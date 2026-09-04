Vì sao người có tất cả vẫn ngoại tình? Tâm lý phía sau sự phản bội

Ngoại tình không chỉ vì thiếu thốn: Đây là điều có thể khiến người đủ đầy vẫn phản bội

Ngoại tình không phải lúc nào cũng xuất phát từ việc một người thiếu thốn về vật chất hay không hài lòng với cuộc sống hôn nhân. Có những người đã có gia đình, công việc ổn định và cuộc sống đủ đầy nhưng vẫn lựa chọn phản bội. Phía sau hành vi này đôi khi là nhu cầu tìm kiếm cảm giác mới mẻ, sự chú ý hoặc những cảm xúc mà họ cho rằng đã mất đi trong mối quan hệ hiện tại.

Một nguyên nhân khác có thể đến từ sự cô đơn và mất kết nối trong hôn nhân. Hai người vẫn sống cùng nhà nhưng ít trò chuyện, không còn chia sẻ cảm xúc hoặc những bất mãn nhỏ liên tục bị bỏ qua. Khi khoảng cách ngày càng lớn, sự quan tâm từ một người bên ngoài có thể khiến người đang thiếu kết nối dễ rung động. Tuy nhiên, hiểu nguyên nhân không đồng nghĩa với việc bao biện cho ngoại tình, bởi lựa chọn phản bội vẫn là trách nhiệm của chính người thực hiện.

Sự phản bội cũng để lại tổn thương sâu sắc cho người ở lại, khiến họ mất niềm tin, bất an và đứng trước câu hỏi nên tiếp tục hay chấm dứt cuộc hôn nhân. Nếu cả hai lựa chọn hàn gắn, một lời xin lỗi là chưa đủ. Niềm tin chỉ có thể được xây dựng lại bằng sự minh bạch, thay đổi thực sự và nỗ lực kết nối lâu dài. Bởi đôi khi, điều đáng sợ nhất không phải sự xuất hiện của người thứ ba, mà là việc hai người từng yêu nhau đã dần trở thành những người xa lạ ngay trong chính cuộc hôn nhân của mình.

5 'kẽ hở' trong hôn nhân dễ khiến chồng ngoại tình, nhiều cặp vợ chồng mắc phải GĐXH - Không phải cứ vợ chồng cãi nhau mới có nguy cơ rạn nứt. Mang thai, sống xa nhau hay hôn nhân quá nhàm chán cũng có thể tạo ra những khoảng trống cần được nhìn nhận.