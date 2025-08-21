Xử phạt nam thanh niên lái ô tô kéo xe tự chế chạy trên phố để quay TikTok
Lực lượng CSGT Công an TP Huế vừa mời một Tiktoker mới nổi lên làm việc để xử lý hành vi lấy ô tô sang Mercedes kéo xe tự chế để làm clip quảng cáo xe điện.
Phòng CSGT Công an TP Huế vừa lập biên bản xử lý đối với Bùi Văn Hoà (SN 1999, trú phường Hương An) về hành vi điều khiển ô tô không thắt dây an toàn và kéo theo xe khác.
Trước đó, ngày 14/8, trên mạng xã hội TikTok xuất hiện video ghi lại cảnh một thanh niên lái ô tô nhãn hiệu Mercedes mang biển kiểm soát 75A-061.86 trên đường Nguyễn Huệ (phường Thuận Hóa) kéo theo phía sau một xe tự chế chở xe máy điện. Phòng CSGT Công an TP Huế vào cuộc xác minh và làm rõ người điều khiển là Bùi Văn Hòa nên mời lên làm việc.
Tại cơ quan công an, Hòa khai nhận, khoảng 15h ngày 11/8, nhận lời một cơ sở kinh doanh xe máy nhờ quay video quảng cáo sản phẩm. Sau đó, Hòa điều khiển ô tô kéo xe tự chế chở xe máy điện trên đường Nguyễn Huệ để quay video rồi đăng TikTok. Cơ quan chức năng đang thực hiện xử lý vụ việc theo quy định.
Được biết, Bùi Văn Hoà là một Tiktoker mới nổi tiếng với biệt danh "Bin shipper". Bùi Văn Hoà nổi tiếng trên mạng xã hội với những clip hài hước, gây cười trên mạng xã hội.
Trước đó, đầu tháng 3/2025, Phòng An ninh mạng và Phòng chống tội phạm sử dụng công nghệ cao Công an tỉnh Hà Tĩnh đã ra quyết định xử phạt vi phạm hành chính số tiền 7,5 triệu đồng đối với T.D.T (trú Phường Văn Yên, TP Hà Tĩnh) do có bình luận nội dung khiếm nhã, phân biệt địa phương trên mạng xã hội Tiktok.
Cụ thể, ngày 6/3, T.D.T vào mạng xã hội Tiktok và thấy bài viết của tài khoản “Hieu Vu Trung” liên quan đến chủ trương sắp xếp đơn vị hành chính cấp tỉnh, trong đó, có nhiều bình luận có sự so sánh về sự phát triển, điều kiện kinh tế xã hội giữa các địa phương.
Trong quá trình tranh luận, T.D.T bình luận một số nội dung khiếm nhã, "phân biệt địa phương", gây bức xúc trong quần chúng nhân dân.
Hà Nội: Bắt nhóm đối tượng phát hành dự án tiền ảo, chiếm đoạt tiền của hơn 3.000 nhà đầu tưPháp luật - 53 phút trước
GĐXH - Chiều ngày 21/8, Công an TP Hà Nội cho biết, Phòng An ninh mạng và phòng, chống tội phạm sử dụng công nghệ cao vừa phối hợp với Phòng Cảnh sát hình sự triệt phá nhóm đối tượng phát hành, quảng bá đầu tư các dự án tiền ảo.
Ghen tuông, tung hình ảnh, clip sex của vợ cũ lên mạng xã hộiPháp luật - 1 giờ trước
Thấy chị C chụp hình với người khác, Quân nổi cơn ghen nên đã gửi hình ảnh, clip quan hệ tình dục của cả hai khi còn là vợ chồng với mục đích làm nhục, khiến vợ cũ mất việc.
Công an TP.HCM phá đường dây cho vay nặng lãi do ‘má Hạnh’ cầm đầuPháp luật - 9 giờ trước
Nhóm người trong đường dây cho vay nặng lãi cho người dân vay với lãi suất lên đến 180 - 360%/năm, thu lợi bất chính cả trăm triệu đồng.
Mất tiền vì mua bán trên TikTok, cô gái bịa chuyện bị cướpPháp luật - 21 giờ trước
GĐXH - Sau khi tham gia mua bán hàng trên TikTok bị mất tiền, cô gái trẻ ở Huế trình báo công an bị cướp với mong muốn được bù lại số tiền đã mất.
Bắt kẻ giết người che giấu thân phận suốt 33 nămPháp luật - 21 giờ trước
GĐXH - Sau khi gây ra vụ giết người tại một nông trường, Nguyễn Đình Sơn đã bỏ trốn suốt 33 năm, ngụy trang dưới vỏ bọc của người khác.
Giải cứu bé gái 14 tuổi bị dụ dỗ đi làm tiếp viên quán karaokePháp luật - 23 giờ trước
GĐXH - Trong lúc sử dụng mạng xã hội, H. nhận được tin nhắn từ một tài khoản lạ, với lời hứa về công việc “nhẹ nhàng, thu nhập 20 triệu đồng/tháng” tại một quán karaoke. Tin vào lời mời hấp dẫn, em H. đã lén bố mẹ và đi đến điểm hẹn.
Khởi tố, bắt tạm giam người hành hung người phụ nữ ở sảnh chung cư Hà NộiPháp luật - 23 giờ trước
GĐXH - Đặng Chí Thành (người hành hung phụ nữ ở sảnh chung cư Hà Nội) bị công an khởi tố bị can, bắt tạm giam 2 tháng.
Bắt tạm giam thiếu niên 17 tuổi chạy xe máy tông gãy chân Trung tá CSGTPháp luật - 1 ngày trước
Khi được lệnh dừng xe để kiểm tra, Phong không chấp hành mà lao thẳng xe vào Trung tá CSGT khiến Trung tá bị hất tung rồi ngã xuống đường, gãy chân và chấn thương vùng mặt.
Vào web 'đen' mua 'đồ chơi', người đàn ông ở Hà Nội bị lừa gần 2 tỷ đồngPháp luật - 1 ngày trước
Khi vào trang web "đen", anh Q được một tài khoản hướng dẫn mua đồ chơi tình dục, nạn nhân làm theo và bị lừa gần 2 tỷ đồng.
Công an lên tiếng về thông tin “bé 6 tuổi bị bắt cóc” gây xôn xao ở Cà MauPháp luật - 1 ngày trước
Công an khẳng định thông tin "bé 6 tuổi bị bắt cóc" ở Cà Mau là không đúng sự thật và sẽ xác minh để xử lý nghiêm
Công an Hà Nội bắt giữ 2 kẻ dàn cảnh va chạm giao thông để lấy trộm điện thoạiPháp luật
GĐXH - Ngày 19/8, Phòng Cảnh sát hình sự Công an TP Hà Nội vừa phối hợp Công an phường Bạch Mai bắt giữ Trần Quốc Huy (45 tuổi) và Phạm Văn Thắng (56 tuổi) cùng trú phường Bạch Mai để điều tra hành vi trộm cắp tài sản.