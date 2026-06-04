Những loại xe nào cần đặc biệt lưu ý khi dùng xăng E10 theo khuyến cáo của Bộ Công thương để tốt cho động cơ?

Từ ngày 1/6, xăng E10 được triển khai kinh doanh rộng rãi trên toàn quốc, thay thế xăng RON 95. Bên cạnh đó, xăng E5 RON 92 vẫn tiếp tục được sản xuất, cung ứng đến hết năm 2030, theo Thông tư 50/2025.

Bộ Công Thương nêu những loại xe cần lưu ý khi dùng E10

Theo Bộ Công Thương, hầu hết ôtô, xe máy hiện nay đều tương thích với xăng sinh học E10, nhưng một số dòng xe đời cũ cần được kiểm tra, bảo dưỡng hệ thống nhiên liệu trước khi sử dụng.

Trong cẩm nang sử dụng xăng sinh học do Bộ Công Thương ban hành, trong đó có thông tin lộ trình thực hiện xăng sinh học, tính tương thích của E10 với các động cơ, những lưu ý với các loại xe khi sử dụng xăng sinh học và khuyến nghị với người sử dụng.

Một số hiện tượng khi sử dụng xăng sinh học như yếu máy, hao xăng, hút ẩm cũng được giải thích và có những lưu ý cụ thể với người dân trong quá trình sử dụng xăng sinh học.

Theo đó, hầu hết các hãng xe như Honda, Toyota, Ford, Yamaha và các hãng xe máy đều khẳng định tính tương thích khi sử dụng xăng sinh học.

Theo Bộ Công Thương, hầu hết ôtô, xe máy hiện nay đều tương thích với xăng sinh học E10.

Các dòng xe cần lưu ý khi dùng xăng sinh học như xe quá cũ sản xuất trước năm 2000, xe dùng bộ chế hòa khí đời cũ, xe lâu năm chưa kiểm tra, bảo dưỡng hệ thống nhiên liệu, xe phục chế, xe sưu tầm.

Với những dòng xe này được khuyến nghị là nên kiểm tra, bảo dưỡng, thay thế nếu cần thiết với hệ thống nhiên liệu, bao gồm: bình xăng, bơm xăng, lọc xăng, đường ống dẫn xăng, bộ chế hòa khí, kim phun.

Tình trạng yếu máy được xác nhận là có khi sử dụng xăng sinh học, nhưng chênh lệch công suất và tiêu thụ nhiên liệu rất nhỏ.

Xe hỏng khi dùng xăng E10 ai sẽ chịu trách nhiệm?

Bộ Công Thương cho biết, trường hợp phương tiện gặp sự cố và có đủ căn cứ chứng minh nguyên nhân xuất phát từ chất lượng xăng E10 thì đơn vị cung cấp nhiên liệu phải chịu trách nhiệm trước tiên. Sau đó, tùy theo kết quả xác minh và nguyên nhân cụ thể, trách nhiệm quản lý của các cơ quan nhà nước liên quan cũng sẽ được xem xét theo quy định hiện hành.

Khi phát hiện nhiên liệu có dấu hiệu bất thường, người dân được khuyến cáo ngừng sử dụng ngay, đồng thời phản ánh với đơn vị cung cấp hoặc cơ quan chức năng. Phương tiện nên được đưa đến cơ sở kỹ thuật uy tín để kiểm tra, xác định nguyên nhân.

Bộ Công Thương cho biết, việc không duy trì song song xăng khoáng và xăng sinh học nhằm thúc đẩy chuyển đổi xanh, giảm phụ thuộc vào nhiên liệu hóa thạch, nâng cao tính tự chủ và bảo đảm an ninh năng lượng quốc gia.

Theo cơ quan này, trước khi triển khai, xăng E10 đã được nghiên cứu, thử nghiệm trong nước, tham khảo kinh nghiệm quốc tế và lấy ý kiến chuyên gia. Loại nhiên liệu này cũng có thể sử dụng cho máy phát điện, tàu thuyền nhỏ và nhiều thiết bị chạy xăng đời mới, nhưng người dùng cần tuân thủ khuyến cáo của nhà sản xuất.

Đối với trường hợp đổ nhầm xăng E10 cho xe cũ chưa tương thích, cơ quan quản lý cho biết đa số không gây sự cố ngay lập tức.

Bộ Công Thương khẳng định phần lớn ô tô, xe máy đang lưu hành tại Việt Nam đều có thể sử dụng xăng E10. Ngoại lệ chỉ gồm một số dòng xe tải nhẹ sản xuất giai đoạn 1996-2023 đã ngừng sản xuất và một số ít xe máy đời cũ của Suzuki chưa được xác nhận tương thích.

Các thiết bị như máy cắt cỏ, máy bơm nước, máy thổi lá và máy nông nghiệp sản xuất trong những năm gần đây cũng có thể sử dụng xăng E10. Trong khi đó, những phương tiện, động cơ quá cũ hoặc chưa được xác nhận tương thích nên tiếp tục sử dụng xăng E5 để bảo đảm an toàn.

Bộ Công Thương khẳng định phần lớn ô tô, xe máy đang lưu hành tại Việt Nam đều có thể sử dụng xăng E10.

Giá xăng E10 được tính thế nào?

Sau kỳ điều hành giá xăng dầu gần nhất của Liên bộ Công Thương – Tài chính, giá xăng E10 RON 95-III đang được một số doanh nghiệp đầu mối niêm yết ở mức 23.660 đồng/lít, thấp hơn 490 đồng/lít so với xăng khoáng RON95-III; trong khi giá xăng E5 RON92 là 23.250 đồng/lít, thấp hơn xăng khoáng RON 95-III là 900 đồng/lít.

Theo Dự thảo Nghị quyết của Chính phủ ban hành quy định về việc triển khai lộ trình sử dụng xăng sinh học E10 đang được Bộ Tư pháp thẩm định, kể từ 1/6, xăng E10 RON 95-III được xác định là mặt hàng tiêu dùng phổ biến, do Nhà nước công bố giá cơ sở xăng dầu, thay thế xăng khoảng RON 95-III. Liên bộ Công Thương - Tài chính sẽ bắt đầu công bố giá cơ sở mặt hàng này.

Thông tin với báo chí, ông Đào Duy Anh, Phó Cục trưởng Cục đổi mới sáng tạo, Chuyển đổi xanh và Khuyến công (Bộ Công Thương) cho hay, cũng như các loại nhiên liệu khác trên thị trường, giá xăng E10 được hình thành từ nhiều yếu tố cấu thành. Trong đó có giá nguyên liệu đầu vào, chi phí sản xuất, chi phí logistics, chi phí phân phối, lợi nhuận của doanh nghiệp và các khoản thuế theo quy định.

Đối với xăng E10, 2 thành phần nguyên liệu chính là xăng nền và ethanol nhiên liệu. Giá của các nguyên liệu này chịu tác động trực tiếp từ diễn biến của thị trường thế giới. Khi giá nguyên liệu đầu vào tăng hoặc giảm, giá thành sản xuất xăng E10 cũng sẽ có sự điều chỉnh tương ứng.

Bên cạnh đó, giá bán còn bao gồm các chi phí sản xuất, vận chuyển, lưu thông, kinh doanh và các yếu tố tài chính khác trong chuỗi cung ứng.

Vì vậy, giá xăng E10 được xác định theo nguyên tắc thị trường, phản ánh tương đối đầy đủ biến động của giá nguyên liệu đầu vào cũng như các chi phí liên quan trong quá trình sản xuất và phân phối.