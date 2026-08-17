Tin sao 17/8: Hari Won rạng rỡ bên Trấn Thành, ca sĩ Tùng Dương sắp ra mắt sản phẩm âm nhạc mới

| Giải trí
Thanh Hằng (th)
Thanh Hằng (th)
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GĐXH - Ca sĩ Tùng Dương ấn định ngày ra mắt sản phẩm âm nhạc mới "Đậm Sâu", trong khi đó Hari Won gây chú ý khi xuất hiện xinh tươi rạng rỡ bên Trấn Thành.

Hari Won rạng rỡ bên Trấn Thành, ca sĩ Tùng Dương sắp ra mắt sản phẩm âm nhạc mới - Ảnh 1.

Mới đây, Hari Won chia sẻ loạt hình ảnh diện váy cưới bên ông xã Trấn Thành trên trang cá nhân. Loạt ảnh nhanh chóng thu hút sự chú ý của khán giả. 

Hari Won rạng rỡ bên Trấn Thành, ca sĩ Tùng Dương sắp ra mắt sản phẩm âm nhạc mới - Ảnh 2.

Trong thiết kế trắng, nữ ca sĩ khoe vẻ ngoài trẻ trung, rạng rỡ. Bên dưới bài đăng, hàng loạt bình luận dành lời khen cho nhan sắc Hari Won và sự lịch lãm của Trấn Thành. 

Hari Won rạng rỡ bên Trấn Thành, ca sĩ Tùng Dương sắp ra mắt sản phẩm âm nhạc mới - Ảnh 3.

Ca sĩ Tùng Dương khiến khán giả chú ý khi hé lộ sản phẩm âm nhạc mới trong năm 2026. Sau dấu ấn với "Tái sinh", nam ca sĩ tiếp tục thử nghiệm một màu sắc trẻ trung, gần gũi hơn với công chúng. Ca khúc mới mang tên "Đậm Sâu" dự kiến được phát hành vào ngày 21/8/2026.

Hari Won rạng rỡ bên Trấn Thành, ca sĩ Tùng Dương sắp ra mắt sản phẩm âm nhạc mới - Ảnh 4.

Trên trang cá nhân, Cát Phượng phản hồi những câu hỏi mà nhiều chị em gửi cho cô về việc: "Sống một mình có ổn không?". Đáp lại, nữ nghệ sĩ khẳng định: "Rất ổn". Cát Phượng bày tỏ sự đồng cảm với những người phụ nữ, đặc biệt là các mẹ đơn thân, đang lựa chọn cuộc sống độc thân.

Hari Won rạng rỡ bên Trấn Thành, ca sĩ Tùng Dương sắp ra mắt sản phẩm âm nhạc mới - Ảnh 5.

Ca sĩ Khổng Tú Quỳnh gây chú ý với nhan sắc trẻ trung, tràn đầy năng lượng trong hình ảnh mới nhất. Ở tuổi 35, Khổng Tú Quỳnh được nhiều người nhận xét nhan sắc ngày càng thăng hạng, quyến rũ.

Hari Won rạng rỡ bên Trấn Thành, ca sĩ Tùng Dương sắp ra mắt sản phẩm âm nhạc mới - Ảnh 6.

Diễn viên Ngọc Anh chia sẻ hình ảnh hậu trường khi đóng phim "Trời cao nguyên xanh" cùng với bạn diễn. Nữ diễn viên bày tỏ cảm xúc lưu luyến khi bộ phim đã đi đến tập cuối vào tối 17/8.  

Hari Won rạng rỡ bên Trấn Thành, ca sĩ Tùng Dương sắp ra mắt sản phẩm âm nhạc mới - Ảnh 7.

Diễn viên Trung Ruồi chia sẻ khoảnh khắc gia đình có những phút giây thư giãn bên nhau.

(Ảnh FB nhân vật)

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