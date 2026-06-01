Tiếp vụ xe tải chạy rầm rập trên tuyến đê sông Luộc ở Hưng Yên: Hồ sơ vi phạm dày thêm?
GĐXH - Không chỉ xuất hiện trong vài tháng hay vài năm gần đây, nhiều vi phạm tại khu vực bến bãi ven sông Luộc, xã Minh Thọ, tỉnh Hưng Yên đã từng bị cơ quan chức năng lập biên bản, yêu cầu tháo dỡ từ nhiều năm trước. Thế nhưng, theo ghi nhận của phóng viên, nhiều hạng mục và hoạt động liên quan vẫn tồn tại, đặt ra câu hỏi về hiệu quả công tác quản lý và xử lý vi phạm tại địa phương.
Sau nhiều bài viết phản ánh tình trạng xe tải hạng nặng hoạt động rầm rộ trên tuyến đường tỉnh 224 và đê Hữu Luộc, theo dấu hành trình vận chuyển vật liệu từ các bến bãi ven sông Luộc cũng như những dấu hỏi pháp lý liên quan đến hoạt động tập kết, bốc xúc hàng hóa tại khu vực cầu Hiệp, phóng viên Gia đình và Xã hội tiếp tục tiếp cận các tài liệu quản lý chuyên ngành.
Những tài liệu này cho thấy, nhiều vi phạm tại khu vực bến bãi ven sông Luộc không phải là câu chuyện mới phát sinh. Trái lại, một số trường hợp đã bị phát hiện, lập biên bản và yêu cầu tháo dỡ từ nhiều năm trước.
Theo hồ sơ do Chi cục Thủy lợi tỉnh Hưng Yên và Hạt Quản lý đê điều Quỳnh Phụ cung cấp, ngày 20/7/2015, Hạt Quản lý đê điều Quỳnh Phụ phối hợp với UBND xã Quỳnh Giao (huyện Quỳnh Phụ, tỉnh Thái Bình cũ, nay là xã Minh Thọ, tỉnh Hưng Yên) lập biên bản vi phạm đê điều đối với ông Nguyễn Trường Giang tại khu vực Km24+350 đê Hữu Luộc.
Theo biên bản, ông Giang có hành vi làm mố trụ cẩu bằng bê tông cốt thép trên mái kè và đỉnh kè. Công trình có kích thước dài 3m, rộng 3m, cao hơn đỉnh kè khoảng 0,6m.
Tổ công tác thời điểm đó yêu cầu đình chỉ ngay hành vi vi phạm, tháo dỡ công trình và hoàn trả hiện trạng ban đầu trước ngày 25/7/2015.
Tuy nhiên, chỉ ba ngày sau, ngày 23/7/2015, cơ quan chức năng tiếp tục lập biên bản đối với ông Nguyễn Trường Giang do xây dựng nhà kho, nhà lắp ghép kết cấu thép tại khu vực Km24+400, cách chân đê phía sông khoảng 20m.
Đến ngày 26/7/2015, Hạt Quản lý đê điều Quỳnh Phụ và UBND xã Quỳnh Giao tiếp tục lập biên bản lần thứ hai do chủ bến bãi không thực hiện yêu cầu tháo dỡ theo quy định. Cũng trong ngày này, cơ quan chức năng ghi nhận thêm hành vi làm trụ cẩu bê tông cốt thép thứ hai trên mái kè và đỉnh kè.
Nhiều lần lập biên bản, nhiều lần yêu cầu tháo dỡ, song theo thông tin Hạt Quản lý đê điều Quỳnh Phụ cung cấp cho phóng viên tại buổi làm việc ngày 28/5/2026, khu vực bến bãi này hiện đã được chuyển nhượng cho một cá nhân tên Tuấn, liên quan đến loạt xe tải có tên "DN Quang Tuấn" đang hoạt động tại địa bàn.
Không chỉ trường hợp trên, hồ sơ quản lý còn ghi nhận nhiều vi phạm khác tại khu vực cầu Hiệp.
