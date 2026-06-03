Hà Nội phát hiện hơn 800 phụ tùng ô tô nghi giả mạo nhãn hiệu PEUGEOT, bán công khai trên nhiều website
GĐXH - Trong đợt tăng cường kiểm tra thị trường sau khi xăng sinh học E10 được triển khai trên toàn quốc, ngày 2/6, Đội QLTT số 1 (Chi cục QLTT Hà Nội) đã kiểm tra Công ty TNHH Thương mại và Dịch vụ Gia Minh Auto Việt Nam tại xã Gia Lâm.
Qua kiểm tra, lực lượng chức năng phát hiện 835 phụ tùng, phụ kiện ô tô không có hóa đơn, chứng từ chứng minh nguồn gốc, có dấu hiệu giả mạo nhãn hiệu PEUGEOT.
Tang vật gồm má phanh, lốc điều hòa, giảm xóc, lọc dầu, lọc gió, ống nước làm mát và nhiều linh kiện khác.
Đoàn kiểm tra cũng phát hiện doanh nghiệp sử dụng dấu hiệu PEUGEOT trên biển hiệu kinh doanh và vận hành các website: giaminhauto.vn, phutungpeugeot.vn, phukienxephap.com có dấu hiệu vi phạm quy định pháp luật về thương mại điện tử.
Làm việc với lực lượng chức năng, đại diện doanh nghiệp thừa nhận các hình ảnh, thông tin sản phẩm đăng tải trên các website này cũng chính là các sản phẩm đang được bày bán tại cơ sở kinh doanh.
Quá trình rà soát trên hệ thống quản lý hoạt động thương mại điện tử của Bộ Công Thương cho thấy các website nêu trên có nhiều dấu hiệu vi phạm quy định pháp luật.
Cụ thể, doanh nghiệp chưa thực hiện thủ tục thông báo website bán hàng với cơ quan quản lý nhà nước có thẩm quyền; công khai không đầy đủ thông tin về chủ sở hữu website; thiếu các thông tin bắt buộc về hàng hóa; không xây dựng chính sách bảo vệ thông tin cá nhân và chính sách bảo đảm an toàn, an ninh trong thu thập, sử dụng dữ liệu người tiêu dùng.
Đặc biệt, lực lượng chức năng ghi nhận dấu hiệu cung cấp thông tin về hàng hóa xâm phạm quyền sở hữu trí tuệ trên môi trường internet, tiềm ẩn nguy cơ gây nhầm lẫn cho người dân khi tìm kiếm và mua sắm phụ tùng ô tô trực tuyến.
Theo lực lượng QLTT, phụ tùng giả mạo, kém chất lượng có thể ảnh hưởng đến an toàn vận hành phương tiện và gây nhầm lẫn cho người tiêu dùng. Hiện vụ việc đang được tiếp tục xác minh, xử lý theo quy định.
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