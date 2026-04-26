Huyền ảo đêm Cố đô: Khi pháo hoa thắp sáng giấc mơ ngàn năm

Chủ nhật, 06:20 26/04/2026 | Đời sống
GĐXH - Tối 25/4/2026 (tức mùng 9/3 âm lịch), tại Quảng trường Đinh Tiên Hoàng Đế (Ninh Bình), Lễ hội Hoa Lư năm 2026 đã chính thức khai mạc trong không khí trang nghiêm và hào hùng. Điểm nhấn ấn tượng nhất của buổi lễ chính là màn bắn pháo hoa nghệ thuật rực rỡ, thu hút hàng vạn người dân và du khách tham dự.

Tới dự có đồng chí Phạm Gia Túc, Ủy viên Bộ Chính trị, Phó Thủ tướng Thường trực Chính phủ; đồng chí Nguyễn Thị Thanh, Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Chủ tịch Quốc hội; cùng các đồng chí Ủy viên Trung ương Đảng, nguyên Ủy viên Trung ương Đảng; lãnh đạo các ban, bộ, ngành Trung ương và các địa phương; đại diện cơ quan ngoại giao nước ngoài; các tổ chức quốc tế.

Lễ khai mạc diễn ra trên một sân khấu hiện đại, kết hợp công nghệ âm thanh, ánh sáng và màn hình LED cỡ lớn truyền tải những hình ảnh mang đậm bản sắc vùng đất Cố đô như hoa sen, núi non trùng điệp.

Ngay từ đầu giờ tối, khu vực Quảng trường Đinh Tiên Hoàng Đế đã trở nên nhộn nhịp. Từng dòng người đổ về đây để tìm cho mình một vị trí thuận lợi nhất nhằm theo dõi chương trình nghệ thuật và chờ đón màn pháo hoa.

Đến khoảng 19h50, các khu vực khán đài dành cho đại biểu và nhân dân đã hoàn toàn kín chỗ. Không khí tại quảng trường nóng lên từng phút theo nhịp điệu của chương trình khai mạc.

Hàng vạn người dân, từ người già đến trẻ nhỏ, đều tập trung theo dõi các tiết mục nghệ thuật đặc sắc tái hiện lịch sử hào hùng của dân tộc thời vua Đinh Tiên Hoàng.

Đúng 21h40, màn bắn pháo hoa nghệ thuật chính thức bắt đầu. Với 600 quả pháo tầm cao và 150 giàn pháo tầm thấp được điểm hỏa tự động, những bông hoa lửa đầu tiên bừng sáng trên bầu trời Ninh Bình trong sự hò reo của khán giả.

Màn pháo hoa được thiết kế kỳ công, tạo nên những hiệu ứng đa dạng từ những tia sáng xanh lá, đỏ thắm đến sắc vàng kim rực rỡ, lung linh soi bóng xuống khu vực quảng trường.

Từng loạt pháo tầm cao bung nở thành những hình khối đẹp mắt, tạo nên một bữa tiệc thị giác đầy ấn tượng cho người xem. Đây là phần thưởng xứng đáng cho sự chờ đợi của du khách thập phương.

Dưới khán đài, hàng nghìn chiếc điện thoại được giơ cao để ghi lại những khoảnh khắc tuyệt đẹp này. Pháo hoa năm nay được đánh giá là mãn nhãn, kỹ thuật điểm hỏa chính xác và đồng bộ.

Màn pháo hoa kéo dài 15 phút đã khép lại đêm khai mạc Lễ hội Hoa Lư 2026 trong niềm hân hoan.

Đây là khởi đầu rực rỡ cho chuỗi các hoạt động văn hóa, tâm linh ý nghĩa diễn ra tại vùng đất di sản trong những ngày tiếp theo.

Video pháo hoa rực sáng bầu trời Ninh Bình trong ngày khai mạc Lễ hội Hoa Lư 2026:


