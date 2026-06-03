Loại dứa đặc sản vùng Tây Bắc ngọt như mật, giá đắt gấp đôi dứa thường vẫn luôn ‘cháy hàng’ bất chấp thời tiết mưa hay nắng
GĐXH - Loại dứa này được ví là ‘vua’ của các loại dứa, sở hữu hương vị thơm ngon, thịt trong suốt, chảy mật vàng ươm nên được nhiều người tiêu dùng ưa chuộng.
Dứa mật Pu Lau (dứa mật) là một giống dứa có nguồn gốc từ Lào, được trồng nhiều ở Điện Biên và một số tỉnh miền núi của Việt nam. Đặc điểm nổi bật của dứa mật Pu Lau là trái to, hình tròn, mắt nở nang, ít gai và lá không gai, thịt quả màu vàng tươi, mọng nước, rất ngọt và thơm, đặc biệt không bị rát lưỡi khi ăn. Dứa mật Pu Lau còn được mệnh danh là "vua của các loại dứa" vì hương vị đặc biệt của nó.
Được biết, giống dứa mật này được bà con ở Pu Lau xin từ những bản Lào giáp ranh biên giới Việt Nam về trồng từ khoảng những năm 1990. Nhận thấy cây giống phù hợp với điều kiện khí hậu, thổ nhưỡng và mang lại giá trị kinh tế cao nên bà con nơi đây dần dần nhân rộng diện tích cây trồng. Dứa mật Pu Lau có đặc điểm quả to, có quả có thể nặng từ 3 - 4 kg, dứa rất nhiều nước và vàng như sáp mật ong, vị ngọt đậm và trái rất thơm.
Theo chia sẻ của các tiểu thương, mùa dứa mật bắt đầu từ tháng 4 đến tháng 8 hàng năm. Đặc trưng của dòng dứa mật hữu cơ Pu Lau này là siêu ngọt, quả xanh ăn giòn, ngọt lịm, còn quả chín tươm mật, ngọt khé. Mắt dứa nông, vỏ mỏng nên lợi thịt. Mặc dù có giá bán cao gấp đôi, gấp ba loại dứa thường nhưng dứa mật Pu Lau vẫn nhận được nhiều sự quan tâm của người tiêu dùng, thậm chí không có đủ hàng để bán cho khách.
Hiện tại, dứa mật Pu Lau đang được rao bán trên thị trường với mức giá cao hơn các loại dứa thường, dao động từ 25.000 – 80.000 đồng/kg (tùy loại), quả càng to, ngon thì giá càng cao. Người bán hàng cũng phân loại theo kích thước của dứa để bán cho người tiêu dùng, thậm chí hàng VIP có thể lên tới tiền trăm nghìn đồng/quả.
"Dứa đang vào mùa nên trên thị trường hiện đang bày bán rất nhiều loại dứa có nguồn gốc khác nhau. Tuy nhiên, dứa mật Pu Lau - đặc sản vùng Tây Bắc vẫn là mặt hàng bán chạy hơn cả. Đặc điểm của dứa mật Pu Lau là khi chín quả có màu vàng từ gốc đến đỉnh, thịt quả màu vàng tươi, xen lẫn những phần thịt trong suốt, tươm mật. Hương vị rất ngọt, thơm, mọng nước và không bị rát lưỡi khi ăn. Đặc biệt là dứa mật Pu Lau là dứa sạch, không sử dụng thuốc bảo vệ thực vật để đảm bảo sản phẩm an toàn với người tiêu dùng. Đó chính là những điều đã giúp cho dứa Pu Lau luôn có chỗ đứng trên thị trường và mùa dứa nào cũng rơi vào tình trạng cháy hàng.
Dứa mật Pu Lau có thể dễ dàng phân biệt với các loại dứa khác nhờ vào hình dáng, màu sắc và đặc biệt là hương vị ngọt đậm đặc trưng. Người tiêu dùng nên chọn những quả dứa mật Pu Lau chín tới, có màu vàng tươi, mắt nở nang và không bị dập nát để đảm bảo hương vị ngon nhất", chị Vân Anh (chủ một cửa hàng hoa quả tại Cầu Giấy, Hà Nội) cho hay.
Dứa là loại trái cây ngon, ngọt và tươi mát, chứa một lượng lớn vitamin C và khoáng chất nên dứa được nhiều người yêu thích, nhất là đối với chị em trong quá trình giảm cân và làm đẹp da.
"Dứa đang vào chính vụ nên quả nào quả nấy chín vàng, thơm nức lại ngọt đậm. Vài năm gần đây, bên cạnh những loại dứa thường thì tôi được nhiều đồng nghiệp giới thiệu thêm cho dứa Pu Lau Điện Biên - một đặc sản rất nổi tiếng ở vùng cao.
Dứa mật bên trong thịt quả có màu vàng đậm xen lẫn thịt quả vàng tươi, nhiều người lần đầu thấy tưởng quả bị dập nhưng phần này chính là mật. Loại dứa này ngọt lịm, ăn không bị rát rưỡi, thích hợp với ăn trực tiếp hoặc làm nước ép. Tôi nghĩ ai thích ăn ngọt thanh hơi chua có thể dùng dứa thường, còn ai thích ngọt đậm thì dứa mật là lựa chọn hợp lý. Điều đặc biệt là loại dứa này có mặt rất đều và to rõ ràng nên khá dễ gọt. Cứ mỗi lần đến mùa là tôi thường đặt cả chục kg về ăn dần, vừa ngon, vừa tốt cho sức khỏe, tranh thủ thưởng thức không hết mùa", chị Diệu Ly (nhân viên văn phòng tại Hà Nội) chia sẻ.
Dứa đang vào mùa bán tràn ngập thị trường, được nhiều người tiêu dùng ưa chuộng.
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