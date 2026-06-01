Tiếp vụ xe tải chạy rầm rập trên tuyến đê sông Luộc ở Hưng Yên: Hồ sơ vi phạm dày thêm?

'Ma trận' bến bãi và những 'mố cẩu' đầy dấu hỏi ven sông Luộc ở Hưng Yên GĐXH - Ghi nhận tại khu vực ven sông Luộc, đoạn gần cầu Hiệp thuộc xã Minh Thọ, tỉnh Hưng Yên, nhiều bến bãi tập kết vật liệu xây dựng đang hoạt động nhộn nhịp. Tại đây xuất hiện các điểm bốc xúc vật liệu từ sà lan lên xe tải cùng nhiều công trình được người dân địa phương gọi là "mố cẩu". Theo thông tin từ cơ quan chuyên môn, nhiều điểm cẩu vật liệu tại khu vực này chưa được cấp phép theo quy định.

Sau nhiều bài viết phản ánh tình trạng xe tải hạng nặng hoạt động rầm rộ trên tuyến đường tỉnh 224 và đê Hữu Luộc, theo dấu hành trình vận chuyển vật liệu từ các bến bãi ven sông Luộc cũng như những dấu hỏi pháp lý liên quan đến hoạt động tập kết, bốc xúc hàng hóa tại khu vực cầu Hiệp, phóng viên Gia đình và Xã hội tiếp tục tiếp cận các tài liệu quản lý chuyên ngành.

Những tài liệu này cho thấy, nhiều vi phạm tại khu vực bến bãi ven sông Luộc không phải là câu chuyện mới phát sinh. Trái lại, một số trường hợp đã bị phát hiện, lập biên bản và yêu cầu tháo dỡ từ nhiều năm trước.

Theo hồ sơ do Chi cục Thủy lợi tỉnh Hưng Yên và Hạt Quản lý đê điều Quỳnh Phụ cung cấp, ngày 20/7/2015, Hạt Quản lý đê điều Quỳnh Phụ phối hợp với UBND xã Quỳnh Giao (huyện Quỳnh Phụ, tỉnh Thái Bình cũ, nay là xã Minh Thọ, tỉnh Hưng Yên) lập biên bản vi phạm đê điều đối với ông Nguyễn Trường Giang tại khu vực Km24+350 đê Hữu Luộc.

Hình ảnh nhìn từ trên cao hiện trạng ven sông Luộc, thuộc xã Minh Thọ, tỉnh Hưng Yên - (ảnh Nhật Tân).

Theo biên bản, ông Giang có hành vi làm mố trụ cẩu bằng bê tông cốt thép trên mái kè và đỉnh kè. Công trình có kích thước dài 3m, rộng 3m, cao hơn đỉnh kè khoảng 0,6m.

Tổ công tác thời điểm đó yêu cầu đình chỉ ngay hành vi vi phạm, tháo dỡ công trình và hoàn trả hiện trạng ban đầu trước ngày 25/7/2015.

Tuy nhiên, chỉ ba ngày sau, ngày 23/7/2015, cơ quan chức năng tiếp tục lập biên bản đối với ông Nguyễn Trường Giang do xây dựng nhà kho, nhà lắp ghép kết cấu thép tại khu vực Km24+400, cách chân đê phía sông khoảng 20m.

Đến ngày 26/7/2015, Hạt Quản lý đê điều Quỳnh Phụ và UBND xã Quỳnh Giao tiếp tục lập biên bản lần thứ hai do chủ bến bãi không thực hiện yêu cầu tháo dỡ theo quy định. Cũng trong ngày này, cơ quan chức năng ghi nhận thêm hành vi làm trụ cẩu bê tông cốt thép thứ hai trên mái kè và đỉnh kè.

Danh sách các bến bãi vi phạm ở xã Minh Thọ - (ảnh chụp từ tài liệu Chi cục Thủy lợi tỉnh Hưng Yên cung cấp).

