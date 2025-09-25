Hương Giang đại diện Việt Nam thi Miss Universe 2025
GĐXH - Hoa hậu Chuyển giới Quốc tế 2018 Hương Giang vừa được công bố là đại diện Việt Nam tại Miss Universe 2025. Thông tin này đang thu hút sự chú ý của dư luận, mở ra hy vọng về một kỷ nguyên mới cho vẻ đẹp đa dạng tại đấu trường nhan sắc quốc tế.
Thông tin Hoa hậu Chuyển giới Quốc tế 2018 Hương Giang sẽ trở thành đại diện Việt Nam tại Miss Universe 2025 vừa được BTC Miss Universe Vietnam chính thức công bố, khiến cộng đồng yêu sắc đẹp cả nước vô cùng phấn khích.
Hương Giang, tên thật Nguyễn Ngọc Hiếu, sinh năm 1991 tại Hà Nội, từng gây tiếng vang khi đăng quang Hoa hậu Chuyển giới Quốc tế 2018 tại Thái Lan. Chiến thắng này không chỉ đánh dấu bước ngoặt trong sự nghiệp mà còn góp phần nâng cao hình ảnh Việt Nam trên bản đồ nhan sắc thế giới.
Trước khi trở thành một trong những nhân vật có sức ảnh hưởng lớn trong cộng đồng LGBTQ+, Hương Giang đã trải qua hành trình dài trong làng giải trí. Cô bắt đầu được khán giả biết đến khi tham gia Vietnam Idol 2012, từ đó không ngừng khẳng định bản thân với nhiều vai trò: Ca sĩ, diễn viên, MC và đặc biệt là nhà sản xuất chương trình.
Hương Giang cũng là giám khảo kiêm nhà sản xuất của Miss International Queen Vietnam, cuộc thi nhan sắc lớn nhất dành cho người chuyển giới tại Việt Nam. Dự án này được đánh giá cao khi góp phần lan tỏa thông điệp tôn vinh sự đa dạng, bình đẳng và hòa nhập trong xã hội.
Miss Universe đã chính thức thay đổi quy định, mở rộng cánh cửa cho thí sinh chuyển giới tham gia. Điều này giúp Hương Giang có cơ hội mang vẻ đẹp và tiếng nói của phụ nữ chuyển giới Việt Nam đến với bạn bè quốc tế. Người đẹp chia sẻ cô muốn mang đến hình ảnh một Việt Nam hiện đại, nhân văn và truyền cảm hứng về sự kiên cường, bản lĩnh vượt qua định kiến.
Để chuẩn bị cho đấu trường nhan sắc khốc liệt bậc nhất hành tinh, Hương Giang hiện đang tăng tốc tập luyện với lịch trình dày đặc. Cô chú trọng nâng cao kỹ năng catwalk, ứng xử, thuyết trình, đồng thời cập nhật kiến thức về các vấn đề nóng như xã hội, môi trường, biến đổi khí hậu và quyền bình đẳng những chủ đề thường xuất hiện trong phần thi ứng xử.
Bên cạnh đó, Hương Giang còn nhận được sự hỗ trợ từ đội ngũ chuyên gia hàng đầu trong lĩnh vực thời trang, trang điểm, huấn luyện thể hình. Mục tiêu của cô là xuất hiện với hình ảnh hoàn hảo và phong thái tự tin nhất, sẵn sàng đại diện Việt Nam tỏa sáng trên sân khấu quốc tế.
Sự góp mặt của Hương Giang tại Miss Universe 2025 không chỉ là niềm tự hào cho Việt Nam mà còn được kỳ vọng sẽ mở ra kỷ nguyên mới cho vẻ đẹp đa dạng, nơi mọi phụ nữ dù xuất thân, hình hài hay câu chuyện khác biệt đều có quyền theo đuổi ước mơ vươn tới vương miện cao quý.
