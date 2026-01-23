Mới nhất
Rực rỡ màn pháo hoa chào mừng Đại hội Đảng XIV thành công

Thứ sáu, 23:15 23/01/2026 | Đời sống
Nhật Tân
Nhật Tân
GĐXH - Tối 23/1, Thủ đô Hà Nội bừng sáng với chương trình nghệ thuật đặc biệt chào mừng thành công Đại hội XIV của Đảng và kỷ niệm 96 năm ngày thành lập Đảng.

Rực rỡ pháo hoa chào mừng Đại hội XIV của Đảng trên bầu trời Hà Nội - Ảnh 1.

Chương trình nghệ thuật đặc biệt “Tầm nhìn mới - Kỷ nguyên mới” được tổ chức tối 23/1, tại Sân vận động Quốc gia Mỹ Đình (Hà Nội) để chào mừng thành công Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIV của Đảng và 96 năm Ngày thành lập Đảng Cộng sản Việt Nam (3/2/1930 - 3/2/2026).

Rực rỡ pháo hoa chào mừng Đại hội XIV của Đảng trên bầu trời Hà Nội - Ảnh 2.

Ngay từ sớm, bầu không khí tại khu vực Sân vận động Quốc gia Mỹ Đình đã trở nên náo nức hơn bao giờ hết.

Rực rỡ pháo hoa chào mừng Đại hội XIV của Đảng trên bầu trời Hà Nội - Ảnh 3.

Hàng vạn người dân từ khắp các cửa ngõ Thủ đô đã đổ về đây để cùng hòa mình vào không gian nghệ thuật quy mô, mang tầm vóc lịch sử.

Rực rỡ pháo hoa chào mừng Đại hội XIV của Đảng trên bầu trời Hà Nội - Ảnh 4.

Chương trình nghệ thuật đặc biệt “Tầm nhìn mới - Kỷ nguyên mới” có thời lượng 100 phút, chia thành 3 phần với nội dung xuyên suốt là Tầm nhìn mới - Kỳ tích mới - Kỷ nguyên mới với tên gọi "Tráng ca dưới cờ Đảng", "Với Đảng, trọn niềm tin", "Dưới lá cờ vẻ vang của Đảng".

Rực rỡ pháo hoa chào mừng Đại hội XIV của Đảng trên bầu trời Hà Nội - Ảnh 5.

Chương trình khép lại bằng màn trình diễn pháo hoa nghệ thuật đặc sắc quy mô lớn như bản hòa ca hùng tráng chào mừng thành công Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIV của Đảng, mở ra kỷ nguyên phát triển mới của đất nước Việt Nam phồn vinh, hùng cường, hạnh phúc.

Rực rỡ pháo hoa chào mừng Đại hội XIV của Đảng trên bầu trời Hà Nội - Ảnh 6.

Hình ảnh pháo hoa làm mãn nhãn người xem, đem lại cho bầu trời Thủ đô một đêm rực rỡ sắc màu.

Rực rỡ pháo hoa chào mừng Đại hội XIV của Đảng trên bầu trời Hà Nội - Ảnh 7.

Những chùm pháo hoa nhiều màu sắc tạo nên bức tranh ánh sáng lung linh.

Rực rỡ pháo hoa chào mừng Đại hội XIV của Đảng trên bầu trời Hà Nội - Ảnh 8.

Khoảnh khắc bùng nổ ánh sáng trên bầu trời Hà Nội.

Rực rỡ pháo hoa chào mừng Đại hội XIV của Đảng trên bầu trời Hà Nội - Ảnh 9.

Pháo hoa kết hợp nhiều tầng, tạo hiệu ứng hoành tráng.

Rực rỡ pháo hoa chào mừng Đại hội XIV của Đảng trên bầu trời Hà Nội - Ảnh 10.

Người dân ghi lại hình ảnh pháo hoa bằng điện thoại di động.

Rực rỡ pháo hoa chào mừng Đại hội XIV của Đảng trên bầu trời Hà Nội - Ảnh 11.

Không khí lễ hội ngập tràn quanh khu vực sân vận động Mỹ Đình. Các tuyến đường xung quanh Mỹ Đình đông kín người dân.

Video rực rỡ pháo hoa chào mừng thành công Đại hội XIV của Đảng tại SVĐ Quốc gia Mỹ Đình:


Chùm ảnh: Dọc tỉnh lộ 259 ở Thái Nguyên đầy bụi, nước thải bê tông chảy tràn ra môi trường

Chùm ảnh: Dọc tỉnh lộ 259 ở Thái Nguyên đầy bụi, nước thải bê tông chảy tràn ra môi trường

Đời sống - 3 giờ trước

GĐXH - Tình trạng bụi bặm tại tuyến tỉnh lộ 259, đoạn nối Thanh Mai đi phường Bắc Kạn (tỉnh Thái Nguyên) đã cơ bản được khắc phục, song tình trạng bụi bặm, nước thải bê tông và đổ đất thải bừa bãi vẫn diễn ra, tiềm ẩn ô nhiễm môi trường và ảnh hưởng đời sống người dân.

