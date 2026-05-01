Du khách chen chân khám phá Hoàng cung Huế dịp nghỉ lễ, lượng vé đạt kỷ lục

Thứ sáu, 10:29 01/05/2026 | Đời sống
GĐXH - Dịp nghỉ lễ 30/4 và 1/5, các điểm di tích thuộc Quần thể di tích Cố đô Huế đón lượng lớn du khách đến tham quan, trải nghiệm. Trong đó, Đại nội Huế tiếp tục là điểm đến thu hút đông đảo người dân và du khách.

Những ngày đầu kỳ nghỉ lễ 30/4 và 1/5, từ sáng sớm, khu vực Ngọ Môn và nhiều di tích bên trong Đại nội Huế nhộn nhịp dòng người ra vào.

Nhiều gia đình, nhóm bạn trẻ tranh thủ kỳ nghỉ dài ngày để đến tham quan, tìm hiểu lịch sử và lưu lại những khoảnh khắc đẹp giữa không gian cung đình xưa.

Theo ghi nhận, thời tiết thuận lợi giúp hành trình tham quan của du khách thêm trọn vẹn. Tại khu vực cổng vào, lực lượng nhân viên, hướng dẫn viên và bảo vệ tích cực hỗ trợ phân luồng, hướng dẫn du khách.

Anh Hoàng Ngọc Lý (du khách đến từ Hà Tĩnh) chia sẻ, đây là lần đầu cùng gia đình đến Huế đúng dịp nghỉ lễ nên rất háo hức. "Tôi từng xem nhiều hình ảnh về Đại nội Huế nhưng khi đến trực tiếp vẫn thấy rất ấn tượng. Không gian rộng lớn, kiến trúc cổ kính và cảnh quan được chăm sóc đẹp mắt. Dù khách khá đông nhưng việc tham quan vẫn thuận lợi", anh Lý nói.

Nhiều du khách lựa chọn mặc áo dài, cổ phục để chụp ảnh tại khu vực Đại nội, tạo nên không khí sôi động và giàu bản sắc.

Một số đoàn khách quốc tế tỏ ra thích thú khi tìm hiểu kiến trúc triều Nguyễn, nghe giới thiệu về lịch sử và những giá trị văn hóa còn được gìn giữ đến nay.

Nhiều người dành thời gian khá lâu tại các điểm tham quan chính để tìm hiểu kỹ hơn về di sản.

Dịp này, không chỉ khu vực Đại nội, các điểm di tích khác như lăng vua Gia Long, lăng Minh Mạng, lăng Tự Đức, lăng Khải Định... cũng thu hút đông đảo khách đến tham quan.

Ông Trần Hữu Thùy Giang, Phó Chủ tịch UBND TP Huế cho biết, hơn 3,7 tỷ đồng là tổng số tiền bán vé vào các di tích Huế trong ngày đầu của kỳ nghỉ lễ. Đây là số tiền bán vé kỷ lục, cao nhất từ trước đến nay đối với doanh thu từ bán vé tham quan các di tích ở Huế. Đáng chú ý, có hơn 1.000 vé được mua online.

Theo Sở Du lịch, trong dịp nghỉ lễ 30/4 và 1/5 năm nay, tổng lượng khách du lịch đến thành phố trong 5 ngày (từ 29/4 đến 3/5) ước đạt khoảng 610.000 lượt, tăng 73,7% so với cùng kỳ năm trước. Trong đó, khách quốc tế ước đạt 164.000 lượt, tăng 129%, doanh thu từ du lịch ước đạt 1.350 tỷ đồng, tăng 85%. Công suất bình quân phòng các cơ sở lưu trú ước đạt 99%.

Nghỉ lễ Giỗ Tổ Hùng Vương, du khách tấp nập đến Hà Nội thăm quan

GĐXH - Mới qua 2 ngày nghỉ lễ Giỗ Tổ Hùng Vương (25–27/4), Hà Nội ghi nhận đông đảo du khách, tập trung chủ yếu tại các khu thăm quan di tích, văn hóa – lịch sử.