Ngày 17/3/2025, Hạt Quản lý đê điều Quỳnh Phụ lập biên bản vi phạm hành chính trong lĩnh vực đê điều đối với ông Phạm Văn Tuấn tại Km24+450.
Theo biên bản, chủ bến bãi đã tự ý đóng 20 cọc bê tông xuống lòng sông, làm ảnh hưởng đến kết cấu bảo vệ kè, đồng thời đổ vật liệu lên mái kè. Tại thời điểm kiểm tra, chủ bến bãi không xuất trình được hồ sơ cấp phép liên quan.
Cùng ngày, Hạt Quản lý đê điều Quỳnh Phụ ban hành quyết định đình chỉ hành vi vi phạm và có văn bản kiến nghị UBND xã Quỳnh Giao xử lý theo thẩm quyền.
Trao đổi với phóng viên, ông Đinh Thế Mạnh - phụ trách Hạt Quản lý đê điều Quỳnh Phụ cho biết, đơn vị đã gửi văn bản kiến nghị xử phạt đến chính quyền địa phương (thời điểm chưa sáp nhập là UBND xã Quỳnh Giao, huyện Quỳnh Phụ) nhưng chưa nhận được phản hồi về kết quả xử lý.
Đáng chú ý, theo tài liệu mà phóng viên tiếp cận, khu vực cầu Hiệp còn có nhiều trường hợp khác từng bị lập biên bản vi phạm qua các năm như Hoàng Văn Chúc, Phạm Ngọc Tuấn, Nguyễn Văn Mười, Hoàng Văn Lược, Nguyễn Quang Tiệp, Nguyễn Đức Phấn...
Một số hồ sơ được lập từ nhiều năm trước nhưng các vấn đề liên quan vẫn đang được cơ quan chức năng tiếp tục rà soát.
Trong khi đó, tại các kỳ trước, phóng viên đã ghi nhận thực tế hoạt động bốc xúc vật liệu, xe tải ra vào các bến bãi ven sông Luộc vẫn diễn ra thường xuyên. Nhiều đoàn xe ben sau khi nhận hàng tiếp tục lưu thông trên đê Hữu Luộc và qua khu dân cư thôn Bến Hiệp.
Để có thông tin đa chiều, phóng viên tiếp tục liên hệ với lãnh đạo UBND xã Minh Thọ về kết quả kiểm tra, xử lý các phản ánh liên quan. Tuy nhiên, hiện phía địa phương chưa có phản hồi chính thức.
Trong khi đó, Chi cục Thủy lợi tỉnh Hưng Yên đã cung cấp hồ sơ, tài liệu chuyên ngành và thông tin liên quan đến công tác quản lý, kiểm tra đối với khu vực này.
Gia đình và Xã hội sẽ tiếp tục làm việc với các cơ quan chức năng, đồng thời thông tin tới bạn đọc về kết quả xử lý các phản ánh cũng như trách nhiệm của các đơn vị liên quan trong các bài viết tiếp theo.
Video theo dấu xe tải từ bến sông đến công trường san lấp ở Minh Thọ, Hưng Yên:
Hà Nội: Cháy lớn kèm khói đen bao trùm cửa hàng xe máy ở Hoài ĐứcĐời sống - 2 giờ trước
GĐXH - Trưa 1/6, một vụ hỏa hoạn lớn đã bất ngờ xảy ra tại cửa hàng kinh doanh xe máy điện ở xã Hoài Đức (TP Hà Nội). Lực lượng Cảnh sát PCCC&CNCH đã khẩn trương huy động nhiều xe chuyên dụng cùng hàng chục chiến sĩ đến hiện trường để dập lửa, ngăn cháy lan.
Công an Ninh Bình công bố danh sách hàng loạt biển số xe ô tô vi phạm giao thông bị phạt nguội từ ngày 15-22/5/2026Đời sống - 2 giờ trước
GĐXH - Công an tỉnh Ninh Bình công bố danh sách 260 lượt phương tiện vi phạm Luật Trật tự, an toàn giao thông đường bộ bị xử lý phạt nguội từ ngày 15-22/5/2026.
