Cảnh báo lịch cúp điện An Giang liên tục từ ngày 4 – 7/6/2026: Nhiều khu vực bị cúp điện 13 tiếng/ngày cần chủ động sắp xếp công việc
GĐXH – Theo thông báo lịch cúp điện của Tổng Công ty Điện lực miền Nam (EVNSPC), trong tuần, một số khu dân cư và đơn vị thuộc An Giang sẽ mất điện nhiều giờ.
Lịch cúp điện An Giang
Theo đó, cập nhật sớm nhất thông tin lịch cúp điện An Giang (lịch cắt điện An Giang) từ ngày 4 – 7/6/2026 để người dân có sự chuẩn bị kỹ trước những lần cúp điện đột xuất gây ra những phiền phức không đáng có.
Đặc biệt các doanh nghiệp kinh doanh sản xuất trên địa bàn, nơi có lịch cúp điện cần cập nhật thông tin để vận hành đơn vị một cách hiệu quả.
Tùy theo tình hình thời tiết, kế hoạch các đơn vị điện lực, lịch cúp điện có thể được điều chỉnh hoãn, cúp khi chưa được thông báo hoặc thông báo sau ở một số nơi.
Ngoài ra, lịch cúp điện An Giang từ ngày 4 – 7/6/2026 được Chuyên trang Gia đình và Xã hội cập nhật thường xuyên để mọi người có thể chuẩn bị trước trong công việc kinh doanh, sinh hoạt hằng ngày.
Chi tiết lịch cúp điện An Giang từ ngày 4 – 7/6/2026
Lịch cúp điện Long Xuyên
KHU VỰC: Một phần phường Long Xuyên (khu vực đường Lê Hồng Phong từ đường Trần Hưng Đạo đến đường Tôn Đức Thắng, đường Hoàng Văn Thụ) - Tỉnh An Giang
THỜI GIAN: Từ 08:15:00 ngày 05/06/2026 đến 10:00:00 ngày 05/06/2026
LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Bảo trì, sửa chữa lưới điện
KHU VỰC: Tại HKD Út Trọng, phường Bình Đức - Tỉnh An Giang
THỜI GIAN: Từ 09:30:00 ngày 05/06/2026 đến 13:00:00 ngày 05/06/2026
LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
KHU VỰC: Tại Trạm Bơm Số 3, phường Long Xuyên - Tỉnh An Giang
THỜI GIAN: Từ 10:00:00 ngày 05/06/2026 đến 14:00:00 ngày 05/06/2026
LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
KHU VỰC: Tại Trường THCS Phan Văn Trị, phường Bình Đức - Tỉnh An Giang
THỜI GIAN: Từ 10:30:00 ngày 05/06/2026 đến 13:30:00 ngày 05/06/2026
LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
KHU VỰC: Một phần phường Long Xuyên (Đường Nguyễn Huệ B, Hai Bà Trưng, Lê Minh Ngươn, Lê Thị Nhiện, Phan Đình Phúng, Huỳnh Văn Hây, Phan Thành Long, Phạm Hồng Thái, Nguyễn Văn Cưng, Đoàn Văn Phối, Ngô Gia Tự, Siêu Thị Coop, KS Đông Xuyên, Huỳnh Thị Hưởng) - Tỉnh An Giang
THỜI GIAN: Từ 06:00:00 ngày 07/06/2026 đến 18:30:00 ngày 07/06/2026
LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Bảo trì, sửa chữa lưới điện
KHU VỰC: Một phần phường Long Xuyên, Mỹ Thới (một phần đường Võ Thị Sáu, từ Đèn 4 Ngọn đến Cống Bà Thứ phía bên trái, khu Tây Sông Hậu) - Tỉnh An Giang
THỜI GIAN: Từ 06:00:00 ngày 07/06/2026 đến 18:30:00 ngày 07/06/2026
LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Bảo trì, sửa chữa lưới điện
KHU VỰC: Một phần phường Long Xuyên, Mỹ Thới (khu Công nghiệp Mỹ Quý, khu vực NM Bê Tông LT, Cty XNK Bình Minh) - Tỉnh An Giang
THỜI GIAN: Từ 06:00:00 ngày 07/06/2026 đến 18:30:00 ngày 07/06/2026
LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Bảo trì, sửa chữa lưới điện
KHU VỰC: Một phần phường Mỹ Thới (khu vực từ cống Bà THứ đến đầu Chợ Cái Sao phía bên trái) - Tỉnh An Giang
THỜI GIAN: Từ 06:00:00 ngày 07/06/2026 đến 18:30:00 ngày 07/06/2026
LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Bảo trì, sửa chữa lưới điện
Lịch cúp điện An Châu
KHU VỰC: - Một phần xã Bình Hòa (khu vực dọc sông hậu: từ Internet An An đến Kim Bửu Tự, tỉnh An Giang.
