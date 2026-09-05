Kết hôn muộn: Vì sao giới trẻ ngày càng nhiều người ngại cưới, ngại sinh con?

Vì sao người có tất cả vẫn ngoại tình? Tâm lý phía sau sự phản bộiChuyện vợ chồng -
GĐXH - Có gia đình, công việc ổn định và cuộc sống đủ đầy nhưng vẫn ngoại tình – vì sao? Đằng sau sự phản bội đôi khi không chỉ là chuyện tình cảm mà còn là những khoảng trống tâm lý, cảm giác cô đơn và nhu cầu tìm kiếm sự mới mẻ trong một mối quan hệ.
Trước khi cưới, 3 điều càng rõ ràng càng giúp hôn nhân tránh rủi roChuyện vợ chồng -
GĐXH - Kết hôn không chỉ là chuyện tình yêu mà còn là bước vào cuộc sống chung với nhiều trách nhiệm. Trước khi cưới, các cặp đôi nên thống nhất rõ về tài chính, quan điểm sống và ranh giới với gia đình hai bên để hạn chế mâu thuẫn về sau.
3 cách làm mẹ chồng yêu quý, nàng dâu khéo léo nên biếtChuyện vợ chồng -
GĐXH - Mối quan hệ mẹ chồng nàng dâu sẽ dễ hòa thuận hơn nếu nàng dâu biết cách cư xử tinh tế. Chỉ với 3 điều đơn giản dưới đây, bạn có thể tạo thiện cảm, xây dựng sự tin tưởng và khiến mẹ chồng ngày càng yêu quý mình.
4 kiểu cư xử này của đàn ông sẽ vô tình đẩy mối quan hệ đến 'bờ vực'Chuyện vợ chồng -
GĐXH - Không phải những chuyện lớn, đôi khi chính cách nói chuyện và ứng xử thiếu tinh tế của đàn ông lại khiến phụ nữ tổn thương, thất vọng. Có 4 kiểu cư xử tưởng bình thường nhưng dễ khiến tình cảm dần rạn nứt.
Càng cưới lâu càng thấm: 6 sự thật về hôn nhân không phải ai cũng nóiChuyện vợ chồng -
GĐXH - Tình yêu có thể bắt đầu bằng cảm xúc, nhưng hôn nhân lại được quyết định bởi tiền bạc, trách nhiệm, gia đình và cách hai người đồng hành với nhau.
Đừng vội gật đầu đồng ý làm vợ nếu thấy anh ấy có 7 dấu hiệu nàyChuyện vợ chồng -
GĐXH - Yêu một người và chọn người làm chồng là hai chuyện khác nhau. Trước khi cưới, phụ nữ nên nhìn kỹ 7 dấu hiệu có thể khiến hôn nhân về sau nhiều áp lực.
Phụ nữ không cần níu kéo, chỉ cần làm đúng 3 điều này trong tình yêu, anh ấy sẽ càng trân trọng bạnChuyện vợ chồng -
GĐXH - Không phải cứ yêu thật nhiều là có thể giữ một mối quan hệ bền lâu. Muốn tình yêu ngày càng sâu sắc, phụ nữ có thể chủ động làm 3 điều này để cả hai thêm thấu hiểu, đồng hành và trân trọng nhau.
Phụ nữ lấy chồng, đừng chỉ nhìn vào tiền: 3 kiểu đàn ông này mới đáng để gửi gắmChuyện vợ chồng -
GĐXH - Không phải người đàn ông giàu có hay hào nhoáng mới là lựa chọn tốt cho hôn nhân. Một người chung thuỷ, biết lo cho vợ con và có ý chí vươn lên mới là người đáng để phụ nữ cùng xây dựng một mái ấm lâu dài.
Phụ nữ càng khôn ngoan càng hiểu: Muốn hôn nhân bền lâu nhất định phải có 2 điều nàyChuyện vợ chồng -
GĐXH - Nhiều người cho rằng một người phụ nữ tốt là người phụ nữ luôn biết hy sinh. Tuy nhiên, hy sinh không phải lúc nào cũng mang lại hạnh phúc như nhiều người vẫn tưởng. Người phụ nữ tốt là người vừa biết vun vén hôn nhân, vừa không đánh mất chính mình.
Yêu đến mấy cũng không nên vượt qua 4 ranh giới này nếu muốn tình yêu bền lâuChuyện vợ chồng -
GĐXH - Tình yêu cần sự gần gũi nhưng cũng cần có những giới hạn nhất định. Trong video này sẽ chỉ ra 4 ranh giới nếu bạn vượt qua sẽ khiến mối quan hệ dần trở nên ngột ngạt, tổn thương và mất cân bằng.