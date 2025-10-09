Hương Giang thu hút ánh nhìn khi diện áo dài trên đường phố châu Âu
GĐXH - Hương Giang gây chú ý trong trang phục áo dài truyền thống tại Copenhagen (Đan Mạch), mang đến vẻ đẹp Việt Nam giữa trời Âu. Nhan sắc dịu dàng và phong thái tự tin của cô khiến công chúng không khỏi trầm trồ.
Với phong thái tự tin, thần thái nhẹ nhàng, Hương Giang bước đi giữa phố Âu như một đại diện tinh tế của vẻ đẹp Việt Nam.
5 cách tự nhiên giúp xóa nếp nhăn khi cười, lấy lại làn da tươi trẻ ngay tại nhàChăm sóc da - 2 giờ trước
Nếp nhăn khi cười là dấu hiệu lão hóa sớm khiến nhiều người thiếu tự tin. Những nếp nhăn này thường xuất hiện quanh miệng hoặc mắt, hình thành theo thời gian khi da mất đi collagen và độ đàn hồi.
Bật mí cách giúp giữ cho răng trắng đẹpĐẹp - 14 giờ trước
GĐXH - Một khuôn miệng với hàm răng trắng và sạch sẽ khiến cho bạn trở nên hấp dẫn hơn mỗi khi giao tiếp với người khác. Ðể có được hàm răng trắng khỏe, bạn hãy thử làm theo một số mẹo vặt sau đây…
Các bài tập giúp tăng cường tuần hoàn máu đến da đầuChăm sóc da - 18 giờ trước
GĐXH - Trong số các phương pháp phòng ngừa rụng tóc, việc thực hiện các bài tập đặc biệt nhằm cải thiện tuần hoàn máu đến da đầu đã chứng minh là một cách hiệu quả.
Nữ BTV mang quân hàm đại úy công an mix đồ đa phong cách, tôn dáng đẹpThời trang - 18 giờ trước
GĐXH - BTV Minh Hương là BTV tại kênh truyền hình Công an nhân dân mang quân hàm đại úy. Đời thực, cô khiến tín đồ thời trang yêu thích bởi cách mix đồ cực đẹp.
Chăm sóc da đầu đúng cách trong mùa thu để ngăn ngừa rụng tócChăm sóc da - 19 giờ trước
Mùa thu thường đi kèm với không khí khô hanh, khiến da đầu dễ bị mất độ ẩm và tóc dễ bị khô xơ, gãy rụng hơn. Để ngăn ngừa rụng tóc, việc chăm sóc tóc da đầu trong giai đoạn chuyển mùa này cần tập trung vào dưỡng ẩm sâu và kích thích tuần hoàn.
Lương Thùy Linh ở ParisThời trang - 1 ngày trước
GĐXH - Lương Thùy Linh gây ấn tượng tại Paris với set đồ đến từ nhà mốt nổi tiếng Ralph Lauren. Cùng khám phá phong cách thời trang thanh lịch và hiện đại của nàng hậu.
Mẹo hay giúp giảm vòng eo nhanh và an toànĐẹp - 1 ngày trước
GĐXH - Không phải ai cũng biết cách giảm vòng eo hiệu quả trong thời gian ngắn. Bài viết này sẽ chia sẻ mẹo hay giúp giảm vòng eo một cách nhanh chóng và an toàn.
Tắm bằng sữa tươi không đường có bắt nắng không?Đẹp - 1 ngày trước
GĐXH - Nếu bạn áp dụng liệu pháp tắm bằng sữa tươi nhưng không biết cách hoặc hiểu sai có thể vô tình làm tổn thương màng lọc tự nhiên của da, khiến da dễ bắt nắng hơn hoặc viêm da.
Biên tập viên 'Chuyển động 24h' diện đồ trên truyền hình và đời thực khác nhau ra sao?Thời trang - 1 ngày trước
GĐXH - BTV Thụy Vân là người dẫn chương trình kỳ cựu của chương trình "Chuyển động 24h". Ngoài tài năng và nhan sắc của người đẹp, khán giả còn ấn tượng phong cách thời trang trên truyền hình và đời thực.
Phong cách 'không giống ai' của 4 cô nàng BLACKPINK tại Tuần lễ thời trang ParisThời trang - 2 ngày trước
4 cô nàng BLACKPINK xuất hiện nổi bật tại Tuần lễ thời trang Paris 2026 với thần thái đỉnh cao, phong cách riêng biệt đầy ấn tượng.
Hương Giang thu hút ánh nhìn khi diện áo dài trên đường phố châu ÂuĐẹp
GĐXH - Hương Giang gây chú ý trong trang phục áo dài truyền thống tại Copenhagen (Đan Mạch), mang đến vẻ đẹp Việt Nam giữa trời Âu. Nhan sắc dịu dàng và phong thái tự tin của cô khiến công chúng không khỏi trầm trồ.