THỜI GIAN: Từ 08:00:00 ngày 04/06/2026 đến 10:00:00 ngày 04/06/2026
LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Bảo trì, sửa chữa lưới điện
KHU VỰC: Khách hàng thuộc trạm Hữu Hạnh-xã Bình Hỏa , tỉnh An Giang.
THỜI GIAN: Từ 08:00:00 ngày 04/06/2026 đến 17:00:00 ngày 04/06/2026
LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
KHU VỰC: Khách hàng thuộc trạm Toàn Hạo Xuyên-xã Bình Hỏa , tỉnh An Giang.
THỜI GIAN: Từ 08:00:00 ngày 04/06/2026 đến 17:00:00 ngày 04/06/2026
LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
KHU VỰC: Khách hàng thuộc trạm QL Đường Sông 13 -xã Bình Hỏa , tỉnh An Giang.
THỜI GIAN: Từ 08:00:00 ngày 04/06/2026 đến 17:00:00 ngày 04/06/2026
LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
KHU VỰC: Khách hàng thuộc trạm Rạch Gộc 2 -xã Bình Hỏa , tỉnh An Giang.
THỜI GIAN: Từ 08:00:00 ngày 04/06/2026 đến 17:00:00 ngày 04/06/2026
LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
KHU VỰC: Khách hàng thuộc trạm T2 Kênh Quýt -xã Bình Hỏa , tỉnh An Giang.
THỜI GIAN: Từ 08:00:00 ngày 04/06/2026 đến 17:00:00 ngày 04/06/2026
LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
KHU VỰC: Khách hàng thuộc trạm Phân bón Thuận Lợi -xã Bình Hỏa , tỉnh An Giang.
THỜI GIAN: Từ 08:00:00 ngày 04/06/2026 đến 17:00:00 ngày 04/06/2026
LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
KHU VỰC: - Khách hàng thuộc trạm Trường THCS Cần Đăng, xã Cần Đăng – tỉnh An Giang.
THỜI GIAN: Từ 08:00:00 ngày 04/06/2026 đến 17:00:00 ngày 04/06/2026
LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
KHU VỰC: - Khách hàng thuộc trạm T1 Kênh Thanh Niên –xã Vĩnh An – tỉnh An Giang.
THỜI GIAN: Từ 08:00:00 ngày 04/06/2026 đến 17:00:00 ngày 04/06/2026
LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
KHU VỰC: - Khách hàng thuộc trạm THPT Vĩnh Bình – tỉnh An Giang. –xã Vĩnh An – tỉnh An Giang.
THỜI GIAN: Từ 08:00:00 ngày 04/06/2026 đến 17:00:00 ngày 04/06/2026
LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
KHU VỰC: Một phần xã Bình Hòa (khu vực từ Cầu Thân Hanh đến Cảng Cầu Tàu) , tỉnh An Giang.
THỜI GIAN: Từ 09:00:00 ngày 04/06/2026 đến 10:30:00 ngày 04/06/2026
LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Bảo trì, sửa chữa lưới điện
KHU VỰC: Một phần xã Bình Hòa ( khu vực TL 941 từ Ngã 3 Lộ Tẻ đến Thảo Nguyên) , tỉnh An Giang.
THỜI GIAN: Từ 09:30:00 ngày 04/06/2026 đến 12:00:00 ngày 04/06/2026
LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Bảo trì, sửa chữa lưới điện
KHU VỰC: Khách hàng thuộc trạm Kênh Chà Và -xã Bình Hỏa , tỉnh An Giang.