Hà Nội: CSGT kích hoạt 'làn sóng xanh', mở đường cứu sản phụ vỡ ối giờ cao điểm

Hà Nội: CSGT kích hoạt 'làn sóng xanh', mở đường cứu sản phụ vỡ ối giờ cao điểm

Đời sống - 4 giờ trước

GĐXH - Giữa dòng xe đông đúc giờ cao điểm sáng 23/1, một sản phụ bị vỡ ối, thai ngược nguy kịch đã được CSGT Hà Nội hỗ trợ bằng cách kích hoạt hệ thống đèn tín hiệu ưu tiên "Làn sóng xanh", đưa đến bệnh viện an toàn.

Quy định mới nhất về mức phạt dừng, đỗ xe trái phép năm 2026

Quy định mới nhất về mức phạt dừng, đỗ xe trái phép năm 2026

Đời sống - 6 giờ trước

GĐXH - Dừng, đỗ xe không đúng quy định lái xe có thể bị xử phạt theo luật định đã ban hành. Các mức vi phạm được quy định cụ thể thế nào, bạn đọc có thể tham khảo thông tin trong bài viết dưới đây.

Dự báo công việc và tài lộc con giáp tuổi Dần tháng Chạp 2025

Dự báo công việc và tài lộc con giáp tuổi Dần tháng Chạp 2025

Đời sống - 12 giờ trước

GĐXH – Chuyên gia phong thủy Nguyễn Song Hà cho biết, tháng Chạp 2025, con giáp tuổi Dần cần chú ý đến sự nghiệp và tài lộc. Khám phá các dự báo về công việc, tình duyên và cách khai tài cho những ngày cuối năm.

Từ 2026, hàng triệu người tham gia giao thông đường bộ cần phải biết những điều sau đây

Từ 2026, hàng triệu người tham gia giao thông đường bộ cần phải biết những điều sau đây

Đời sống - 15 giờ trước

GĐXH - Luật Trật tự an toàn giao thông đường bộ 2024 nêu chi tiết các hành vi bị nghiêm cấm đối với người và phương tiện tham gia giao thông đường bộ. Dưới đây là các hành vi cụ thể bị nghiêm cấm.

Sinh vào các ngày Âm lịch này thường có tư duy sắc bén, sự nghiệp khó ai bì kịp

Sinh vào các ngày Âm lịch này thường có tư duy sắc bén, sự nghiệp khó ai bì kịp

Đời sống - 16 giờ trước

GĐXH - Những người sinh vào các ngày Âm lịch này thường sở hữu tư duy sắc bén, tinh thần cầu tiến mạnh mẽ và sự chăm chỉ hiếm thấy, càng nỗ lực càng dễ gặt hái thành công.

Tin sáng 23/1: Bắc Bộ rét đậm, có nơi dưới 3 độ; Nhận số tiền lớn trong tài khoản, người phụ nữ trình báo công an

Tin sáng 23/1: Bắc Bộ rét đậm, có nơi dưới 3 độ; Nhận số tiền lớn trong tài khoản, người phụ nữ trình báo công an

Đời sống - 16 giờ trước

GĐXH - Theo Trung tâm dự báo KTTV Quốc gia, không khí lạnh đã ảnh hưởng đến các nơi ở Bắc Trung Bộ, hầu hết các nơi ở Tây Bắc Bộ và Trung Trung Bộ.

Hà Nội: Đỗ xe đi ăn tối, chủ xe Mercedes 'khóc ròng' vì xe bị cào xước, đập phá

Hà Nội: Đỗ xe đi ăn tối, chủ xe Mercedes 'khóc ròng' vì xe bị cào xước, đập phá

Đời sống - 1 ngày trước

GĐXH - Đỗ chiếc Mercedes GLC200 trước cửa một trung tâm tiếng Anh (phường Đại Mỗ, TP Hà Nội) để đi ăn tối, khi quay lại, nữ chủ xe tá hỏa phát hiện chiếc xe sang bị cào xước nham nhở, bẻ gãy gương và đập vỡ kính. Ước tính chi phí sửa chữa lên tới gần 120 triệu đồng.

Bất ngờ nhận số tiền lớn trong tài khoản, người phụ nữ ở Huế trình báo công an

Bất ngờ nhận số tiền lớn trong tài khoản, người phụ nữ ở Huế trình báo công an

Đời sống - 1 ngày trước

GĐXH - Tài khoản ngân hàng bất ngờ nhận được hơn 92 triệu đồng, người phụ nữ ở Huế tới công an phường trình báo để trả lại cho người chuyển nhầm.

Nếu cuộc sống quá vất vả đừng nản lòng: Sinh vào những ngày Âm lịch này thành công thường đến muộn

Nếu cuộc sống quá vất vả đừng nản lòng: Sinh vào những ngày Âm lịch này thành công thường đến muộn

Đời sống - 1 ngày trước

GĐXH - Theo tử vi, những người sinh vào các ngày Âm lịch dưới đây ngay từ đầu đã không gặp nhiều may mắn trên con đường sự nghiệp. Cuộc sống của họ phải trải qua không ít thử thách.

