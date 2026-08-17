Tin sao 17/8: Hari Won rạng rỡ bên Trấn Thành, ca sĩ Tùng Dương sắp ra mắt sản phẩm âm nhạc mới

Trên trang cá nhân, Cát Phượng phản hồi những câu hỏi mà nhiều chị em gửi cho cô về việc: "Sống một mình có ổn không?". Đáp lại, nữ nghệ sĩ khẳng định: "Rất ổn". Cát Phượng bày tỏ sự đồng cảm với những người phụ nữ, đặc biệt là các mẹ đơn thân, đang lựa chọn cuộc sống độc thân.