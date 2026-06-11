Hà Nội: Vữa rơi từ trần nhà ga Văn Khê trúng xe buýt BRT đang chạy, hành khách một phen hoảng loạn

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Chủ tịch UBND TP Hà Nội chỉ đạo khẩn trương làm rõ tình trạng hàng vạn người dân dùng 'nước sạch' nhiều cặn bẩn GĐXH - Văn phòng UBND TP Hà Nội vừa phát đi chỉ đạo của Chủ tịch Thành phố yêu cầu Sở Xây dựng và UBND xã Tây Phương làm rõ tình trạng hàng vạn người dân xã này dùng 'nước sạch' nhiều cặn bẩn.

Theo đó, khi đang di chuyển hướng Hà Đông về Kim Mã, chiếc xe buýt BRT mang BKS 29B-15395 đã bất ngờ bị mảng gạch vữa rơi từ trần nhà ga Văn Khê xuống trúng thân xe, làm hư hỏng kính thân xe.

Sau cú va chạm bất ngờ, tài xế lập tức phanh gấp và cho xe dừng lại giữa đường. Vụ việc khiến hành khách hoảng loạn. Đơn vị vận hành phải điều động phương tiện khác để vận chuyển hành khách.

Cận cảnh chiếc xe buýt nhanh BRT bị hư hỏng phần kính thân xe sau sự cố.

Theo thông tin từ Xí nghiệp xe buýt nhanh BRT Hà Nội, ngay sau khi xảy ra sự việc, lái xe Dương Đức Hải đã báo cáo về công ty.

Rất may tài xế và hành khách không ảnh hưởng đến sức khoẻ. Xe buýt bị hư hỏng đã được đưa đi sửa chữa.

Được biết, đơn vị vận hành tuyến đường sắt đô thị Cát Linh - Hà Đông là Công ty TNHH MTV Đường sắt Hà Nội (Ha Noi Metro) đã nắm được thông tin sự việc và đang giải giải quyết theo trình tự.

Hà Nội đề xuất cơ chế riêng phát triển mô hình kinh tế đêm GĐXH - UBND TP Hà Nội dự kiến trình HĐND thành phố xem xét, thông qua dự thảo nghị quyết quy định về hoạt động đầu tư, kinh doanh ban đêm tại kỳ họp thứ 4 diễn ra ngày mai (12/6).