Tin liên quan

Dòng người đổ về di tích Huế trong ngày mở cửa miễn phí cho công dân Việt Nam

Dòng người đổ về di tích Huế trong ngày mở cửa miễn phí cho công dân Việt Nam

Hà Nội mở cửa miễn phí 17 di tích nổi tiếng dịp đầu năm Bính Ngọ

Hà Nội mở cửa miễn phí 17 di tích nổi tiếng dịp đầu năm Bính Ngọ

Thanh Hóa: Diễn biến mới nhất dự án gia cố di tích Hòn Vọng Phu

Thanh Hóa: Diễn biến mới nhất dự án gia cố di tích Hòn Vọng Phu

Vì sao tỉnh Thanh Hóa chỉ đạo rà soát dự án gia cố di tích Hòn Vọng Phu?

Vì sao tỉnh Thanh Hóa chỉ đạo rà soát dự án gia cố di tích Hòn Vọng Phu?

Đỗ Hải Yến khoe nhan sắc quý phái ở di tích cố đô Hoa Lư – Ninh Bình

Đỗ Hải Yến khoe nhan sắc quý phái ở di tích cố đô Hoa Lư – Ninh Bình

Cùng chuyên mục

Sinh vào 6 ngày Âm lịch này: Cả đời tất bật nhưng con cháu cực kì thành đạt

Sinh vào 6 ngày Âm lịch này: Cả đời tất bật nhưng con cháu cực kì thành đạt

Đời sống - 4 phút trước

GĐXH - Người sinh vào những ngày Âm lịch này luôn xoay quanh công việc và những lo toan không dứt. Đổi lại, phúc phần của họ dường như được chuyển giao cho thế hệ sau.

Hàng chục người nhập viện nghi ngộ độc sau ăn bánh mì

Hàng chục người nhập viện nghi ngộ độc sau ăn bánh mì

Xã hội - 39 phút trước

Các bệnh nhân nhập viện nghi ngộ độc sau ăn bánh mì với triệu chứng chủ yếu như sốt cao, đau bụng quặn từng cơn... Qua khai thác bệnh sử, các ca bệnh đều từng ăn bánh mì tại xã Tân Lập (Quảng Trị).

Những trường hợp này sẽ bị dừng hưởng lương hưu trong năm 2026

Những trường hợp này sẽ bị dừng hưởng lương hưu trong năm 2026

Đời sống - 49 phút trước

GĐXH - Luật Bảo hiểm xã hội 2024 đã quy định cụ thể các trường hợp bị tạm dừng hoặc chấm dứt hưởng lương hưu, trợ cấp bảo hiểm xã hội hằng tháng. Đó là những trường hợp nào?

Hà Nội: Tin vui cho hàng ngàn tài xế điều khiển xe bán tải từ ngày 30/4

Hà Nội: Tin vui cho hàng ngàn tài xế điều khiển xe bán tải từ ngày 30/4

Đời sống - 1 giờ trước

GĐXH - UBND TP Hà Nội vừa ban hành Quyết định số 52/2026/QĐ-UBND nhằm điều chỉnh quy định về hoạt động của các phương tiện giao thông trên địa bàn. Điểm đáng chú ý nhất là việc "cởi trói" hoàn toàn cho dòng xe bán tải (pickup), cho phép loại xe này lưu thông 24/24 giờ trong nội đô như xe ô tô con.

Top check-in hấp dẫn, đẹp quên lối về cho kỳ nghỉ 30/4- 1/5 tại Hà Nội

Top check-in hấp dẫn, đẹp quên lối về cho kỳ nghỉ 30/4- 1/5 tại Hà Nội

Đời sống - 4 giờ trước

GĐXH - Nếu bạn đang tìm kiếm các địa điểm gần Hà Nội cho ngày nghỉ, thì đây là top check-in hấp dẫn, đẹp quên lối về mà bạn có thể tham khảo.

Dùng cách này tra cứu mã số thuế cá nhân năm 2026 nhanh, thuận tiện nhất

Dùng cách này tra cứu mã số thuế cá nhân năm 2026 nhanh, thuận tiện nhất

Đời sống - 4 giờ trước

GĐXH - Việc tra cứu mã số thuế cá nhân trong năm 2026 không chỉ là một thủ tục hành chính mà giúp cá nhân kiểm tra tình trạng đóng thuế. Để tra cứu mã số thuế cá nhân nhanh, thuận tiện nhất cần sử dụng cách gì?

Tin sáng 1/5: Bắc Bộ ban ngày trời nắng, mát mẻ; ngày đầu nghỉ lễ, tai nạn giao thông giảm mạnh số lượng so với những năm trước

Tin sáng 1/5: Bắc Bộ ban ngày trời nắng, mát mẻ; ngày đầu nghỉ lễ, tai nạn giao thông giảm mạnh số lượng so với những năm trước

Đời sống - 4 giờ trước

GĐXH - Trong các ngày nghỉ lễ, Bắc Bộ duy trì thời tiết ngày nắng, chiều tối và đêm có mưa rào và dông vài nơi.

Biển Thịnh Long ở Ninh Bình kín người, trẻ nhỏ vô tư tắm ngay khu vực nguy hiểm

Biển Thịnh Long ở Ninh Bình kín người, trẻ nhỏ vô tư tắm ngay khu vực nguy hiểm

Đời sống - 14 giờ trước

GĐXH - Dịp nghỉ lễ 30/4, khu du lịch biển biển Thịnh Long, tỉnh Ninh Bình đón lượng lớn du khách đổ về vui chơi, tắm biển. Tuy nhiên, giữa cảnh đông đúc, nhộn nhịp, nhiều người vẫn bất chấp cảnh báo nguy hiểm, xuống tắm tại khu vực cấm, tiềm ẩn rủi ro mất an toàn, đặc biệt với trẻ nhỏ.

Mùa mưa năm nay, Hà Nội dự báo có khoảng 220 điểm ngập cục bộ

Mùa mưa năm nay, Hà Nội dự báo có khoảng 220 điểm ngập cục bộ

Đời sống - 15 giờ trước

Với các trận mưa đặc biệt lớn, trên 100 mm/giờ trở lên trong nhiều giờ Hà Nội sẽ có 220 điểm ngập cục bộ thuộc 54 phường xã.

Ninh Bình: Thúc tiến di dời khẩn cấp 2 khu chung cư xuống cấp ở phường Nam Định

Ninh Bình: Thúc tiến di dời khẩn cấp 2 khu chung cư xuống cấp ở phường Nam Định

Đời sống - 16 giờ trước

GĐXH - Trước nguy cơ mất an toàn tại hai khu chung cư cũ 181 và 207 đường Hoàng Văn Thụ, UBND tỉnh Ninh Bình yêu cầu khẩn trương tham mưu phương án di dời, hỗ trợ người dân, tránh rủi ro trong mùa mưa bão sắp tới.

Xem nhiều

Biển Thịnh Long ở Ninh Bình kín người, trẻ nhỏ vô tư tắm ngay khu vực nguy hiểm

Biển Thịnh Long ở Ninh Bình kín người, trẻ nhỏ vô tư tắm ngay khu vực nguy hiểm

Đời sống

GĐXH - Dịp nghỉ lễ 30/4, khu du lịch biển biển Thịnh Long, tỉnh Ninh Bình đón lượng lớn du khách đổ về vui chơi, tắm biển. Tuy nhiên, giữa cảnh đông đúc, nhộn nhịp, nhiều người vẫn bất chấp cảnh báo nguy hiểm, xuống tắm tại khu vực cấm, tiềm ẩn rủi ro mất an toàn, đặc biệt với trẻ nhỏ.

Hà Nội: Người dân tháo dỡ nhà cửa, nhường đất cho dự án cầu vượt đường 70 - Phạm Tu

Hà Nội: Người dân tháo dỡ nhà cửa, nhường đất cho dự án cầu vượt đường 70 - Phạm Tu

Đời sống
Thông tin ai cũng muốn biết: Lương cơ sở tăng 2,53 triệu đồng/tháng, mức lương cao nhất là bao nhiêu?

Thông tin ai cũng muốn biết: Lương cơ sở tăng 2,53 triệu đồng/tháng, mức lương cao nhất là bao nhiêu?

Đời sống
Top check-in hấp dẫn, đẹp quên lối về cho kỳ nghỉ 30/4- 1/5 tại Hà Nội

Top check-in hấp dẫn, đẹp quên lối về cho kỳ nghỉ 30/4- 1/5 tại Hà Nội

Đời sống
Sắp tới, bãi bỏ lương cơ sở 2,34 triệu đồng, mức lương thay đổi thế nào?

Sắp tới, bãi bỏ lương cơ sở 2,34 triệu đồng, mức lương thay đổi thế nào?

Đời sống