THỜI GIAN: Từ 15:00:00 ngày 04/06/2026 đến 17:00:00 ngày 04/06/2026
LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Bảo trì, sửa chữa lưới điện
KHU VỰC: Một phần Xã Bình Hòa (khu vực Cồn Bình thạnh) – tỉnh An Giang
THỜI GIAN: Từ 07:00:00 ngày 06/06/2026 đến 17:00:00 ngày 06/06/2026
LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Bảo trì, sửa chữa lưới điện
KHU VỰC: Một phần Xã Bình Hòa, An Châu, Cần Đăng (khu vực dọc QL 91 bên trái từ Cầu Xếp Bà Lý đến cầu Mương Út Xuân, dọc rạch Chắc Cà Đao) – tỉnh An Giang
THỜI GIAN: Từ 06:00:00 ngày 07/06/2026 đến 06:30:00 ngày 07/06/2026
LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Bảo trì, sửa chữa lưới điện
KHU VỰC: Một phần Xã Bình Hòa (khu vực KCN Bình Hòa) – tỉnh An Giang
THỜI GIAN: Từ 06:00:00 ngày 07/06/2026 đến 19:00:00 ngày 07/06/2026
LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Bảo trì, sửa chữa lưới điện
KHU VỰC: Một phần Xã Bình Hòa (khu vực KCN Bình Hòa, khu vực dọc Sông Hậu từ Đình Bình Phú đến bến đò Nhà Thí và khu vực dọc Kênh Mạc Cần Dưng từ cầu Bình Hòa đến Chùa Tân An) – tỉnh An Giang
THỜI GIAN: Từ 06:00:00 ngày 07/06/2026 đến 19:00:00 ngày 07/06/2026
LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Bảo trì, sửa chữa lưới điện
KHU VỰC: Một phần Xã Bình Hòa (khu vực KCN Bình Hòa, khu vực dọc Sông Hậu từ Đình Bình Phú đến bến đò Nhà Thí và khu vực dọc Kênh Mạc Cần Dưng từ cầu Bình Hòa đến Chùa Tân An) – tỉnh An Giang
THỜI GIAN: Từ 07:00:00 ngày 07/06/2026 đến 19:00:00 ngày 07/06/2026
LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Bảo trì, sửa chữa lưới điện
KHU VỰC: Một phần Xã Bình Hòa, An Châu, Cần Đăng (khu vực dọc QL 91 bên trái từ Cầu Xếp Bà Lý đến cầu Mương Út Xuân, dọc rạch Chắc Cà Đao) – tỉnh An Giang
THỜI GIAN: Từ 18:00:00 ngày 07/06/2026 đến 19:00:00 ngày 07/06/2026
LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Bảo trì, sửa chữa lưới điện
Lịch cúp điện Chợ Mới
KHU VỰC: Một phần xã Long Điền (đoạn từ Trạm 110kV Chợ Mới đến Siêu thị Coopmatr), đường cồn Long Hòa thuộc xã Chợ Mới - tỉnh An Giang + Ranh giới Cù Lao Tây 1 thuộc tỉnh Đồng Tháp.
THỜI GIAN: Từ 08:00:00 ngày 04/06/2026 đến 17:00:00 ngày 04/06/2026
LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Bảo trì, sửa chữa lưới điện
KHU VỰC: Dọc kênh Cái Nai từ cầu Cái Nai trong đến tổ 2,3 Làng Nón thuộc xã Hội An – tỉnh An Giang.
THỜI GIAN: Từ 06:00:00 ngày 05/06/2026 đến 18:00:00 ngày 05/06/2026
LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
KHU VỰC: Một phần Cồn An Thạnh - xã Hội An - tỉnh An Giang
THỜI GIAN: Từ 07:30:00 ngày 07/06/2026 đến 15:00:00 ngày 07/06/2026
LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
Lịch cúp điện Châu Đốc
Không có lịch ngừng, giảm cung cấp điện từ ngày 4 – 7/6/2026.
Lịch cúp điện Tân Châu
KHU VỰC: Mất điện tại trạm bơm Long Phú 2 thuộc phường Long Phú.
THỜI GIAN: Từ 08:00:00 ngày 04/06/2026 đến 17:00:00 ngày 04/06/2026
LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
KHU VỰC: Mất điện tại trạm bơm Ông Beo thuộc xã Châu Phong.
THỜI GIAN: Từ 08:00:00 ngày 04/06/2026 đến 17:00:00 ngày 04/06/2026
LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
KHU VỰC: Mất điện tại trạm NMXL Minh Phát thuộc xã Châu Phong
THỜI GIAN: Từ 08:00:00 ngày 04/06/2026 đến 17:00:00 ngày 04/06/2026
LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
KHU VỰC: Mất điện trạm Cty Bảo Hưng Phát thuộc xã Châu Phong
THỜI GIAN: Từ 08:00:00 ngày 04/06/2026 đến 17:00:00 ngày 04/06/2026
LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
KHU VỰC: Mất điện tại trạm Bình Thạnh 1 thuộc xã Hòa Lạc.
THỜI GIAN: Từ 08:00:00 ngày 04/06/2026 đến 17:00:00 ngày 04/06/2026
LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
KHU VỰC: Mất điện tại trạm bơm kênh 30/4 Phú Hiệp xã Châu Phong.
THỜI GIAN: Từ 08:00:00 ngày 04/06/2026 đến 17:00:00 ngày 04/06/2026
LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
KHU VỰC: Một phần khóm Long Thị D thuộc phường Tân Châu (dọc theo đường Tôn Đức Thắng, Phạm Ngọc Thạch)
THỜI GIAN: Từ 08:00:00 ngày 04/06/2026 đến 17:00:00 ngày 04/06/2026
LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
KHU VỰC: Mất điện Trường THPT Tân Châu khóm Long Thị D thuộc phường Tân Châu.
THỜI GIAN: Từ 08:00:00 ngày 04/06/2026 đến 17:00:00 ngày 04/06/2026
LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
KHU VỰC: Mất điện Trường THPT Long Sơn khóm Long Hưng 1 thuộc phường Tân Châu.
THỜI GIAN: Từ 08:00:00 ngày 04/06/2026 đến 17:00:00 ngày 04/06/2026
LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
KHU VỰC: Mất điện tại trạm Bệnh viện đa khoa Tân Châu thuộc phường Tân Châu.
THỜI GIAN: Từ 08:00:00 ngày 05/06/2026 đến 17:00:00 ngày 05/06/2026
LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
KHU VỰC: Mất điện tại trạm bơm Cống Phú Vĩnh thuộc phường Long Phú.
THỜI GIAN: Từ 08:00:00 ngày 05/06/2026 đến 17:00:00 ngày 05/06/2026
LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
KHU VỰC: Mất điện tại trạm bơm Tập Đoàn 25 thuộc xã Châu Phong.
THỜI GIAN: Từ 08:00:00 ngày 05/06/2026 đến 17:00:00 ngày 05/06/2026
LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
KHU VỰC: Mất điện tại trạm bơm Kênh sườn Hòa Lạc thuộc xã Phú Lâm.
THỜI GIAN: Từ 08:00:00 ngày 05/06/2026 đến 17:00:00 ngày 05/06/2026
LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
Lịch cúp điện Thoại Sơn
KHU VỰC: - Dọc tuyến kênh Nhà thờ thuộc ấp Mỹ Phú, xã Định Mỹ, tỉnh An Giang.
THỜI GIAN: Từ 07:30:00 ngày 04/06/2026 đến 10:00:00 ngày 04/06/2026
LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
KHU VỰC: - Tại trạm T2A Trung Sơn trụ 474TS/357/15 tuyến 474TS.
THỜI GIAN: Từ 08:00:00 ngày 04/06/2026 đến 17:00:00 ngày 04/06/2026
LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
KHU VỰC: - Tại trạm T2 Tây Phú trụ 474TS/391 tuyến 474TS.
THỜI GIAN: Từ 08:00:00 ngày 04/06/2026 đến 17:00:00 ngày 04/06/2026
LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
KHU VỰC: - Tại trạm T4A Tây Phú trụ 474TS/411 tuyến 474TS.
THỜI GIAN: Từ 08:00:00 ngày 04/06/2026 đến 17:00:00 ngày 04/06/2026
LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
KHU VỰC: - Tại trạm T5 Tây Phú trụ 474TS/415/12 tuyến 474TS.
THỜI GIAN: Từ 08:00:00 ngày 04/06/2026 đến 17:00:00 ngày 04/06/2026
LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
KHU VỰC: - Tại trạm T7 Tây Phú trụ 474TS/415/34 tuyến 474TS.
THỜI GIAN: Từ 08:00:00 ngày 04/06/2026 đến 17:00:00 ngày 04/06/2026
LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
KHU VỰC: - Dọc tuyến kênh T7 thuộc ấp Vĩnh Lợi, xã Vĩnh Trạch, tỉnh An Giang.
THỜI GIAN: Từ 10:30:00 ngày 04/06/2026 đến 16:00:00 ngày 04/06/2026
LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
KHU VỰC: - Một phần ấp Vĩnh Trung, ấp Trung Bình Tiến, ấp Trung Bình Nhất, ấp Trung Bình Nhì, ấp Tây Bình, xã Vĩnh Trạch, tỉnh An Giang.
