ 103 26-12-2025 12:02:53 29D215064 Trắng Xe mô tô Chạy ngược chiều