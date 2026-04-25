IgHM - hướng tiếp cận mới trong dinh dưỡng miễn dịch

Với xu hướng này, VitaDairy là một trong những doanh nghiệp tiên phong tại Việt Nam trong việc tiếp cận và ứng dụng các hướng nghiên cứu mới về miễn dịch, nổi bật là thương hiệu protein sữa non được phân lập bằng công nghệ cao - IgHM. Gần đây, việc VitaDairy ứng dụng IgHM liên tục được nhắc đến trên nhiều kênh truyền thông. Trong đó, các kênh lớn như Associated Press (AP News) hay Yahoo Finance ghi nhận đây như là một bước tiến đáng chú ý trong lĩnh vực dinh dưỡng miễn dịch.

Các thông tin này cho thấy, nguyên liệu IgHM được nghiên cứu như một giải pháp nhằm hỗ trợ bổ sung các yếu tố miễn dịch có tính tương thích sinh học cao, đặc biệt trong giai đoạn đầu đời của trẻ.

IgHM là gì và có vai trò như thế nào với hệ miễn dịch?

IgHM là thương hiệu protein được phân lập từ sữa non bò, sử dụng công nghệ cao để phân lập nhằm chọn lọc những kháng thể có cấu trúc 3D tương đồng với kháng thể tự nhiên trong sữa mẹ.

Một số thông tin trên các kênh như AP News hay Yahoo Finance cho biết, quá trình phát triển IgHM ứng dụng các công nghệ phân tích và chọn lọc protein, nhằm xác định những cấu trúc có khả năng tương thích sinh học cao với cơ thể người. Hướng tiếp cận này được xem là một bước tiến trong lĩnh vực dinh dưỡng miễn dịch.

Việc đưa protein phân lập IgHM từ hướng nghiên cứu vào ứng dụng thực tiễn trong sản phẩm dinh dưỡng được xem là bước đi cần năng lực R&D và khả năng làm chủ công nghệ - yếu tố mà không nhiều doanh nghiệp trên thị trường thực hiện được.

Trong bối cảnh đó, vai trò của doanh nghiệp như VitaDairy không chỉ nằm ở việc tiếp cận xu hướng, mà còn ở khả năng đưa các tiến bộ khoa học vào sản phẩm cụ thể, giúp người tiêu dùng sớm tiếp cận với các giải pháp dinh dưỡng miễn dịch thế hệ mới.

Điều đặc biệt ở IgHM là không chỉ bổ sung kháng thể, mà còn chú trọng đến khả năng "tương tác sinh học" của các thành phần trong cơ thể. Theo các chuyên gia, hệ miễn dịch hoạt động dựa trên sự phối hợp giữa nhiều cơ chế, trong đó đường ruột đóng vai trò quan trọng (với khoảng 70% tế bào miễn dịch của cơ thể nằm ở đường ruột). Việc bổ sung các thành phần có khả năng tương tác với hệ miễn dịch đường ruột được cho là có thể hỗ trợ tăng cường hàng rào bảo vệ tự nhiên. Trong bối cảnh đó, IgHM được nghiên cứu với một số vai trò tiềm năng như: hỗ trợ cơ thể nhận diện tác nhân gây bệnh; góp phần củng cố hàng rào miễn dịch đường ruột; tăng tính tương thích sinh học khi bổ sung với cơ thể.

Các chuyên gia cũng lưu ý rằng, những thành phần này thường phát huy hiệu quả khi được kết hợp trong một hệ dưỡng chất đa dạng, thay vì hoạt động đơn lẻ.

Xu hướng kết hợp IgHM trong các công thức dinh dưỡng hiện đại

Song song với IgHM, nhiều thành phần như lactoferrin, kháng thể IgG từ sữa non hay hệ synbiotics cũng được nghiên cứu nhằm hỗ trợ miễn dịch cho trẻ nhỏ.

Xu hướng hiện nay là phát triển các công thức dinh dưỡng tích hợp nhiều lớp bảo vệ, vừa hỗ trợ miễn dịch, vừa góp phần nuôi dưỡng hệ vi sinh đường ruột và điều hòa phản ứng của cơ thể.

Tại Việt Nam, VitaDairy được xem là một trong những đơn vị tiên phong đưa IgHM vào công thức dinh dưỡng, không chỉ dừng ở nghiên cứu mà đã thương mại hóa trong sản phẩm thực tế.

Trong đó, sản phẩm thực phẩm bổ sung ColosBaby Lactoferrin 3+ đánh dấu bước đi sớm của VitaDairy trong việc ứng dụng IgHM kết hợp cùng các thành phần hỗ trợ miễn dịch khác.

Với ColosBaby Lactoferrin 3+, bộ công thức hỗ trợ đề kháng mới trong sản phẩm này được đánh giá là tương đối toàn diện nhờ sự kết hợp giữa IgHM và các thành phần hỗ trợ đề kháng như Lactoferrin, sữa non ColosIgG 24h và Synbiotics. Theo VitaDairy, việc bổ sung IgHM trong công thức nhằm đa dạng hóa các yếu tố miễn dịch, đồng thời tiệm cận hơn với cơ chế bảo vệ tự nhiên của cơ thể.

Việc IgHM xuất hiện trên nhiều kênh truyền thông quốc tế được xem là một trong những yếu tố góp phần củng cố độ tin cậy của thành phần này trong các ứng dụng dinh dưỡng.

Trong bối cảnh đó, sự kết hợp giữa bằng chứng khoa học, công nghệ sản xuất và ứng dụng thực tế trong sản phẩm được xem là yếu tố quan trọng giúp người tiêu dùng có thêm cơ sở khi lựa chọn giải pháp dinh dưỡng cho trẻ nhỏ.

Sản phẩm dinh dưỡng ColosBaby Lactoferrin 3+ chứa phức hợp dưỡng chất hỗ trợ tăng cường đề kháng gồm: lactoferrin, sữa non ColosIgG 24h, IgHM và Synbiotics là một sản phẩm của Công ty Cổ phần sữa VitaDairy Việt Nam. Những lợi ích của Thực phẩm bổ sung ColosBaby Lactoferrin 3+: 1. HỖ TRỢ TĂNG ĐỀ KHÁNG: Hệ dưỡng chất mới với sữa non ColosIgG 24h, IgHM, Lactoferrin và Synbiotics giúp hỗ trợ tăng cường đề kháng 2. HỖ TRỢ TIÊU HÓA: Hệ Synbiotics gồm: Lợi khuẩn Bifidus kết hợp với 2' FL HMO và FOS/Inulin giúp hỗ trợ cải thiện hệ vi sinh đường ruột, hỗ trợ tiêu hóa, Vitamin B1, B2, B6, hỗ trợ khả năng hấp thu 3. HỖ TRỢ PHÁT TRIỂN THỂ CHẤT: Cung cấp năng lượng, chất Đạm, Chất Béo cùng hệ Vitamin và khoáng chất cần thiết đáp ứng nhu cầu dinh dưỡng phù hợp với sự phát triển theo độ tuổi. 4. HỖ TRỢ PHÁT TRIỂN CHIỀU CAO: Canxi là khoáng chất cần thiết giúp xây dựng cấu trúc cơ bản của xương, kết hợp Vitamin D3 làm tăng hấp thu Canxi, giúp hỗ trợ phát triển chiều cao. 5. HỖ TRỢ NÃO BỘ THỊ GIÁC: DHA hỗ trợ phát triển não bộ, Vitamin A cần thiết cho sự phát triển thị giác. *Sữa mẹ là thức ăn tốt nhất cho sự phát triển toàn diện của trẻ sơ sinh và trẻ nhỏ.

VitaDairy Việt Nam