Nhiều lần lập biên bản, nhiều lần yêu cầu tháo dỡ, song theo thông tin Hạt Quản lý đê điều Quỳnh Phụ cung cấp cho phóng viên tại buổi làm việc ngày 28/5/2026, khu vực bến bãi này hiện đã được chuyển nhượng cho một cá nhân tên Tuấn, liên quan đến loạt xe tải có tên "DN Quang Tuấn" đang hoạt động tại địa bàn.

Không chỉ trường hợp trên, hồ sơ quản lý còn ghi nhận nhiều vi phạm khác tại khu vực cầu Hiệp.

Ngày 17/3/2025, Hạt Quản lý đê điều Quỳnh Phụ lập biên bản vi phạm hành chính trong lĩnh vực đê điều đối với ông Phạm Văn Tuấn tại Km24+450.

Một số biên bản vi phạm bị Hạt Quản lý đê điều Quỳnh Phụ lập - (ảnh chụp từ tài liệu Hạt Quản lý đê điều Quỳnh Phụ cung cấp).

Theo biên bản, chủ bến bãi đã tự ý đóng 20 cọc bê tông xuống lòng sông, làm ảnh hưởng đến kết cấu bảo vệ kè, đồng thời đổ vật liệu lên mái kè. Tại thời điểm kiểm tra, chủ bến bãi không xuất trình được hồ sơ cấp phép liên quan.

Cùng ngày, Hạt Quản lý đê điều Quỳnh Phụ ban hành quyết định đình chỉ hành vi vi phạm và có văn bản kiến nghị UBND xã Quỳnh Giao xử lý theo thẩm quyền.

Trao đổi với phóng viên, ông Đinh Thế Mạnh - phụ trách Hạt Quản lý đê điều Quỳnh Phụ cho biết, đơn vị đã gửi văn bản kiến nghị xử phạt đến chính quyền địa phương (thời điểm chưa sáp nhập là UBND xã Quỳnh Giao, huyện Quỳnh Phụ) nhưng chưa nhận được phản hồi về kết quả xử lý.

Các bến bãi tại khu cầu Hiệp hằng ngày tấp nập xe ô tô tải vào lấy vật liệu - (ảnh Nhật Tân).

Đáng chú ý, theo tài liệu mà phóng viên tiếp cận, khu vực cầu Hiệp còn có nhiều trường hợp khác từng bị lập biên bản vi phạm qua các năm như Hoàng Văn Chúc, Phạm Ngọc Tuấn, Nguyễn Văn Mười, Hoàng Văn Lược, Nguyễn Quang Tiệp, Nguyễn Đức Phấn...

Một số hồ sơ được lập từ nhiều năm trước nhưng các vấn đề liên quan vẫn đang được cơ quan chức năng tiếp tục rà soát.

Trong khi đó, tại các kỳ trước, phóng viên đã ghi nhận thực tế hoạt động bốc xúc vật liệu, xe tải ra vào các bến bãi ven sông Luộc vẫn diễn ra thường xuyên. Nhiều đoàn xe ben sau khi nhận hàng tiếp tục lưu thông trên đê Hữu Luộc và qua khu dân cư thôn Bến Hiệp.

Trạm trộn bê tông không phép tại một bãi tập kết vật liệu ngay ven sông Luộc - (ảnh Nhật Tân).

Để có thông tin đa chiều, phóng viên tiếp tục liên hệ với lãnh đạo UBND xã Minh Thọ về kết quả kiểm tra, xử lý các phản ánh liên quan. Tuy nhiên, hiện phía địa phương chưa có phản hồi chính thức.

Trong khi đó, Chi cục Thủy lợi tỉnh Hưng Yên đã cung cấp hồ sơ, tài liệu chuyên ngành và thông tin liên quan đến công tác quản lý, kiểm tra đối với khu vực này.

Gia đình và Xã hội sẽ tiếp tục làm việc với các cơ quan chức năng, đồng thời thông tin tới bạn đọc về kết quả xử lý các phản ánh cũng như trách nhiệm của các đơn vị liên quan trong các bài viết tiếp theo.

Video theo dấu xe tải từ bến sông đến công trường san lấp ở Minh Thọ, Hưng Yên: