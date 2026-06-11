Hà Nội: Vữa rơi từ trần nhà ga Văn Khê trúng xe buýt BRT đang chạy, hành khách một phen hoảng loạn
GĐXH - Một xe buýt BRT đang lưu thông dưới chân ga Văn Khê trên tuyến metro Cát Linh - Hà Đông bất ngờ bị mảng vữa ốp lát từ trên cao rơi trúng, làm hư hỏng kính xe. Sự việc xảy ra sáng 9/6 khi xe chạy tuyến Yên Nghĩa - Kim Mã, khiến hành khách hoảng loạn, đơn vị vận hành phải điều xe khác đến trung chuyển.
Theo đó, khi đang di chuyển hướng Hà Đông về Kim Mã, chiếc xe buýt BRT mang BKS 29B-15395 đã bất ngờ bị mảng gạch vữa rơi từ trần nhà ga Văn Khê xuống trúng thân xe, làm hư hỏng kính thân xe.
Sau cú va chạm bất ngờ, tài xế lập tức phanh gấp và cho xe dừng lại giữa đường. Vụ việc khiến hành khách hoảng loạn. Đơn vị vận hành phải điều động phương tiện khác để vận chuyển hành khách.
Theo thông tin từ Xí nghiệp xe buýt nhanh BRT Hà Nội, ngay sau khi xảy ra sự việc, lái xe Dương Đức Hải đã báo cáo về công ty.
Rất may tài xế và hành khách không ảnh hưởng đến sức khoẻ. Xe buýt bị hư hỏng đã được đưa đi sửa chữa.
Được biết, đơn vị vận hành tuyến đường sắt đô thị Cát Linh - Hà Đông là Công ty TNHH MTV Đường sắt Hà Nội (Ha Noi Metro) đã nắm được thông tin sự việc và đang giải giải quyết theo trình tự.
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