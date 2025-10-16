Hương Giang - Kỳ Duyên 'đối đầu'

Hương Giang thu hút ánh nhìn khi diện áo dài trên đường phố châu Âu GĐXH - Hương Giang gây chú ý trong trang phục áo dài truyền thống tại Copenhagen (Đan Mạch), mang đến vẻ đẹp Việt Nam giữa trời Âu. Nhan sắc dịu dàng và phong thái tự tin của cô khiến công chúng không khỏi trầm trồ.

Tập 11 của "Sao nhập ngũ 2025" mở ra những thử thách vừa kịch tính vừa lắng đọng, nơi người xem được chứng kiến hành trình rèn luyện toàn diện của các chiến sĩ. Từ hội thao xếp lốp và đâm lê đòi hỏi sức bền, chiến thuật đến phần thực hành cứu hộ cứu nạn và đắp đê trong "cơn mưa giả định", mỗi nhiệm vụ đều khắc họa rõ tinh thần kỷ luật, ý chí kiên cường và lòng tận tâm "vì nhân dân phục vụ". Trong bối cảnh thiên tai, bão lũ vẫn diễn biến phức tạp tại miền Bắc, những hình ảnh này càng trở nên ý nghĩa, phản chiếu chân thực vai trò của Bộ đội Cụ Hồ – luôn sẵn sàng sát cánh cùng nhân dân trong mọi hoàn cảnh.

Hương Giang và Kỳ Duyên trong phần thi hội thao đâm lê.

Điểm đáng chú ý ở phần thi hội thao đâm lê, mười nữ chiến sĩ của hai đội bước vào thử thách đòi hỏi sức mạnh, sự tập trung và độ chính xác cao. Đội một gồm Hòa Minzy, Cara, Chi Pu, Trang Pháp và Hương Giang; đội hai gồm Diệu Nhi, Hậu Hoàng, Linh Ngọc Đàm, Kỳ Duyên và Diệp Lâm Anh. Trong không khí khẩn trương của thao trường, các chiến sĩ liên tục thực hiện động tác đâm lê vào mục tiêu di động, từng nhát đâm thể hiện sự dứt khoát và quyết tâm.

Đội một giành chiến thắng thuyết phục với 87 điểm nhờ lựa chọn chiến thuật "chậm mà chắc", ưu tiên độ chính xác hơn tốc độ. Hương Giang xuất sắc tiêu diệt "mục tiêu thứ 9", đạt điểm cao nhất toàn đội, trong khi Kỳ Duyên được tổ trọng tài tuyên dương vì thao tác mạnh mẽ, đúng chuẩn yếu lĩnh kỹ thuật. "Khi bước vào phần thi, ai cũng tập trung hết sức. Đó là lúc tinh thần đồng đội và sự kiên định thể hiện rõ nhất", Hương Giang chia sẻ.

Ngoài ra, trong tập 11, hội thao cứu hộ cứu nạn được đưa lên một tầng cao mới khi tái hiện rõ rệt nhiệm vụ của người lính thời bình, không chỉ chiến đấu với thử thách mà còn sát cánh cùng nhân dân trong hoàn cảnh thiên tai. Khi những trận bão số 10 vừa đổ bộ gây mưa lớn, gió mạnh, lũ quét tại nhiều tỉnh Bắc Trung Bộ, hình ảnh bộ đội lấm lem bùn đất, dầm mưa dập gió để giúp dân cứu tài sản, gia súc… đã hiện thực hóa tinh thần "vì dân mà chiến đấu" mà chúng ta nhìn thấy trong chương trình.

Bình An.

Trong buổi huấn luyện mô phỏng này, các chiến sĩ được chia làm hai đội cùng thực hiện song song nội dung cứu hộ bằng bè mảng và đắp đê chống tràn. Do chấn thương cũ, Hòa Minzy vắng mặt trong phần đắp đê, để lại khoảng trống bị cảm nhận rõ khi đội hình thiếu đi một thành viên quen thuộc.

Nếu các phần thi trước thử thách sức bền và chiến thuật, thì thực hành cứu hộ bằng bè mảng là nơi cảm xúc lắng lại, giúp các nghệ sĩ hiểu sâu hơn về ý nghĩa của khẩu hiệu "Vì nhân dân phục vụ.". Trong tình huống mô phỏng vùng bão lũ, các đội phải chèo bè ra giữa "dòng nước xiết" để cứu người gặp nạn và đưa vật nuôi về khu an toàn. Nhiệm vụ đòi hỏi sự phối hợp chặt chẽ, phản xạ nhanh và đặc biệt là tinh thần bình tĩnh trước khó khăn – điều mà các chiến sĩ luôn phải có.

Hai đội thi đấu gồm Trang Pháp, Chi Pu, Bình An, Trương Nam Thành đối đầu với Độ Mixi, Duy Khánh, Diệu Nhi và Hậu Hoàng. Giữa thử thách nghiêm túc, Duy Khánh vẫn không quên "pha trò" khi vừa chèo vừa nói: "Có muốn người khác cứu không? Chủ động bơi lại tí đi!", khiến cả thao trường bật cười. Nhưng phía sau tiếng cười ấy là sự cố gắng thật sự – những giọt mồ hôi đổ xuống để hoàn thành nhiệm vụ.

Huỳnh Anh.

Bình An xúc động chia sẻ: "Đây là nhiệm vụ rất thiêng liêng. Mình không đặt nặng thời gian mà ưu tiên sự an toàn và hiệu quả trong cứu hộ". Câu nói ấy cũng là tinh thần chung của toàn đội. Họ không còn là những nghệ sĩ trong show truyền hình, mà là những người lính đang trải nghiệm trách nhiệm bảo vệ tính mạng và tài sản của nhân dân. Đội của Bình An hoàn thành nhiệm vụ trong 15 phút 40 giây – kết quả nhanh nhưng quan trọng hơn là cách họ giữ vững sự phối hợp và bình tĩnh đến cuối cùng.

Song song với hội thao thực hành cứu hộ bằng bè mảng, hội thao đắp đê cứu hộ trong tình huống giả định bão, lũ cũng đã diễn ra bằng rất cả sức lực và sự quyết tâm của các chiến sĩ. Các chiến sĩ phải khuân, buộc và đắp hàng trăm bao cát dưới điều kiện thời tiết mô phỏng bão lũ, tái hiện chân thực công việc của những chiến sĩ trong khoảng thời gian phòng chống thiên tai. Hai đội – Xuân Phúc, PewPew, Cara, Hương Giang và Diệp Lâm Anh, Tim, Huỳnh Anh, Kỳ Duyên, Linh Ngọc Đàm – đều thi đấu với quyết tâm cao nhất, không ai chịu bỏ cuộc dù cơ thể đã kiệt sức.

Sao nhập ngũ 2025: "Khi Tổ quốc gọi tên" phát sóng lúc 21h10 Thứ Tư hằng tuần trên kênh Youtube của chương trình.