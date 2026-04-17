KAI Việt Nam - Nâng tầm công trình với cửa chống cháy

KAI Việt Nam, với quy trình kiểm định nghiêm ngặt đạt tiêu chuẩn PCCC cùng sự kết hợp giữa công nghệ hiện đại và đội ngũ kỹ thuật giàu kinh nghiệm, đảm bảo mỗi sản phẩm đều đạt độ an toàn, bền vững và thẩm mỹ cao, góp phần nâng tầm chất lượng cho các công trình hiện đại.

Mẫu đốt cửa thủy lực 2 cánh chống cháy. Ảnh: KAI Việt Nam

Cửa chống cháy - Tấm lá chắn bảo vệ con người và tài sản

Trong mọi công trình ngày nay, yếu tố an toàn cháy nổ không chỉ là quy chuẩn bắt buộc mà còn là thước đo của chất lượng và trách nhiệm. Giữa hàng loạt thiết bị phòng cháy chữa cháy, cửa chống cháy được ví như "tấm khiên thầm lặng" – giữ vai trò ngăn lửa, khói độc lan rộng và hạn chế nhiệt khi sự cố xảy ra.

Điểm khác biệt lớn nhất của cửa chống cháy nằm ở vật liệu và cấu tạo chuyên biệt. Khung cửa được làm từ thép chịu nhiệt cao, cánh cửa bên trong có gel chống cháy (đối với cửa-vách kính) hoặc tấm MGO (đối với cửa thép/cửa cuốn) .

Các phụ kiện chống cháy đi kèm cửa bao gồm: tay co thủy lực, bản lề chống cháy, khóa tay gạt, tay đẩy panic, gioăng chống cháy, chốt âm hoặc chốt cài tự động, kính chống cháy, nẹp che, sơn tĩnh điện chịu nhiệt... Tất cả các chi tiết này phối hợp với nhau giúp cửa được đảm bảo độ kín khít, hoạt động trơn tru, kéo dài "thời gian vàng" thoát hiểm.

Tùy theo đặc điểm công trình và cấp độ an toàn yêu cầu, cửa chống cháy được chia thành ba dòng chính:

• Cửa thép chống cháy: Bền chắc, chịu nhiệt tốt, thường dùng cho khu vực kỹ thuật, hành lang, lối thoát hiểm của tòa nhà cao tầng.

• Cửa và vách kính chống cháy: Kết hợp giữa an toàn và thẩm mỹ, cho phép lấy sáng tự nhiên mà vẫn ngăn lửa hiệu quả.

• Cửa cuốn chống cháy: Thích hợp cho nhà xưởng, gara, trung tâm thương mại – tự động đóng khi hệ thống báo cháy kích hoạt.

Dù khác biệt về cấu tạo hay ứng dụng, tất cả đều hướng đến mục tiêu chung: bảo vệ tính mạng, tài sản và duy trì an toàn cho toàn bộ công trình.

Cửa thép chống cháy. Ảnh: KAI Việt Nam

Đề cao chất lượng lên hàng đầu

Tại KAI Việt Nam, mỗi cánh cửa chống cháy là kết tinh của kỹ thuật chính xác, quy trình kiểm định nghiêm ngặt và tinh thần trách nhiệm cao. Từ khâu lựa chọn vật liệu, gia công cơ khí đến hoàn thiện sơn phủ, tất cả đều tuân thủ hệ thống quản lý chất lượng ISO 9001:2015. Sự kết hợp giữa dây chuyền công nghệ hiện đại và đội ngũ kỹ sư giàu kinh nghiệm giúp sản phẩm đạt chuẩn tối đa về độ bền cơ học, khả năng chịu nhiệt và tính thẩm mỹ tổng thể.

Không chỉ chú trọng đến chất lượng sản xuất, KAI Việt Nam còn đầu tư mạnh mẽ vào đào tạo đội ngũ kỹ thuật thi công chuyên nghiệp, đảm bảo mỗi công trình đều được lắp đặt đúng quy trình PCCC. Việc kiểm soát chặt chẽ ở mọi khâu đã tạo nên uy tín vững chắc của KAI Việt Nam trên thị trường, đồng thời góp phần nâng cao tiêu chuẩn an toàn cho hàng loạt dự án trọng điểm trên toàn quốc.

KAI Việt Nam đốt mẫu thành công cửa thép chống cháy. Ảnh: KAI Việt Nam

Khẳng định chất lượng qua kiểm định thực tế

KAI Việt Nam đã thử nghiệm và đốt mẫu thành công các loại cửa chống cháy, đạt chứng nhận kiểm định cho cửa từ EI30 đến EI90. Kết quả kiểm định cho thấy sản phẩm không chỉ chống cháy và cách nhiệt ổn định trong suốt thời gian thử nghiệm mà còn đảm bảo an toàn tuyệt đối khi vận hành thực tế.

Cửa chống cháy KAI Việt Nam được đánh giá là giải pháp an toàn – thẩm mỹ – bền vững hàng đầu hiện nay, với thiết kế đa dạng, màu sắc sang trọng và hệ phụ kiện đồng bộ. Phụ kiện cửa đồng bộ, được chọn lọc từ các thương hiệu uy tín.

Mỗi sản phẩm trước khi xuất xưởng đều trải qua quy trình kiểm định khắt khe, khẳng định cam kết của KAI Việt Nam trong việc mang đến giải pháp cửa chống cháy đạt chuẩn, an toàn cho mọi công trình.

Nâng tầm chất lượng các công trình trọng điểm

Với năng lực sản xuất mạnh mẽ và uy tín trong ngành, KAI Việt Nam đã góp mặt trong nhiều dự án tiêu biểu như Seahorse Resort and Spa Nha Trang, The Ninety Complex – 90 Đường Láng, Dự án Dream City – Ocean Park, Tòa nhà Goldmark City – 136 Hồ Tùng Mậu, Tổ hợp sản xuất ô tô Vinfast Hải Phòng, Khu đô thị Kim Chung Di Trạch, Bệnh viện Đa khoa Tâm Anh, AB Central Square Nha Trang, Khách sạn Vega City, Intercontinental Thanh Xuân Valley Resort & Residences,… và nhiều công trình khác.

Với sứ mệnh "Nâng tầm công trình – Bảo vệ an toàn con người", KAI Việt Nam tiếp tục đầu tư vào nghiên cứu, công nghệ và con người để mang đến các giải pháp phòng cháy tiên tiến nhất. Mỗi sản phẩm của KAI không chỉ là cánh cửa an toàn, mà còn là cam kết về chất lượng, uy tín của một thương hiệu Việt hướng tới phát triển bền vững.