3 khung giờ sinh Âm lịch mang mệnh đại phúc đại lộc, gia đình cũng được 'thơm lây'Đời sống - 6 giờ trước
GĐXH - Theo tử vi phương Đông, một số khung giờ sinh Âm lịch được xem là mang theo phúc khí đặc biệt, dễ thu hút vận may.
3 con giáp may mắn đầu tháng 6 dương lịch 2026: Đón nhận phúc khí và tài lộcĐời sống - 7 giờ trước
GĐXH – Chuyên gia phong thủy Nguyễn Song Hà cho biết, dưới đây là 3 con giáp đón nhận nhiều phúc khí, may mắn trong mọi việc đầu tháng 6 dương lịch 2026. Cùng khám phá các phương diện để nắm bắt cơ hội phát triển, thu hút tài lộc.
Thời gian tới, thêm những đối tượng này không phải nộp thuế giá trị gia tăngĐời sống - 7 giờ trước
GĐXH - Từ ngày 20/6/2026, một số đối tượng được bổ sung vào diện không chịu thuế giá trị gia tăng (GTGT) theo Nghị định 144/2026/NĐ-CP.
Trước giông bão vẫn bình thản bước đi: 4 con giáp có nội tâm mạnh mẽĐời sống - 9 giờ trước
GĐXH - Theo tử vi, có những con giáp sở hữu tâm thế lạc quan bẩm sinh, luôn nhìn thấy cơ hội trong nghịch cảnh và dùng sự chăm chỉ, tử tế để vun đắp cuộc sống.
Chỉ còn 7 ngày nữa quy định mới về VNeID chính thức áp dụng, người dân cần lưu ýĐời sống - 10 giờ trước
GĐXH - Từ ngày 8/6, người dân có thể sử dụng đăng ký xe trên VNeID thay cho bản giấy trong nhiều trường hợp theo Thông tư số 37/2026/TT-BCA.
Tin sáng 1/6: Hà Nội nắng nóng, nhiệt độ cao nhất 37 độ; Để quên chìa khóa trên xe, chủ ô tô tá hỏa khi bé trai 12 tuổi lái xe điĐời sống - 11 giờ trước
GĐXH - Trong các ngày 1 và 2/6, Hà Nội nắng nóng, nhiệt độ cao nhất 35 - 37 độ C; phát hiện chìa khóa vẫn để trên ô tô, một bé trai 12 tuổi đã mở cửa xe, lên ngồi vào ghế lái và tự điều khiển xe chạy về hướng nhà mình.
Để quên chìa khóa trên xe, chủ ô tô tá hỏa khi bé trai 12 tuổi lái xe điĐời sống - 20 giờ trước
Một bé trai 12 tuổi ở Đắk Lắk khiến nhiều người thót tim khi tự ý lấy ô tô đỗ trước nhà dân rồi lái chạy qua nhiều con hẻm và xảy ra va quẹt nhẹ với một xe taxi.
Hà Nội: Hỏi CSGT 'Em không biết anh à', tài xế ô tô và người đi cùng nhận cái 'kết đắng'Đời sống - 23 giờ trước
GĐXH - Bị ra tín hiệu dừng xe để kiểm tra do có dấu hiệu vi phạm, tài xế ô tô không những không chấp hành mà người đi cùng còn có phát ngôn thiếu chuẩn mực với cán bộ làm nhiệm vụ. Hành vi này đã bị Phòng CSGT Công an thành phố Hà Nội lập hồ sơ xử lý nghiêm với tổng mức phạt lên tới 19 triệu đồng.
Chỉ còn 7 ngày nữa quy định mới về VNeID chính thức áp dụng, người dân cần lưu ýĐời sống
GĐXH - Từ ngày 8/6, người dân có thể sử dụng đăng ký xe trên VNeID thay cho bản giấy trong nhiều trường hợp theo Thông tư số 37/2026/TT-BCA.