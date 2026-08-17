Lok cùng A Dũi bỏ trốn, lực lượng công an vây bắt nhóm đối tượng xấu A Gôn

Trong trích đoạn giới thiệu tập cuối phim "Trời cao nguyên xanh", sau khi kích động khiến bà con kéo nhau lên gây rối tại huyện, Lok lại đưa A Dũi nhanh chóng chạy trốn sang biên giới.

Việc Lok bỏ đi khiến A Dũi tỏ ra nghi ngờ, không hiểu mục đích của những điều ông ta đang làm. Đáp lại, Lok tuyên bố A Dũi quá ngây thơ.

Lok đã bỏ trốn sau khi kích động bà con đi gây rối. Ảnh VTV

Trong lúc đó, lãnh đạo tỉnh vẫn tiếp tục đối thoại, thuyết phục người dân để giúp họ bình tĩnh, tránh vì nghe lời kẻ xấu mà có hành vi sai lầm. Lãnh đạo chính quyền khẳng định cuộc sống của đồng bào hiện nay rất tốt so với 10 năm về trước.

Bà con bây giờ đầy đủ cơm ăn áo mặc, trẻ em được cắp sách đến trường, thanh niên có công ăn việc làm, có điện, có tivi, có mạng internet, đường sá rộng đẹp, nhà cửa khang trang. Dù vẫn còn có hoàn cảnh khó khăn nhưng lãnh đạo địa phương vẫn nỗ lực cố gắng từng ngày để cho bà con mình bớt khổ. Tuy nhiên, một số đối tượng vẫn kích động, không chấp nhận những điều lãnh đạo địa phương nói.

Lãnh đạo địa phương tuyên truyền, thuyết phục người dân không nghe lời kẻ xấu. Ảnh VTV

Không chỉ lãnh đạo chính quyền, Già Rin cũng xuất viện trở về thuyết phục bà con. Ông chỉ ra việc Lok biến mất khi bà con đang có hành vi vi phạm pháp luật. Hơn nữa, việc của các già làng là giúp bà con giữ bếp lửa cháy trong mỗi gia đình, không nên kích động bà con nghe theo lời kẻ xấu. Lực lượng an ninh cũng có mặt để hỗ trợ Già Rin thuyết phục dân làng.



Lực lượng công an vây bắt nhóm đối tượng A Gôn. Ảnh VTV

Ở diễn biến khác trong tập phim, lực lượng công an đang vây bắt nhóm đối tượng A Gôn, thuyết phục đối tượng ra đầu hàng. Tuy nhiên, A Gôn và nhóm đàn em rất manh động. Chúng còn bắt Y Liên làm con tin.

Tập cuối phim "Trời cao nguyên xanh" phát sóng vào 21h ngày 17/8 trên VTV1.

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