Hưng Yên: Quá hạn khắc phục, trạm trộn bê tông trái phép ở xã Thư Vũ vẫn 'án ngữ' bãi sông

Không chỉ hoạt động kinh doanh vật liệu xây dựng khi chưa được cấp phép, chủ bãi Toàn Trang tại xã Thư Vũ (Hưng Yên) còn bị cơ quan chức năng xác định tự ý lắp dựng trạm trộn bê tông trái phép tại khu vực bãi sông. Điều đáng nói, quyết định xử phạt của UBND xã đã yêu cầu tháo dỡ công trình, khôi phục hiện trạng trong vòng 10 ngày, nhưng thực tế sau gần hai tháng, trạm trộn vẫn "án ngữ" tại hiện trường, đặt ra nhiều băn khoăn về hiệu lực của quyết định xử lý vi phạm.

Liên quan đến phản ánh về các bãi tập kết vật liệu xây dựng hoạt động không phép tại thôn Nhân Bình, xã Thư Vũ, tỉnh Hưng Yên, tài liệu do UBND xã Thư Vũ cung cấp cho thấy chủ bãi vật liệu xây dựng Toàn Trang không chỉ kinh doanh vật liệu xây dựng không phép mà còn tự ý lắp dựng trạm trộn bê tông tại khu vực bãi sông khi chưa được cơ quan có thẩm quyền cho phép.

Theo tìm hiểu của phóng viên, việc xây dựng trạm trộn bê tông tại khu vực ven sông không chỉ vi phạm các quy định về đê điều mà còn tiềm ẩn nguy cơ gây ô nhiễm môi trường, phát sinh bụi, tiếng ồn, nước thải và ảnh hưởng đến nguồn nước nếu không được quản lý, giám sát theo quy định.

Hình ảnh nhìn từ trên cao các bãi tập kết vật liệu xây dựng ở xã Thư Vũ, tỉnh Hưng Yên - (ảnh Nhật Tân).

Hồ sơ thể hiện, ngày 24/4/2026, Hạt Quản lý đê điều khu vực Vũ Thư đã ban hành Văn bản số 03/CV-HQLĐĐ gửi UBND xã Thư Vũ về việc xử lý vi phạm trong lĩnh vực đê điều trên địa bàn.

Theo văn bản này, Hạt Quản lý đê điều khu vực Vũ Thư phối hợp với UBND xã Thư Vũ tiến hành lập biên bản vi phạm hành chính đối với ông Lương Thanh Toàn khi phát hiện hành vi lắp dựng trạm trộn bê tông tại khu vực bãi sông thuộc Km182+800 đê tả Hồng Hà II, cách chân đê phía sông khoảng 100 m và cách mép nước khoảng 20 m.

Biên bản xác định ông Toàn đã lắp dựng 1 xi lô trạm trộn bê tông có kích thước khoảng 2,2 x 2,2 m; 1 máy trộn bê tông kích thước khoảng 3,7 x 3,8 m cùng 1 phễu chứa cát, đá gắn bốn bánh lốp có thể di chuyển, đặt trực tiếp trên nền bãi.

Hạt Quản lý đê điều khu vực Vũ Thư nhận định hành vi trên có dấu hiệu vi phạm các quy định của Luật Đê điều và Nghị định số 03/2022/NĐ-CP của Chính phủ về xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực phòng, chống thiên tai, thủy lợi và đê điều.

Trạm trộn bê tông ngay sát sông Hồng, hiện vẫn chưa tháo dỡ - (ảnh Nhật Tân).

Đáng chú ý, cơ quan chuyên môn cũng xác định hành vi của ông Lương Thanh Toàn có liên quan đến nhiều lĩnh vực quản lý như đất đai, đê điều, giao thông và môi trường. Tuy nhiên, do vi phạm xảy ra trên địa bàn xã Thư Vũ nên thuộc thẩm quyền xử lý của UBND xã.

Trên cơ sở đó, Hạt Quản lý đê điều khu vực Vũ Thư đã chuyển toàn bộ hồ sơ, biên bản vi phạm hành chính đến UBND xã Thư Vũ để xem xét xử lý theo quy định. Trường hợp vượt quá thẩm quyền, địa phương được đề nghị hoàn thiện hồ sơ báo cáo cấp có thẩm quyền để xử lý.

Trao đổi với phóng viên, ông Phạm Duy Long, Phó Chủ tịch UBND xã Thư Vũ xác nhận địa phương đã ban hành quyết định xử phạt đối với chủ bãi vật liệu xây dựng Toàn Trang.

Cụ thể, ngày 11/5/2026, UBND xã Thư Vũ ban hành Quyết định số 1017/QĐ-UBND xử phạt vi phạm hành chính đối với ông Lương Thanh Toàn với số tiền 30 triệu đồng do hành vi lắp dựng xi lô trạm trộn bê tông trái phép tại khu vực bãi sông thuộc Km182+800 đê tả Hồng Hà II.

Ngoài hình thức xử phạt bằng tiền, quyết định của UBND xã còn áp dụng biện pháp khắc phục hậu quả, buộc ông Lương Thanh Toàn phải khôi phục hiện trạng ban đầu trong thời hạn 10 ngày kể từ ngày nhận quyết định.

Việc tự ý xây dựng trạm trộn bê tông tại khu vực bãi sông không chỉ vi phạm các quy định của pháp luật về đê điều mà còn tiềm ẩn nguy cơ phát sinh bụi, nước thải, ảnh hưởng đến môi trường - (ảnh Nhật Tân).

Theo quyết định xử phạt, sau khi hoàn thành việc tháo dỡ công trình vi phạm và khắc phục hậu quả, ông Toàn phải báo cáo UBND xã Thư Vũ và Hạt Quản lý đê điều khu vực Vũ Thư để kiểm tra, xác nhận kết quả thực hiện. Trường hợp không tự nguyện chấp hành sẽ bị cưỡng chế theo quy định của pháp luật.

Tuy nhiên, theo ghi nhận thực tế của phóng viên vào ngày 29/6/2026, tức gần hai tháng kể từ khi quyết định xử phạt được ban hành và đã quá thời hạn 10 ngày phải khắc phục hậu quả, trạm trộn bê tông tại bãi vật liệu xây dựng Toàn Trang vẫn hiện hữu.

Hệ thống xi lô, máy trộn cùng nhiều đống cát, đá vẫn được tập kết tại khu vực bãi sông. Công trình chưa được tháo dỡ, hiện trạng khu vực chưa được khôi phục theo đúng yêu cầu trong quyết định xử phạt của UBND xã Thư Vũ.

Việc công trình vi phạm vẫn tồn tại sau thời hạn khắc phục đặt ra câu hỏi về hiệu quả thực thi quyết định xử phạt hành chính cũng như trách nhiệm của các đơn vị trong việc kiểm tra, giám sát, xử lý dứt điểm các vi phạm đã được phát hiện.

Chúng tôi sẽ tiếp tục thông tin về việc chấp hành quyết định xử phạt của chủ bãi vật liệu xây dựng Toàn Trang, cũng như động thái xử lý của các cơ quan chức năng đối với công trình vi phạm này.