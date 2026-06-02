Tiếp vụ xe tải chạy rầm rập trên tuyến đê sông Luộc ở Hưng Yên: Liên tiếp bị đình chỉ, vi phạm vẫn nối dài
GĐXH - Hồ sơ do cơ quan chuyên môn cung cấp cho thấy một chủ bến bãi tại khu vực cầu Hiệp, xã Minh Thọ, tỉnh Hưng Yên đã nhiều lần bị lập biên bản, đình chỉ và xử phạt liên quan đến các vi phạm về đê điều. Tuy nhiên, theo ghi nhận của phóng viên, nhiều hạng mục liên quan vẫn tồn tại đến nay.
Sau nhiều kỳ theo dấu những đoàn xe ben phủ bụi khu dân cư xã Minh Thọ, tỉnh Hưng Yên phóng viên đã lần lượt làm rõ nguồn vật liệu, hoạt động của các bến bãi ven sông Luộc và những bất cập trong công tác quản lý. Tuy nhiên, một câu hỏi khác tiếp tục được đặt ra: Ai là những người đứng sau các bến bãi, công trình từng bị lập biên bản vi phạm nhưng vẫn tồn tại qua nhiều năm?
Hồ sơ mà phóng viên tiếp cận cho thấy, tại khu vực cầu Hiệp có nhiều trường hợp từng bị cơ quan chức năng lập biên bản liên quan đến đê điều, hành lang bảo vệ công trình và hoạt động bến bãi. Thế nhưng, từ những văn bản xử lý đến thực tế ngoài hiện trường dường như vẫn còn một khoảng cách không nhỏ.
Theo tài liệu từ Chi cục Thủy lợi tỉnh Hưng Yên và Hạt Quản lý đê điều Quỳnh Phụ cung cấp cho phóng viên, ngoài những chủ bến bãi tại khu vực cầu Hiệp đã được đề cập ở các bài viết trước, một trường hợp vi phạm nổi cộm là ông Nguyễn Đức Phấn.
Cụ thể, ngày 6/10/2020, Hạt Quản lý đê điều Quỳnh Phụ phối hợp với UBND xã Quỳnh Giao, huyện Quỳnh Phụ, tỉnh Thái Bình cũ (nay là xã Minh Thọ, tỉnh Hưng Yên) lập biên bản đối với ông Nguyễn Đức Phấn.
Theo biên bản, ông Phấn có hành vi đào đất ngoài bãi sông cách chân đê khoảng 100m với kích thước 2m x 3m x 1,5m; cải tạo, xây móng làm lán trên nền lán cũ, cách chân đê phía sông khoảng 100m, kích thước dài 26m, rộng 6m, cao 0,25m.
Trước vi phạm trên, tổ công tác yêu cầu ông Nguyễn Đức Phấn dừng ngay hành vi vi phạm và khôi phục hiện trạng ban đầu.
Tuy nhiên, chỉ ba ngày sau, ngày 9/10/2020, ông Phấn tiếp tục bị Hạt Quản lý đê điều Quỳnh Phụ lập biên bản vi phạm về phòng, chống thiên tai, khai thác và bảo vệ công trình thủy lợi, đê điều.
Theo nội dung biên bản, ông Phấn tiếp tục thực hiện các hành vi đào đất ngoài bãi sông và xây móng trên nền lán cũ tại khu vực Km25+00 đê Hữu Luộc khi chưa được cơ quan có thẩm quyền cấp phép.
Cùng ngày, Hạt Quản lý đê điều Quỳnh Phụ ban hành quyết định đình chỉ hành vi vi phạm đối với ông Nguyễn Đức Phấn, đồng thời có văn bản gửi UBND xã Quỳnh Giao kiến nghị xử lý vi phạm hành chính theo quy định.
Ngày 16/10/2020, UBND xã Quỳnh Giao ban hành Quyết định số 91/QĐ-XPVPHC xử phạt ông Nguyễn Đức Phấn về hành vi vi phạm hành chính trong lĩnh vực phòng, chống thiên tai, khai thác và bảo vệ công trình thủy lợi, đê điều.
Theo quyết định xử phạt, ông Phấn bị phạt số tiền 2 triệu đồng và buộc khôi phục lại hiện trạng ban đầu.
Tuy nhiên, theo hồ sơ mà phóng viên tiếp cận, sau khi bị xử phạt, ông Phấn vẫn tiếp tục có các hành vi vi phạm mới.
Khoảng 8h20 ngày 25/10/2020, Hạt Quản lý đê điều Quỳnh Phụ và UBND xã Quỳnh Giao tiếp tục kiểm tra, lập biên bản đối với ông Nguyễn Đức Phấn về hành vi xây dựng lán tạm cách chân đê phía sông khoảng 100m, kích thước dài 26m, rộng 6m, cao 3m tại vị trí Km25+00.
Tổ công tác yêu cầu ông Phấn dừng ngay hành vi vi phạm và khôi phục hiện trạng trước ngày 26/10/2020.
Chưa dừng lại ở đó, ngày 31/10/2020, Hạt Quản lý đê điều Quỳnh Phụ tiếp tục lập biên bản đối với ông Nguyễn Đức Phấn về hành vi ghép cốp pha, đổ bê tông 12 trụ cột, mỗi cột có kích thước khoảng 0,5m x 0,5m x 3,5m, tại khu vực cách chân đê phía sông khoảng 130m.
Cơ quan chuyên môn tiếp tục yêu cầu dừng thi công và khôi phục hiện trạng ban đầu.
Đáng chú ý, ngày 9/11/2020, Hạt Quản lý đê điều Quỳnh Phụ ban hành Quyết định số 02/QĐ-ĐC đình chỉ hành vi vi phạm đối với ông Nguyễn Đức Phấn liên quan đến việc lắp dựng công trình trạm trộn bê tông trên bãi sông, cách chân đê khoảng 130m khi chưa được cấp phép.
Sau đó, Hạt Quản lý đê điều Quỳnh Phụ có văn bản gửi UBND xã Quỳnh Giao kiến nghị xử lý.
Ngày 12/11/2020, UBND xã Quỳnh Giao ban hành quyết định xử phạt vi phạm hành chính đối với ông Nguyễn Đức Phấn số tiền 10 triệu đồng.
Ngoài hình thức xử phạt, chính quyền địa phương yêu cầu chủ công trình tạm dừng thi công, giữ nguyên hiện trạng, khẩn trương hoàn thiện thủ tục theo quy định; trường hợp không được cơ quan có thẩm quyền chấp thuận thì phải khôi phục lại hiện trạng ban đầu.
Tuy nhiên, theo tài liệu mà phóng viên tiếp cận, các vi phạm liên quan đến ông Nguyễn Đức Phấn chưa dừng lại.
Ngày 14/9/2022, Hạt Quản lý đê điều Quỳnh Phụ tiếp tục lập biên bản đối với ông Phấn về hành vi chôn 12 cột sắt có đường kính khoảng 60mm và đổ 4 trụ bê tông trên bãi sông, cách chân đê phía sông khoảng 210m.
Những hành vi này tiếp tục bị đình chỉ và được Hạt Quản lý đê điều Quỳnh Phụ kiến nghị cơ quan có thẩm quyền xem xét xử lý theo quy định.
Theo ghi nhận thực tế của phóng viên tại khu vực cầu Hiệp, nhiều hạng mục liên quan đến các vi phạm trước đây vẫn còn tồn tại. Trong đó có công trình trạm trộn bê tông từng bị cơ quan chức năng lập biên bản, đình chỉ và kiến nghị xử lý.
Thông tin với phóng viên, đại diện Chi cục Thủy lợi tỉnh Hưng Yên và Hạt Quản lý đê điều Quỳnh Phụ cho biết, công trình trạm trộn bê tông tại khu vực này chưa được cấp phép theo quy định liên quan đến đê điều. Tuy nhiên đến nay công trình vẫn chưa được tháo dỡ, hoàn trả hiện trạng.
Từ những hồ sơ vi phạm kéo dài nhiều năm cho thấy công tác xử lý tại khu vực ven sông Luộc vẫn còn nhiều vấn đề cần được làm rõ. Trong khi các quyết định đình chỉ, xử phạt đã được ban hành, thực tế hiện trường vẫn ghi nhận nhiều hạng mục tồn tại, tiếp tục đặt ra những dấu hỏi về hiệu quả thực thi các biện pháp khắc phục hậu quả.
Không chỉ trường hợp ông Nguyễn Đức Phấn, theo tài liệu mà phóng viên tiếp cận, tại khu vực cầu Hiệp còn nhiều chủ bến bãi khác từng bị cơ quan chức năng lập biên bản liên quan đến hoạt động đê điều, bến bãi và hành lang bảo vệ công trình như Hoàng Văn Chúc, Phạm Ngọc Tuấn, Nguyễn Văn Mười, Hoàng Văn Lược, Nguyễn Quang Tiệp,...
Các nội dung này sẽ tiếp tục được Gia đình và Xã hội làm rõ trong các bài viết tiếp theo.
Liên quan đến các nội dung mà Chuyên trang Gia đình và Xã hội (Báo Sức khỏe và Đời sống) phản ánh, phóng viên đã nhiều lần liên hệ lãnh đạo UBND xã Minh Thọ để tìm hiểu kết quả kiểm tra, xử lý cũng như trách nhiệm quản lý đối với các tồn tại tại khu vực cầu Hiệp. Tuy nhiên, đến thời điểm hiện tại, phía địa phương chưa có phản hồi chính thức.
Gia đình và Xã hội sẽ tiếp tục thông tin tới bạn đọc.
Video CSGT Hưng Yên lập chốt xử lý xe tải vi phạm ở xã Minh Thọ:
