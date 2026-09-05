Kết hôn muộn: Vì sao giới trẻ ngày càng nhiều người ngại cưới, ngại sinh con?

| Chuyện vợ chồng
Bảo An
Bảo An
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GĐXH - Kết hôn muộn đang trở thành xu hướng của nhiều người trẻ lựa chọn. Đằng sau quyết định này không chỉ là thay đổi quan niệm về hôn nhân mà còn là áp lực tài chính, công việc, nhà ở, chi phí nuôi con và cả quan điểm khác nhau giữa nhiều thế hệ.

Kết hôn muộn: Vì sao giới trẻ ngày càng nhiều người ngại cưới, ngại sinh con? - Ảnh 1.Trước khi cưới, 3 điều càng rõ ràng càng giúp hôn nhân tránh rủi ro

GĐXH - Kết hôn không chỉ là chuyện tình yêu mà còn là bước vào cuộc sống chung với nhiều trách nhiệm. Trước khi cưới, các cặp đôi nên thống nhất rõ về tài chính, quan điểm sống và ranh giới với gia đình hai bên để hạn chế mâu thuẫn về sau.

Kết hôn muộn: Vì sao giới trẻ ngày càng nhiều người ngại cưới, ngại sinh con? - Ảnh 2.3 cách làm mẹ chồng yêu quý, nàng dâu khéo léo nên biết

GĐXH - Mối quan hệ mẹ chồng nàng dâu sẽ dễ hòa thuận hơn nếu nàng dâu biết cách cư xử tinh tế. Chỉ với 3 điều đơn giản dưới đây, bạn có thể tạo thiện cảm, xây dựng sự tin tưởng và khiến mẹ chồng ngày càng yêu quý mình.

Kết hôn muộn: Vì sao giới trẻ ngày càng nhiều người ngại cưới, ngại sinh con? - Ảnh 3.Càng cưới lâu càng thấm: 6 sự thật về hôn nhân không phải ai cũng nói

GĐXH - Tình yêu có thể bắt đầu bằng cảm xúc, nhưng hôn nhân lại được quyết định bởi tiền bạc, trách nhiệm, gia đình và cách hai người đồng hành với nhau.

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