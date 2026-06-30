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Hưng Yên: Nhiều bất cập tại các bến bãi vật liệu xây dựng ven sông Hồng ở xã Thư Vũ

Thứ ba, 15:44 30/06/2026 | Đời sống
Nhật Tân
Nhật Tân
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GĐXH - Nhiều bến bãi tập kết vật liệu xây dựng cùng trạm trộn bê tông hoạt động không phép ven sông Hồng, thuộc xã Thư Vũ (tỉnh Hưng Yên), khiến xe tải ra vào, gây bụi bặm, làm hư hỏng mặt đê và tiềm ẩn nguy cơ mất an toàn giao thông. Đáng chú ý, chính quyền địa phương đã xác nhận có bến bãi vi phạm và đã xử phạt hành chính.

Thời gian vừa qua, Báo Sức khỏe và Đời sống nhận được phản ánh của người dân thôn Nhân Bình, xã Thư Vũ (tỉnh Hưng Yên) về tình trạng nhiều xe tải chở cát, đá, vật liệu xây dựng hoạt động liên tục trên tuyến đê tả Hồng Hà II (sông Hồng), gây bụi bặm, mặt đường xuống cấp, tiềm ẩn nguy cơ mất an toàn giao thông và ảnh hưởng đến cuộc sống của các hộ dân sinh sống dọc tuyến đê.

Có mặt tại khu vực K182 đê tả Hồng Hà II, phóng viên ghi nhận dọc tuyến sông Hồng xuất hiện nhiều bến bãi tập kết cát, đá với quy mô lớn. Hằng ngày có nhiều xe tải liên tục ra vào vận chuyển vật liệu xây dựng. Trên mặt đê và các tuyến đường dẫn vào khu dân cư xuất hiện nhiều cát, đá rơi vãi, tạo thành những lớp bụi dày. Một số đoạn đường xuất hiện ổ gà, mặt đường bong tróc do phải "oằn mình" gánh lượng lớn xe tải trọng nặng lưu thông mỗi ngày.

Bến bãi vật liệu xây dựng không phép tại xã Thư Vũ: Bất cập và nguy cơ an toàn giao thông - Ảnh 1.

Hình ảnh nhìn từ trên cao các bến tập kết vật liệu xây dựng ở thôn Nhân Bình, xã Thư Vũ - (ảnh Nhật Tân).

Theo ghi nhận thực tế, tại khu vực này có nhiều điểm kinh doanh vật liệu xây dựng kết hợp trạm trộn bê tông. Từng đống cát, đá được tập kết với khối lượng lớn ngay sát bờ sông. Nhiều cần cẩu, máy xúc cùng hệ thống băng tải hoạt động phục vụ việc bốc dỡ vật liệu từ tàu lên bãi rồi vận chuyển lên xe tải.

Người dân địa phương cho biết, mỗi ngày có nhiều xe tải ra vào các bến bãi. Những phương tiện này sau khi lấy vật liệu thường di chuyển qua tuyến đê và khu dân cư, khiến bụi bay mù mịt, đặc biệt vào những ngày nắng nóng.

"Mỗi khi xe chạy qua là bụi mù cả đoạn đường. Cát đá rơi vãi khắp nơi, người đi xe máy rất dễ bị trơn trượt. Trẻ em và người già đi lại cũng rất nguy hiểm" - anh Trung Anh, một người dân sống gần khu vực bến bãi chia sẻ.

Bến bãi vật liệu xây dựng không phép tại xã Thư Vũ: Bất cập và nguy cơ an toàn giao thông - Ảnh 2.

Theo ghi nhận thực tế, tại khu vực này có nhiều điểm kinh doanh vật liệu xây dựng kết hợp trạm trộn bê tông - (ảnh Nhật Tân).

Qua tìm hiểu, tại khu vực này có một số điểm kinh doanh vật liệu xây dựng và trạm trộn bê tông, trong đó nổi bật là hai bãi mang tên Hoa Hùng và Toàn Trang. Các bến bãi này nằm ngay sát sông Hồng, tập kết lượng lớn cát, đá và thường xuyên có tàu thủy cập bến để bốc dỡ hàng hóa.

Quan sát từ trên cao cho thấy khu vực bến bãi có diện tích khá lớn, nhiều đống vật liệu được tập kết thành núi. Xe bồn bê tông, xe tải, máy xúc hoạt động liên tục, tạo nên khung cảnh nhộn nhịp của một điểm trung chuyển vật liệu xây dựng.

Điều đáng nói, những hoạt động này diễn ra trong bối cảnh người dân liên tục phản ánh về tình trạng ô nhiễm môi trường, bụi bặm và nguy cơ mất an toàn giao thông trên tuyến đê.

Bến bãi vật liệu xây dựng không phép tại xã Thư Vũ: Bất cập và nguy cơ an toàn giao thông - Ảnh 3.

Một trạm trộn bê tông được xây dựng trái phép ngay sát sông Hồng - (ảnh Nhật Tân).

Liên quan đến hoạt động của các bến bãi nêu trên, ngày 29/6, trao đổi với phóng viên, ông Phạm Duy Long, Phó Chủ tịch UBND xã Thư Vũ cho biết, qua kiểm tra, địa phương xác định hai bãi kinh doanh vật liệu xây dựng Toàn Trang và Hoa Hùng đều đang hoạt động không phép.

Đối với bãi Toàn Trang, ngoài việc hoạt động kinh doanh vật liệu xây dựng không phép, chủ bãi còn xây dựng trạm trộn bê tông trái phép. Theo ông Long, UBND xã Thư Vũ vừa ban hành quyết định xử phạt vi phạm hành chính số tiền 30 triệu đồng đối với ông Lương Thanh Toàn, chủ bãi, do hành vi xây dựng trạm trộn bê tông trái phép.

Bến bãi vật liệu xây dựng không phép tại xã Thư Vũ: Bất cập và nguy cơ an toàn giao thông - Ảnh 4.

Nhiều bến bãi tập kết vật liệu xây dựng cùng trạm trộn bê tông hoạt động không phép ven sông Hồng, thuộc xã Thư Vũ (tỉnh Hưng Yên) - (ảnh Nhật Tân).

Việc địa phương xác nhận các bến bãi hoạt động không phép càng khiến người dân băn khoăn khi những điểm này vẫn diễn ra hoạt động tập kết, bốc dỡ và vận chuyển vật liệu với tần suất lớn, gây nhiều ảnh hưởng đến môi trường và đời sống dân cư.

Theo người dân, điều họ mong muốn không chỉ là xử phạt vi phạm hành chính mà cần có các biện pháp quản lý chặt chẽ, xử lý dứt điểm các bến bãi hoạt động không đúng quy định, đồng thời kiểm soát nghiêm xe chở vật liệu nhằm hạn chế tình trạng rơi vãi cát đá, phát tán bụi và bảo đảm an toàn giao thông trên tuyến đê.

Chúng tôi sẽ tiếp tục thông tin về việc xử lý của các cơ quan chức năng đối với các bến bãi vật liệu xây dựng nêu trên cũng như trách nhiệm của các tổ chức, cá nhân có liên quan.

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Thời trang Chăm sóc da Giảm cân
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Cảnh ngộ Kết chuyển
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