THỜI GIAN: Từ 07:00:00 ngày 05/06/2026 đến 17:00:00 ngày 05/06/2026
LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Bảo trì, sửa chữa lưới điện
KHU VỰC: - Tại trạm Kinh H2.3 trụ 473TS/69/24 tuyến 473TS.
THỜI GIAN: Từ 08:00:00 ngày 05/06/2026 đến 17:00:00 ngày 05/06/2026
LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
KHU VỰC: - Tại trạm Kinh H2.4 trụ 473TS/69/36 tuyến 473TS.
THỜI GIAN: Từ 08:00:00 ngày 05/06/2026 đến 17:00:00 ngày 05/06/2026
LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
KHU VỰC: - Tại trạm Kinh H2.5 trụ 473TS/69/51 tuyến 473TS.
THỜI GIAN: Từ 08:00:00 ngày 05/06/2026 đến 17:00:00 ngày 05/06/2026
LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
KHU VỰC: - Tại trạm T3 Định Thành trụ 476TS/138 tuyến 476TS.
THỜI GIAN: Từ 08:00:00 ngày 05/06/2026 đến 17:00:00 ngày 05/06/2026
LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
KHU VỰC: - Tại trạm CDC Hòa Thành trụ 476TS/129/3 tuyến 476TS.
THỜI GIAN: Từ 08:00:00 ngày 05/06/2026 đến 17:00:00 ngày 05/06/2026
LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
Lịch cúp điện Châu Phú
KHU VỰC: - Một phần xã Thạnh Mỹ Tây (Trạm biến áp Trạm Bơm Rạch Cây Gáo Tây Kênh 8)
THỜI GIAN: Từ 08:00:00 ngày 04/06/2026 đến 17:00:00 ngày 04/06/2026
LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
KHU VỰC: - Một phần xã Châu Phú (Trạm biến áp Trạm Bơm Mương Nước Đục Tây Kênh 2).
THỜI GIAN: Từ 08:00:00 ngày 04/06/2026 đến 17:00:00 ngày 04/06/2026
LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
KHU VỰC: - Một phần xã Bình Mỹ (Trạm biến áp Hộ Kinh Doanh Trương Chế Linh)
THỜI GIAN: Từ 08:00:00 ngày 04/06/2026 đến 17:00:00 ngày 04/06/2026
LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
KHU VỰC: - Một phần xã Bình Mỹ (Trạm biến áp Trạm Bơm Kênh 4 Nam Cây Dương)
THỜI GIAN: Từ 08:00:00 ngày 04/06/2026 đến 17:00:00 ngày 04/06/2026
LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
KHU VỰC: - Một phần xã Bình Mỹ (Trạm biến áp Công Ty TNHH Võ Trung Hậu (Công Ty TNHH MTV Trung Lý))
THỜI GIAN: Từ 08:00:00 ngày 04/06/2026 đến 17:00:00 ngày 04/06/2026
LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
KHU VỰC: - Một phần xã Bình Mỹ (Trạm biến áp Yến Loan)
THỜI GIAN: Từ 08:00:00 ngày 04/06/2026 đến 17:00:00 ngày 04/06/2026
LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
KHU VỰC: - Một phần xã Bình Mỹ (Trạm biến áp Trạm Bơm Kênh Ngang Ngoài Nam Thầy Phó)
THỜI GIAN: Từ 08:00:00 ngày 04/06/2026 đến 17:00:00 ngày 04/06/2026
LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
KHU VỰC: - Một phần xã Bình Mỹ (Trạm biến áp Nghĩa Hiệp)
THỜI GIAN: Từ 08:00:00 ngày 04/06/2026 đến 17:00:00 ngày 04/06/2026
LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
KHU VỰC: - Một phần xã Châu Phú (Trạm biến áp Công Ty TNHH MTV Nhà Hàng Khách Sạn 467 Châu Phú)
THỜI GIAN: Từ 08:00:00 ngày 05/06/2026 đến 17:00:00 ngày 05/06/2026
LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
KHU VỰC: - Một phần xã Châu Phú (Trạm biến áp Châu Anh Uy)
THỜI GIAN: Từ 08:00:00 ngày 05/06/2026 đến 17:00:00 ngày 05/06/2026
LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
KHU VỰC: - Một phần xã Vĩnh Thạnh Trung (Trạm biến áp DNTN Nghiệp Nhung)
THỜI GIAN: Từ 08:00:00 ngày 05/06/2026 đến 17:00:00 ngày 05/06/2026
LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
KHU VỰC: - Một phần xã Vĩnh Thạnh Trung (Trạm biến áp Công Ty Lương Thực Thực Phẩm An Giang)
THỜI GIAN: Từ 08:00:00 ngày 05/06/2026 đến 17:00:00 ngày 05/06/2026
LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
Lịch cúp điện Phú Tôn
KHU VỰC: Trạm bơm Tạo Nguồn (Cậu Đợi di dời) trụ 475PT/242/30 (475PT/163/97/30) tuyến 475PT.
THỜI GIAN: Từ 08:00:00 ngày 04/06/2026 đến 09:10:00 ngày 04/06/2026
LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
KHU VỰC: Trạm T1A Phú Thành - Phú Long trụ 475PT/349 (475PT/398) tuyến 475PT.
THỜI GIAN: Từ 09:20:00 ngày 04/06/2026 đến 10:30:00 ngày 04/06/2026
LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
KHU VỰC: Trạm TB HTX Phú Thượng 2 trụ 475PT/354 (475PT/403) tuyến 475PT.
THỜI GIAN: Từ 13:00:00 ngày 04/06/2026 đến 14:10:00 ngày 04/06/2026
LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
KHU VỰC: Trạm HTX Phú Thượng (TB Mương Lòi) trụ 475PT/355 (475PT/404) tuyến 475PT.
THỜI GIAN: Từ 14:20:00 ngày 04/06/2026 đến 15:30:00 ngày 04/06/2026
LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
Lịch cúp điện Tri Tôn
KHU VỰC: Tại trạm C.TY CP Điện Nước AG - T2 Tô Thủy
THỜI GIAN: Từ 08:00:00 ngày 04/06/2026 đến 17:00:00 ngày 04/06/2026
LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
KHU VỰC: Tại trạm C.TY CPĐNAG – Chợ Tà Đảnh 2
THỜI GIAN: Từ 08:00:00 ngày 04/06/2026 đến 17:00:00 ngày 04/06/2026
LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
KHU VỰC: Tại trạm CtyTNHH Hòa Phát
THỜI GIAN: Từ 08:00:00 ngày 05/06/2026 đến 17:00:00 ngày 05/06/2026
LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
KHU VỰC: Nhánh rẽ Kênh T4, Xã Vĩnh Gia
THỜI GIAN: Từ 08:00:00 ngày 05/06/2026 đến 17:00:00 ngày 05/06/2026
LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
Lịch cúp điện Tịnh Biên
KHU VỰC: - TBA T7 Nhà Bàng, phường Thới Sơn, tỉnh An Giang
THỜI GIAN: Từ 08:00:00 ngày 04/06/2026 đến 11:00:00 ngày 04/06/2026
LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
KHU VỰC: - TBA T2 An Cư, xã An Cư, tỉnh An Giang
THỜI GIAN: Từ 08:00:00 ngày 04/06/2026 đến 11:00:00 ngày 04/06/2026
LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
KHU VỰC: - TBA T2A An Phú, phường Tịnh Biên, tỉnh An Giang
THỜI GIAN: Từ 08:00:00 ngày 04/06/2026 đến 11:00:00 ngày 04/06/2026
LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
KHU VỰC: - TBA T5A Hào Sển, phường Thới Sơn, tỉnh An Giang
THỜI GIAN: Từ 08:00:00 ngày 04/06/2026 đến 11:00:00 ngày 04/06/2026
LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
KHU VỰC: - TBA Âu Tàu Voi 1, phường Chi Lăng, tỉnh An Giang
THỜI GIAN: Từ 13:00:00 ngày 04/06/2026 đến 17:00:00 ngày 04/06/2026
LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
KHU VỰC: - TBA HKD Trần Tiết Hận, phường Chi Lăng, tỉnh An Giang
THỜI GIAN: Từ 13:00:00 ngày 04/06/2026 đến 17:00:00 ngày 04/06/2026
LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
KHU VỰC: - TBA T1A Núi Cấm, xã Núi Cấm, tỉnh An Giang.
THỜI GIAN: Từ 13:00:00 ngày 04/06/2026 đến 17:00:00 ngày 04/06/2026
LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
KHU VỰC: - TBA T1B Núi Cấm, xã Núi Cấm, tỉnh An Giang.
THỜI GIAN: Từ 13:00:00 ngày 04/06/2026 đến 17:00:00 ngày 04/06/2026
LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
Lịch cúp điện An Phú
Không có lịch ngừng, giảm cung cấp điện từ ngày 4 – 7/6/2026.
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