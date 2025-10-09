Hương Giang thu hút ánh nhìn khi diện áo dài trên đường phố châu Âu

Đây không phải là lần đầu Hương Giang diện áo dài giữa lòng châu Âu. Trước đó, vào năm 2020, cô từng diện áo dài trắng tinh khôi khi dạo bước ở kinh đô thời trang Paris. Mỗi lần như vậy, người đẹp đều nhận được nhiều lời khen về cách tôn vinh văn hóa Việt qua trang phục truyền thống, đồng thời thể hiện sự tự tin và tinh tế của người phụ nữ Việt Nam hiện đại.