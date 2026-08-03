Chi tiết phương án phân luồng giao thông mới tại nhà ga T1, T2 sân bay Nội Bài từ sáng nay
GĐXH - Từ sáng nay (3/8), hành khách và các tài xế đưa, đón người thân tại Cảng hàng không quốc tế Nội Bài cần lưu ý nhiều thay đổi trong việc tổ chức giao thông. Phương án phân luồng mới chính thức được áp dụng tại cả Nhà ga hành khách T1 và T2 nhằm giảm ùn tắc, tối ưu hóa không gian khai thác và nâng cao trải nghiệm của hành khách.
Ngày 3/8, Cảng hàng không quốc tế Nội Bài thông tin, phương án tập trung điều chỉnh toàn bộ hệ thống đường tiếp cận nhà ga, tổ chức lại khu vực đón, trả khách tại các tầng, phân làn giao thông và quy hoạch lại công năng các bãi đỗ xe ô tô từ P1 đến P9.
Một trong những thay đổi đáng chú ý là tại khu vực sảnh đến tầng 1 của Nhà ga T2. Khu vực giao thông công cộng được tổ chức thành 6 làn riêng biệt, mỗi làn phục vụ một nhóm phương tiện và đối tượng cụ thể nhằm hạn chế tình trạng lộn xộn trong đón, trả khách.
Đối với các đơn vị thường xuyên thực hiện dịch vụ đón khách tại sân bay, Cảng hàng không quốc tế Nội Bài yêu cầu phải chủ động đăng ký trước để được bố trí khu vực hoạt động phù hợp.
Công an cửa khẩu Nội Bài sẽ tăng cường kiểm soát, hạn chế người đón khách không đăng ký và tình trạng "cò mồi" taxi hoạt động tại khu vực sảnh công cộng tầng 1 Nhà ga T2.
Sau khi ra khỏi nhà ga, hành khách sẽ được kết nối với nhân viên đón khách đã đăng ký, taxi nhượng quyền hoặc được hướng dẫn di chuyển đến bãi đỗ xe P1 nếu có nhu cầu sử dụng các dịch vụ xe công nghệ như Grab, Xanh SM và các ứng dụng gọi xe khác.
Tại sảnh đi tầng 3 Nhà ga T2, Cảng hàng không quốc tế Nội Bài bố trí dải phân cách cố định để tách luồng phương tiện theo hai hướng tiếp cận từ cầu Nhật Tân và cầu Thăng Long.
Khu vực này được chia thành 5 làn giao thông, đồng thời quy định các phương tiện chỉ được dừng để trả khách tối đa 5 phút và lái xe không được rời khỏi phương tiện quá 2 mét.
Trước khu vực cầu cạn, các dải phân cách cũng được lắp đặt để điều tiết, dẫn hướng phương tiện vào đúng làn di chuyển.
Theo Cảng hàng không quốc tế Nội Bài, phương án phân luồng mới không chỉ tác động đến xe cá nhân mà còn áp dụng với xe công nghệ và xe kinh doanh vận tải. Vì vậy, hành khách và các tài xế cần chủ động cập nhật sơ đồ tổ chức giao thông, quan sát kỹ hệ thống biển báo cũng như hướng dẫn của lực lượng chức năng để tránh đi nhầm luồng hoặc dừng, đỗ sai quy định.
Cảng hàng không quốc tế Nội Bài khuyến nghị hành khách, các cơ quan, đơn vị và doanh nghiệp vận tải chủ động tìm hiểu phương án tổ chức giao thông mới, lên kế hoạch di chuyển phù hợp trước khi đến sân bay.
Việc tuân thủ hướng dẫn phân làn và vị trí dừng, đỗ sẽ góp phần giảm ùn tắc, rút ngắn thời gian đưa, đón khách và bảo đảm hoạt động khai thác tại cả hai nhà ga diễn ra thông suốt.
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