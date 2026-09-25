Hương Tràm chưa từng được gặp bà nội vì một lý do khiến ai cũng xót xa

Hương Tràm hát giọng miền Tây trong concert quốc gia GĐXH - Ba tuần sau concert cá nhân, Hương Tràm tiếp tục ghi dấu ấn trên sân khấu Concert Quốc gia "Tổ quốc trong tim".

Hương Tràm nhận vai trò mới, nhắc về người bà chưa một lần được gặp

Mới đây, ca sĩ Hương Tràm chia sẻ cô vừa đảm nhận vai trò Đại sứ Quỹ "Trái tim cho em", chương trình do Quỹ Tấm lòng Việt tổ chức. Với nữ ca sĩ, đây không chỉ là một nhiệm vụ mới mà còn là hành trình mang nhiều ý nghĩa cá nhân, bởi câu chuyện về những em nhỏ mắc bệnh tim gợi cho cô nhớ đến những mất mát mà gia đình từng trải qua.

Hương Tràm vừa đảm nhận vai trò Đại sứ Quỹ "Trái tim cho em"

Chia sẻ về quyết định đồng hành cùng chương trình, Hương Tràm cho biết, gia đình cô cũng từng chịu những mất mát vì bệnh tim. Bà nội nữ ca sĩ qua đời khi tuổi đời còn rất trẻ và khi ấy chưa có cơ hội được phẫu thuật. Đáng tiếc, Hương Tràm chưa từng có cơ hội gặp bà.

Những ký ức ấy càng trở nên gần gũi hơn với nữ ca sĩ khi thời gian gần đây, một người cô của cô cũng vừa trải qua ca phẫu thuật tim.

"Cũng vì lẽ đó nên khi nhìn những em nhỏ mắc bệnh tim bẩm sinh, Tràm cảm thấy câu chuyện của các em thật gần với gia đình mình", nữ ca sĩ chia sẻ.

Theo Hương Tràm, phía sau một ca bệnh không chỉ là câu chuyện của riêng một em nhỏ mà còn là nỗi lo, sự chờ đợi và hy vọng của cả gia đình. Với những gia đình có hoàn cảnh khó khăn, chi phí điều trị trở thành rào cản rất lớn, khiến hành trình chữa bệnh của các em đứng trước nhiều khó khăn.

"Thật khó để đứng yên khi biết rằng vẫn còn những em nhỏ đang chờ đợi cơ hội được chữa trị vì hoàn cảnh gia đình chưa cho phép. Đằng sau mỗi em là cả một gia đình mong mỏi con được khỏe mạnh, được lớn lên và viết tiếp tương lai", Hương Tràm bày tỏ.

Hương Tràm cũng thành lập quỹ Phao Cứu Sinh Foundation để hỗ trợ các bệnh nhi có hoàn cảnh khó khăn

Bên cạnh vai trò Đại sứ Quỹ "Trái tim cho em", Hương Tràm cũng dành tâm huyết cho Phao Cứu Sinh Foundation - quỹ do cô thành lập với mong muốn hỗ trợ các bệnh nhi có hoàn cảnh khó khăn. Từ công việc ca hát, nữ ca sĩ trích một phần thu nhập để duy trì hoạt động của quỹ, qua đó có thể bền bỉ hỗ trợ các em nhỏ mỗi năm.

Với Hương Tràm, những đóng góp ấy có thể không quá lớn, nhưng điều cô mong muốn là sự đồng hành được duy trì lâu dài. Nữ ca sĩ hy vọng, hành trình phía trước sẽ có thêm nhiều người cùng chung tay, để những em nhỏ đang mang trong mình căn bệnh không phải từ bỏ những ước mơ còn dang dở.

"Hy vọng Tràm sẽ được tiếp tục đồng hành cùng chương trình qua từng năm, góp một phần nhỏ nhưng bền bỉ để mang thêm cơ hội đến với các em", cô chia sẻ.

Việc đảm nhận vai trò mới diễn ra trong thời điểm Hương Tràm vẫn tích cực với các hoạt động nghệ thuật và cộng đồng. Sau concert cá nhân "Phao Cứu Sinh" diễn ra vào tháng 7, nữ ca sĩ tiếp tục duy trì lịch trình làm việc khá bận rộn.

Trong những ngày gần đây, Hương Tràm xuất hiện tại nhiều sự kiện dành cho học sinh, sinh viên trên toàn quốc. Thay vì chỉ mang âm nhạc đến sân khấu, nữ ca sĩ muốn thông qua những buổi giao lưu, gặp gỡ để truyền năng lượng tích cực đến các bạn trẻ trong năm học mới.

Hương Tràm tham gia hoạt động cùng tân sinh viên các trường đại học

Hương Tràm cho biết, cô mong những hoạt động này có thể giúp các bạn học sinh, sinh viên có thêm động lực, tinh thần lạc quan và sự tự tin để bước vào một chặng đường mới.

Đối với nữ ca sĩ xứ Nghệ, việc hoạt động nghệ thuật song song với các dự án cộng đồng cũng là cách để cô kết nối với khán giả ở một góc độ khác. Nếu âm nhạc là nơi Hương Tràm thể hiện cảm xúc và câu chuyện của mình, những hoạt động xã hội lại cho cô cơ hội được trực tiếp sẻ chia với những hoàn cảnh cần sự giúp đỡ.

Hương Tràm cũng tiết lộ, cô đang ấp ủ một số dự án âm nhạc mới. Sau khoảng thời gian tập trung cho các hoạt động biểu diễn, sự kiện cộng đồng và chương trình thiện nguyện, nữ ca sĩ cho biết cô vẫn dành nhiều tâm sức cho âm nhạc và mong sớm có thể giới thiệu những sản phẩm mới tới khán giả.

Hương Tràm sinh năm 1995 tại quê Nghệ An, là một trong những nữ ca sĩ nổi bật của V-pop. Cô được biết đến sau khi đăng quang cuộc thi Giọng hát Việt 2012 và sở hữu chất giọng nội lực, giàu cảm xúc. Hương Tràm ghi dấu ấn với nhiều bản hit như: Em gái mưa, Duyên mình lỡ, Cho em gần anh thêm chút nữa và Ngốc. Năm 2013, cô nhận giải Nghệ sĩ mới của năm tại Giải thưởng Âm nhạc Cống hiến.

Tái xuất sau 5 năm, Hương Tràm muốn chứng minh điều gì? GĐXH - Trước thềm Phao Cứu Sinh Concert, khi Hương Tràm công bố tổ chức concert cá nhân đầu tiên với quy mô lớn, một câu hỏi được nhiều khán giả đặt ra: Nữ ca sĩ muốn chứng minh điều gì và cô đang muốn chứng minh với ai?



